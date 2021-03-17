Курс НБ на 17.03.2021 $84,8000 €100,9120
Дүйнөдө COVID-19 менен ооругандардын саны 120,6 миллиондон ашты
Соңку суткада дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 449 миң 332 адамга көбөйдү. Ошентип, азыр жалпы сан 120 миллион 666 миң 507ге жетти. Учурда пандемия 192 өлкөнү кучагына алууда. Эң көп ооругандар АКШда (29 миллион 547 миң 756), андан кийин Бразилияда (11 миллион 603 миң 535), Индияда (11 миллион 409 миң 831), Россияда (4 миллион 360 миң 33), Улуу Британияда (4 миллион 282 миң 203), Францияда (4 миллион 168 миң 411), Италияда (3 миллион 258 миң 770), Испанияда (3 миллион 200 миң 24), Түркияда (2 миллион 911 миң 642), Германияда (2 миллион 603 миң 64) жана Колумбияда (2 миллиона 309 миң 600). Ал эми коронавирустан каза тапкандардын жалпы саны болсо 2 миллион 670 миң 236га жетти.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек