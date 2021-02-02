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Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы
Премьер-министрликке талапкер Улукбек Марипов жетектей турган жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы белгилүү болду. Тизмеге көз чаптырсак өкмөттүн түзүмү өзгөргөн. Алсак, биринчи вице-премьер гана калып, калган үчөө жоюлган. Коргоо министрлиги түзүлүп, Экономика жана финансы министрликтери бириктирилген.
Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы:
Биринчи вице-премьер — Артём Новиков;
Тышкы иштер министри — Руслан Казакбаев;
Коргоо министри — Таалайбек Өмүралиев;
Айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри — Аскар Жаныбеков;
Энергетика жана өнөр жай министри — Кубанычбек Турдубаев;
Ички иштер министри — Улан Ниязбеков;
Өзгөчө кырдаалдар министри — Бообек Ажикеев;
Юстиция министри — Асел Чынбаева;
Маданият министри — Кайрат Иманалиев;
Экономика жана финансы министри — Улукбек Карымшаков;
Билим берүү жана илим министри — Алмазбек Бейшеналиев;
Саламаттык сактоо министри — Алымкадыр Бейшеналиев;
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы — Камчыбек Ташиев.
Жаңы өкмөттүн болжолдуу курамы:
Биринчи вице-премьер — Артём Новиков;
Тышкы иштер министри — Руслан Казакбаев;
Коргоо министри — Таалайбек Өмүралиев;
Айыл, суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри — Аскар Жаныбеков;
Энергетика жана өнөр жай министри — Кубанычбек Турдубаев;
Ички иштер министри — Улан Ниязбеков;
Өзгөчө кырдаалдар министри — Бообек Ажикеев;
Юстиция министри — Асел Чынбаева;
Маданият министри — Кайрат Иманалиев;
Экономика жана финансы министри — Улукбек Карымшаков;
Билим берүү жана илим министри — Алмазбек Бейшеналиев;
Саламаттык сактоо министри — Алымкадыр Бейшеналиев;
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы — Камчыбек Ташиев.
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