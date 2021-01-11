Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики объявляет конкурс на замещение следующих вакантных административных государственных должностей

Вакансия

Территориальное подразделение:

Старший судебный пристав - Бишкекское городское территориальное Подразделение службы судебных приставов - 1 ед.

Старший судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек - 1 ед.

Судебный пристав - Бишкекское городское территориальное Подразделение службы судебных приставов - 11 ед.

Судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек -12 ед,

Судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Первомайского и Ленинского районов г.Бишкек - 6 ед.

Старший судебный пристав - Бишкекского городского территориального Подразделения службы судебных приставов (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее юридическое образование.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

Старший судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее юридическое образование.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

Судебный пристав Бишкекского городского территориального Подразделения службы судебных приставов (старшая должность, категория С-Б, 11 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование любого профиля.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

Судебный пристав Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек (старшая должность, категория С-Б, 12 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование любого профиля.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

Судебный пристав Подразделения службы судебных приставов Первомайского и Ленинского районов г.Бишкек, (старшая должность, категория С-Б, 6 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование любого профиля.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.



Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:

- личное заявление с указанием вакансии,

- личный листок по учету кадров с фотографией (4x6);

- автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

- резюме с фотографией,

- копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);

- копию заверенной нотариально или по месту работы трудовой книжки;

- копию диплома об образовании (заверенного нотариально);

- копия военного билета (заверенного нотариально); -справка с наркологического центра;

- справка с центра психического здоровья.

Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе в течение 10 рабочих дней с момента публикации данного объявления в газете «Эркин Too» в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул. М. Джунусалиева, 171, 2-этаж, кабинет №27, тел.: 25-09-41.

Подробную информацию Вы можете узнать на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.

Претенденты, предоставившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям к конкурсу не допускаются.

О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.