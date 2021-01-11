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Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики объявляет конкурс на замещение следующих вакантных административных государственных должностей
Вакансия
Территориальное подразделение:
Старший судебный пристав - Бишкекское городское территориальное Подразделение службы судебных приставов - 1 ед.
Старший судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек - 1 ед.
Судебный пристав - Бишкекское городское территориальное Подразделение службы судебных приставов - 11 ед.
Судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек -12 ед,
Судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Первомайского и Ленинского районов г.Бишкек - 6 ед.
Старший судебный пристав - Бишкекского городского территориального Подразделения службы судебных приставов (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Старший судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Судебный пристав Бишкекского городского территориального Подразделения службы судебных приставов (старшая должность, категория С-Б, 11 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование любого профиля.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Судебный пристав Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек (старшая должность, категория С-Б, 12 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование любого профиля.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Судебный пристав Подразделения службы судебных приставов Первомайского и Ленинского районов г.Бишкек, (старшая должность, категория С-Б, 6 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование любого профиля.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:
- личное заявление с указанием вакансии,
- личный листок по учету кадров с фотографией (4x6);
- автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- резюме с фотографией,
- копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);
- копию заверенной нотариально или по месту работы трудовой книжки;
- копию диплома об образовании (заверенного нотариально);
- копия военного билета (заверенного нотариально); -справка с наркологического центра;
- справка с центра психического здоровья.
Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе в течение 10 рабочих дней с момента публикации данного объявления в газете «Эркин Too» в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул. М. Джунусалиева, 171, 2-этаж, кабинет №27, тел.: 25-09-41.
Подробную информацию Вы можете узнать на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.
Претенденты, предоставившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям к конкурсу не допускаются.
О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.
Территориальное подразделение:
Старший судебный пристав - Бишкекское городское территориальное Подразделение службы судебных приставов - 1 ед.
Старший судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек - 1 ед.
Судебный пристав - Бишкекское городское территориальное Подразделение службы судебных приставов - 11 ед.
Судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек -12 ед,
Судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Первомайского и Ленинского районов г.Бишкек - 6 ед.
Старший судебный пристав - Бишкекского городского территориального Подразделения службы судебных приставов (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Старший судебный пристав - Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Судебный пристав Бишкекского городского территориального Подразделения службы судебных приставов (старшая должность, категория С-Б, 11 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование любого профиля.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Судебный пристав Подразделения службы судебных приставов Октябрьского и Свердловского районов г.Бишкек (старшая должность, категория С-Б, 12 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование любого профиля.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Судебный пристав Подразделения службы судебных приставов Первомайского и Ленинского районов г.Бишкек, (старшая должность, категория С-Б, 6 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование любого профиля.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:
- личное заявление с указанием вакансии,
- личный листок по учету кадров с фотографией (4x6);
- автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- резюме с фотографией,
- копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);
- копию заверенной нотариально или по месту работы трудовой книжки;
- копию диплома об образовании (заверенного нотариально);
- копия военного билета (заверенного нотариально); -справка с наркологического центра;
- справка с центра психического здоровья.
Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе в течение 10 рабочих дней с момента публикации данного объявления в газете «Эркин Too» в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул. М. Джунусалиева, 171, 2-этаж, кабинет №27, тел.: 25-09-41.
Подробную информацию Вы можете узнать на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.
Претенденты, предоставившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям к конкурсу не допускаются.
О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.
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