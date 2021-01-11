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Мэрия города Бишкек объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы

Вакансия
11 - Январь 2021
www.erkintoo.kg
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Мэрия города Бишкек объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы
Структурное подразделение
Главная должность
Начальник Управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек (Г-А) – 1 единица
 Общие квалификационные требования для всех должностей обязательны:
Для замещения вакантной должности конкурсант должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться гражданином Кыргызской Республики;
2) быть не моложе 18 лет;
3) соответствовать квалификационным требованиям, установленным для определенной должности законодательством.
Общие квалификационные требования для главных и старших административных муниципальных должностей:
- Конституция Кыргызской Республики;
- Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции»;
- Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
Умение работать в команде, инициативность, конструктивность, ответственность.
Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы оформленные в скоросшиватель (Дело №):
- личное заявление с указанием вакантной должности;
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- резюме;
- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания (копия диплома должна быть заверена нотариально или в отделе кадров по месту работы);
- копия трудовой книжки (копия трудовой книжки должна быть заверена нотариально или в отделе кадров по месту работы);
- копия паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
- рекомендательные письма руководителей двух последних мест работы.
 
Примечание: Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.
Документы принимаются с 5 по 20 января 2021 года до 18.00 ч. по адресу: город Бишкек, пр. Чуй, 166, Мэрия города Бишкек, отдел по УЧР каб.118, тел. для справок: 61-08-29.
Подробная информация (квалификационные требования и должностные инструкции) о требованиях к кандидатам на сайте мэрии города Бишкек: www.meria.kg.
 

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