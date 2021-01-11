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Мэрия города Бишкек объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы
Мэрия города Бишкек объявляет открытый конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы
Общие квалификационные требования для всех должностей обязательны:
Для замещения вакантной должности конкурсант должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться гражданином Кыргызской Республики;
2) быть не моложе 18 лет;
3) соответствовать квалификационным требованиям, установленным для определенной должности законодательством.
Общие квалификационные требования для главных и старших административных муниципальных должностей:
- Конституция Кыргызской Республики;
- Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции»;
- Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
Умение работать в команде, инициативность, конструктивность, ответственность.
Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы оформленные в скоросшиватель (Дело №):
- личное заявление с указанием вакантной должности;
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- резюме;
- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания (копия диплома должна быть заверена нотариально или в отделе кадров по месту работы);
- копия трудовой книжки (копия трудовой книжки должна быть заверена нотариально или в отделе кадров по месту работы);
- копия паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
- рекомендательные письма руководителей двух последних мест работы.
Примечание: Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.
Документы принимаются с 5 по 20 января 2021 года до 18.00 ч. по адресу: город Бишкек, пр. Чуй, 166, Мэрия города Бишкек, отдел по УЧР каб.118, тел. для справок: 61-08-29.
Подробная информация (квалификационные требования и должностные инструкции) о требованиях к кандидатам на сайте мэрии города Бишкек: www.meria.kg.
|Структурное подразделение
|Главная должность
|Начальник Управления земельных ресурсов мэрии города Бишкек (Г-А) – 1 единица
Для замещения вакантной должности конкурсант должен соответствовать следующим требованиям:
1) являться гражданином Кыргызской Республики;
2) быть не моложе 18 лет;
3) соответствовать квалификационным требованиям, установленным для определенной должности законодательством.
Общие квалификационные требования для главных и старших административных муниципальных должностей:
- Конституция Кыргызской Республики;
- Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции»;
- Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;
Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
Умение работать в команде, инициативность, конструктивность, ответственность.
Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы оформленные в скоросшиватель (Дело №):
- личное заявление с указанием вакантной должности;
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- резюме;
- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания (копия диплома должна быть заверена нотариально или в отделе кадров по месту работы);
- копия трудовой книжки (копия трудовой книжки должна быть заверена нотариально или в отделе кадров по месту работы);
- копия паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
- рекомендательные письма руководителей двух последних мест работы.
Примечание: Для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.
Документы принимаются с 5 по 20 января 2021 года до 18.00 ч. по адресу: город Бишкек, пр. Чуй, 166, Мэрия города Бишкек, отдел по УЧР каб.118, тел. для справок: 61-08-29.
Подробная информация (квалификационные требования и должностные инструкции) о требованиях к кандидатам на сайте мэрии города Бишкек: www.meria.kg.
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