x
Курс НБ на 11.01.2021 $83,0773 €102,3928

​"Кыргыз темир жолу" тарифтик колдонмосун бекитти

Экономика
11 - Январь 2021
www.erkintoo.kg
20
"Кыргыз Темир Жолу" УК" МИ маалымдайт: 2021-жылдын 1-январынан 2021-жылдын 31-декабрына чейин - экспорттук, импорттук, транзиттик жана республикалык байланыштагы жүк темир жол транспорту үчүн тарифтер "тарифтик колдонмосу (билдирүүнүн түрлөрү боюнча бирдиктүү тариф) бекитилди.
Тарифтик колдонмо http://kjd.kg сайтында, "Жүктөрдү ташуу" бөлүмүндө жайгаштырылган.
ГП "НК "Кыргыз темир жолу" сообщает об утверждении с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года  тарифного руководства "тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в экспортном, импортном,транзитном и внутриреспубликанском сообщениях" (унифицированного по видам сообщения тарифа).
Тарифное руководство размещено на сайте http://kjd.kg, в разделе  "Грузовые перевозки".

Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Комментарий кошуу