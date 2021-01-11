​"Кыргыз темир жолу" тарифтик колдонмосун бекитти

"Кыргыз Темир Жолу" УК" МИ маалымдайт: 2021-жылдын 1-январынан 2021-жылдын 31-декабрына чейин - экспорттук, импорттук, транзиттик жана республикалык байланыштагы жүк темир жол транспорту үчүн тарифтер "тарифтик колдонмосу (билдирүүнүн түрлөрү боюнча бирдиктүү тариф) бекитилди.

Тарифтик колдонмо http://kjd.kg сайтында, "Жүктөрдү ташуу" бөлүмүндө жайгаштырылган.

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" сообщает об утверждении с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года тарифного руководства "тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в экспортном, импортном,транзитном и внутриреспубликанском сообщениях" (унифицированного по видам сообщения тарифа).

Тарифное руководство размещено на сайте http://kjd.kg, в разделе "Грузовые перевозки".