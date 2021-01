​2021-жылы Кыргызстанга саякаттагыла!

Мындай сунушту The New York Times басылмасы айтып чыкты. Тактап айтсак, бул басылма Кыргызстанды 2021-жылы саякаттоо үчүн эң мыкты өлкөлөрдүн катарына кошту. Эскерте кетсек, жыл сайын The New York Times туризмге ыңгайлуу өлкөлөрдүн тизмесин аныктайт. Мурда саясатчылар, сүрөтчүлөр, журналисттердин жардамы менен тизме түзүлсө, быйыл окурмандардын тандоосуна койгон. Жалпысынан 2 миңдей жай сунушталып, анын ичинен 52си гана тизмеге кирген.