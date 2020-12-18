ЦИК КР в соответствии с Законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» объявляет открытый конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей

Общие квалификационные требования ко всем административным государственным гражданским должностям:

Для главных и старших административных государственных должностей:

1. Знание:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

4) Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;

5) Закона Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года №120;

7) Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43;

- владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.



1. Начальник управления информационно-коммуникационных технологий аппарата ЦИК - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее техническое образования в области информационно-коммуникационных технологий,

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3-х лет, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16;

- в области управления человеческими ресурсами.



2. Специальный представитель ЦИК в Ноокатской территориальной избирательной комиссии - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области государственного и/или муниципального управления, юридическое образование является преимуществом,

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3-х лет, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16;

- в области управления человеческими ресурсами.



3. Заведующий сектором закупок - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в сфере финансов, экономики, правоведение, менеджмента - наличие сертификата «Управление государственными закупками товаров, работ и услуг»;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»; «О государственных закупках»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



4. Эксперт по закупкам сектора закупок - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в сфере финансов, экономики, правоведение, менеджмента - наличие сертификата «Управление государственными закупками товаров, работ и услуг»;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- Налоговый кодекс Кыргызской Республики, Бюджетный кодекс Кыргызской Республики;

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» «О государственных закупках»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



5. Эксперт отдела правового обеспечения - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее юридическое образование;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов в местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



6. Эксперт отдела по организации выборов управления организации избирательного процесса - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в сфере государственного и/или муниципального управления. Юридическое образование является преимуществом;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



7. Эксперт - методист отдела взаимодействия с участниками избирательного процесса и методологии обучения управления организации избирательного процесса - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее гуманитарное образование (историческое, философское). Педагогическое и юридическое образование является преимуществом;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



8. Эксперт сектора управления человеческими

ресурсами - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области государственного и/или муниципального управления. Наличие юридического образования является преимуществом;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



9. Эксперт отдела программно - технического

обеспечения и безопасности данных управления информационно - коммуникационных технологий - 2 вакансии

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование технического профиля;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



10. Системный администратор отдела управления ИИС управления информационно-коммуникационных технологий аппарата ЦИК - 2 вакансии

- уровень профессионального образования:

- высшее техническое образование в области информационно-коммуникационных технологий;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; « О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



11. Системный администратор ЦИК в Базар-Коргонской территориальной избирательной комиссии - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее техническое образование в области информационно-коммуникационных технологий;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



12. Системный администратор ЦИК в Тюпской территориальной избирательной комиссии - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее техническое образование в области информационно-коммуникационных технологий;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.

13. Системный администратор ЦИК в Токмокской территориальной избирательной комиссии - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее техническое образование в области информационно-коммуникационных технологий;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



14. Системный администратор ЦИК в Ысык-Атинской территориальной избирательной комиссии - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее техническое образование в области информационно-коммуникационных технологий;

- стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.

Знания:

- конституционных законов Кыргызской Республики: «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О референдуме Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



Для младших административных государственных должностей:

1. Знание:

1) Конституции Кыргызской Республики;

2) Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43.

- владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.



15. Ведущий специалист сектора делопроизводства - 1 вакансия

- уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование любого профиля;

- стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

Знания:

- конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»;

- законов Кыргызской Республики: «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»; «О выборах депутатов местных кенешей»; «О местном самоуправлении»; «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; «О статусе депутатов местных кенешей»; «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики»;

- Регламента Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 13 июля 2011 года №16.



Необходимые документы для участия в конкурсе:



- личное заявление (с точным указанием вакантной должности) на имя председателя конкурсной комиссии Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Конурбаева М.А.

- листок по учету кадров, автобиография (с указанием сведений о наличии, либо отсутствии судимости), резюме, фотографии;

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);

- копия паспорта;

- рекомендательные письма;

- скоросшиватель (для документов).



Документы принимаются в здании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 50, каб. №201, с 27 ноября по 10 декабря 2020 года с 9.00 ч. до 18.00 ч., с учетом пятидневной рабочей недели.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 62-08-27

(сектор управления человеческими ресурсами).

Более подробную информацию по предъявляемым требованиям к кандидатам можете получить на официальном сайте ЦИК и на сайте Государственной кадровой службы (http://www.shailoo.gov.kg/ или http://www.mkk.gov.kg/)

