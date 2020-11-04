Кыргызпатент авторлор арасында дагы бир улуттук сынак жарыялайт!

Сынак төмөнкү номинацияларда өтөт

1) проза;

2) поэзия;

3) илимий-популярдуу чыгарма;

4) илюстрацияланган балдар көркөм адабияты;

5) альбомдор, каталогдор;

6) социалдык-гуманитардык багыттагы брошюралар, плакаттар, буклеттер.

Иштер 2020-жылдын 15-июнунан 30-ноябрына чейин кабыл алынат. Сынакка курагы 30 жаштан жогорку авторлор катыша алат. Жиберилген чыгармалар мурда эч жерде жарыяланбаган болушу керек!

Сынактын жеңүүчүлөрүнө басма продукциясы түрүндөгү сыйлыктар тапшырылат.

Чыгарманын көлөмү А4 форматтагы Microsoft Word документи тибинде, Times New Roman арибинде, 14-өлчөмдө терилип (саптардын аралыгы – 1,15), 150-600 беттен ашпоого тийиш. Сынактын жобосу менен www.patent.kg, http://fund.patent.kg/ сайттарынан таанышып чыгууга болот.

Сынакка Жобонун №1тиркемесине ылайык өтүнмөнү толтуруп, 30-ноябрга чейин Катчылыктын fund@patent.kg электрондук почтасына же болбосо Кыргызпатенттин дарегине: 720021, Бишкек шаары, Москва көчөсү 62ге жөнөтүү керек.

Байланыш телефондор: (0312) 68-04-71, (0770) 98-98-08,

(0700) 84-83-29, (0552) 84-83-29

Внимание, внимание!

Кыргызпатент объявляет национальный конкурс среди авторов Кыргызской Республики!

Конкурс проводится по номинациям: 1) проза; 2) поэзия; 3) научно-популярное издание; 4) детская иллюстрированная художественная литература; 5) альбомы, каталоги; 6) плакаты, буклеты, брошюры социально-гуманитарного направления

Работы принимаются с 15 июня по 30 ноября 2020 года. В Конкурсе могут участвовать авторы от 30 лет и выше.

Тексты работ, направленные на конкурс, не должны быть ранее опубликованы!

Приз победителям Конкурса издание их конкурсной работы.

Произведения должны быть представлены в виде документа Microsoft Word , шрифт TimesNewRoman, размер кегля - 14, междустрочный интервал -1,15, общий объем от 150 до 600 страниц.

С Положением о проведении национального конкурса среди авторов можете ознакомиться на сайтах www.patent.kg, http:// http://fund.patent.kg/

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку установленного образца согласно приложению №1 Положения о конкурсе до 30 ноября текущего года на электронную почту fund@patent.kg либо по почтовому адресу Кыргызпатента: 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62.

Телефоны для справок: (0312) 68-04-71, (0778) 98-98-08, (0700) 84-83-29, (0552) 84-83-29

Акун кызы Динара,

Кыргызпатенттин алдындагы Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун жетектөөчү адиси