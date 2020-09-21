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Футбол: Казакстандагы «кымбат» оюнчулар
Казакстандагы Vesti.kz. сайты футболдон өлкө биринчилигинде ойноп жаткан жергиликтүү жана чет өлкөлөрдөн чакырылган эң кымбат оюнчулардын тизмесин жарыялады. Алар:
1. Яцек Гуральски ("Кайрат", Польша) - 2,5 миллион евро;
2. Адеринсола Эсеола ("Кайрат", Украина) - 2,2 миллион евро;
3. Марин Томасов ("Астана", Хорватия) - 2 миллион евро;
4-5. Раде Дугалич ("Кайрат", Сербия) - 1,8 миллион евро;
4-5. Дмитрий Шомко ("Астана", Казакстан) - 1,8 миллион евро;
6-8. Дорин Ротариу ("Астана", Румыния) - 1,7 миллион евро;
6-8. Пиерос Сотириу ("Астана", Кипр) - 1,7 миллион евро;
6-8. Дино Миканович ("Кайрат", Хорватия) - 1,7 миллион евро;
9-12. Стас Покатилов ("Кайрат", Казакстан) - 1,5 миллион евро;
9-12. Роман Муртазаев ("Тобол", Казакстан) - 1,5 миллион евро;
9-12. Нуралы Алип ("Кайрат", Казакстан) - 1,5 миллион евро;
9-12. Тигран Барсегян ("Астана", Армения) - 1,5 миллион евро.
(АЖ)
1. Яцек Гуральски ("Кайрат", Польша) - 2,5 миллион евро;
2. Адеринсола Эсеола ("Кайрат", Украина) - 2,2 миллион евро;
3. Марин Томасов ("Астана", Хорватия) - 2 миллион евро;
4-5. Раде Дугалич ("Кайрат", Сербия) - 1,8 миллион евро;
4-5. Дмитрий Шомко ("Астана", Казакстан) - 1,8 миллион евро;
6-8. Дорин Ротариу ("Астана", Румыния) - 1,7 миллион евро;
6-8. Пиерос Сотириу ("Астана", Кипр) - 1,7 миллион евро;
6-8. Дино Миканович ("Кайрат", Хорватия) - 1,7 миллион евро;
9-12. Стас Покатилов ("Кайрат", Казакстан) - 1,5 миллион евро;
9-12. Роман Муртазаев ("Тобол", Казакстан) - 1,5 миллион евро;
9-12. Нуралы Алип ("Кайрат", Казакстан) - 1,5 миллион евро;
9-12. Тигран Барсегян ("Астана", Армения) - 1,5 миллион евро.
(АЖ)
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