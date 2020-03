​Тизелеп отуруу ден соолукка пайдалуу

Америкалык окумуштуулар чөк түшүп же тизелеп отуруу ден соолукка бир топ пайдалуу экендигин айтып чыгышты. Иликтөөнүн жыйынтыгы Proceedings of the National Academy of Sciences журналына жарыяланган. Окумуштуулардын мындай жыйынтыкты Африкадагы хадза уруусундагы мергенчи-жыйноочулардын жашоосуна байкоо жүргүзгөндөн кийин келген. Алардын жашоосу илгерки жашоону эске салат. Иликтөө учурунда ыктыярчылар кыймыл-аракетин жана эс алуусун ченеген атайын каражатты тагып жүрүшкөн. Жыйынтыгында мындай жашоо образдан улам ар кандай өнөкөт оорулардын белгилери байкалган эмес.



Айнура Шайкеева