Курс НБ на 11.12.2019 $69,8488 €77,3471
Футболдон 2019-жылдын эң кымбат оюнчулары кимдер?
Германиялык transfermarkt веб-сайты быйылкы жылдагы эң кымбат делген оюнчулардын тизмесин түзүп чыкты.
Алар:
1.Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) – 200 миллион евро.
2.Неймар (“ПСЖ”) – 180 млн €
3.Мохамед Салах (“Ливерпуль”) – 150 млн €
4.Харри Кейн (“Тоттенхэм”) – 150 млн €
5.Эден Азар (“Реал Мадрид”) – 150 млн €
6.Лионель Месси (“Барселона”) – 150 млн €
7.Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) – 140 млн €
8.Антуан Гризманн (“Барселона”) – 130 млн €
9.Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”) – 130 млн €
10. Садио Мане (“Ливерпуль”) – 120 млн €
Алар:
1.Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) – 200 миллион евро.
2.Неймар (“ПСЖ”) – 180 млн €
3.Мохамед Салах (“Ливерпуль”) – 150 млн €
4.Харри Кейн (“Тоттенхэм”) – 150 млн €
5.Эден Азар (“Реал Мадрид”) – 150 млн €
6.Лионель Месси (“Барселона”) – 150 млн €
7.Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) – 140 млн €
8.Антуан Гризманн (“Барселона”) – 130 млн €
9.Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”) – 130 млн €
10. Садио Мане (“Ливерпуль”) – 120 млн €
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек