Президент Сооронбай Жээнбеков: Ислам жана Православие — биздин руханий мурасыбыз, аларды бүгүнкү күнү баа жеткис дөөлөт катары баалайбыз

«Ислам жана Православие — биздин руханий мурасыбыз, аларды бүгүнкү күнү баа жеткис дөөлөт катары баалайбыз», — деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 21-ноябрда, Бишкек шаарында өтүп жаткан «Ислам жана Православие — тынчтыктын диндери» аттуу эл аралык конференциясында.

Мамлекет башчысынын сөзү толугу менен берилет:

«Урматтуу айымдар жана мырзалар!

Ардактуу коноктор!

Сиздерди меймандос жергебизде тосуп алып жатканыбызга абдан кубанычтабыз.

Кыргызстанга кош келиңиздер!

Орток руханий баалуулуктарыбызды дагы бир ирет ырастоого, диндер аралык диалогду күчөтүүгө жана элдерибиздин достугун арттырууга багытталган бүгүнкү конференция — баарыбызга тең маанилүү.

Бул иш-чара Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын тиешелүү мамлекеттик жана диний уюмдардын ортосундагы макулдашуулардын негизинде уюштурулду.

Конференцияны Россиянын жана бардык Борбор Азия өлкөлөрүнүн диний жетекчилерин чогултуп, кызматташуу үчүн жалпы платформа түзүү ниетинде өткөрүп жатабыз.

Конференцияга аталган мамлекеттердин өкүлдөрү, элчилери, диний уюмдарынын башчылары жана эл аралык уюмдардын кызматкерлери, белгилүү эксперттер катышууда.

Ушундай абройлуу курамда өтүп жаткан бүгүнкү конференцияда бардык өлкөлөр үчүн пайдалуу ой-пикирлер, алгылыктуу иш-чаралар сунушталат деп үмүттөнөм.

Уважаемые соотечественники, дорогие гости!

В нашей конференции участвует большая делегация из Российской Федерации, представители духовенства из стран Центральной Азии.

Обращаясь к вам, дорогие гости, хочу подчеркнуть, что мы, будучи независимыми государствами, тем не менее, сохранили общность наших культурных ценностей, единство нашего духовного пространства.

Религия и культура не имеют границ.

Все, что происходит в этих сферах становится общим делом всех стран региона.

Мы имеем общую историю, схожий менталитет наших народов.

Духовные ориентиры наших обществ являются похожими.

К сожалению, за последние десятилетия все наши страны столкнулись с такими явлениями, как погоня за материальными ценностями в ущерб духовных, падение нравственности, нивелирование моральных и этических норм.

Нам предстоит действовать совместно, координировать общие усилия для эффективного преодоления этих негативных факторов и построения высоконравственного общества, воспитания патриотичной молодежи в каждой из наших стран.

С другой стороны, все мы наблюдаем массовую вовлеченность молодежи в религию во всех странах региона.

Религия обладает очень мощным мобилизационным потенциалом, поэтому наши государства обязаны не допускать использования ее для деструктивных целей.

Религия должна служить для воспитания духовного гражданина, нравственного общества.

Нам нужны новые исследования и рекомендации для работы с верующей молодежью в новых условиях.

Мы имеем мало исследований и разработок в этом направлении.

Надеюсь, наша конференция скажет свое авторитетное слово по данному актуальному вопросу.

Уважаемые духовные лидеры!

Для сохранения общественно-политической стабильности важен постоянный межрелигиозный диалог.

Нужны конструктивные отношения между конфессиями.

Ислам и православие выступают лучшим примером мирного сосуществования на основе взаимоуважения.

В историческом ареале наших стран на протяжении тысячи лет не было межконфессиональных разногласий, гонений по религиозным признакам.

С удовлетворением можно подчеркнуть, что на территории Кыргызстана всегда была религиозная терпимость общества.

Радует, что в нынешнее время, как и прежде, православие стало неотъемлемой частью традиционной конфессиональной картины в Кыргызстане, как и Ислам является частью традиционных религий в России.

Мы с удовлетворением воспринимаем, что ценности ислама и православия удивительно схожи между собой, эти религии исповедуют веру в единого Бога, имеют единый источник веры.

Слова Пророка Мухаммада (САВ) „не уверует ни один из вас, пока не пожелает ближнему своему, то, что желает себе“ и слова Иисуса „возлюби ближнего своего как самого себя“ — это один и тот же призыв к духовности, любви к ближнему.

Сегодняшняя конференция призвана выработать рекомендации о развитии взаимодействия между Исламом и Православием, с учетом новых вызовов в мире.

Сегодня между Исламом и Православием нужен не просто диалог, а тесное стратегическое духовное взаимодействие для сохранения и укрепления духовных и морально-нравственных ценностей в наших обществах.

Мы надеемся, что Духовное Управление Мусульман Кыргызстана и Российская Православная Церковь выйдут на новый уровень сотрудничества по актуальным вопросам современности.

А также тесного взаимодействия в профилактике опасных деструктивных течений и радикальных идеологий под прикрытием религии.

Уважаемые друзья!

У государства и религии имеются общие цели — воспитание высоконравственного человека, любящего своего ближнего, свою страну, а также поддержание мира и стабильности в обществе.

Формирование духовных ценностей в обществе не может происходить без участия религиозных деятелей.

Государство, только будучи союзником с традиционными религиями, может достичь этой цели.

Ислам и православие являются именно такими религиями в наших странах.

Нельзя отрицать, что этнический характер, образ жизни, менталитет наших народов сформировались под воздействием ислама и православия.

В нашей общей исторической судьбе были разные испытания во взаимоотношениях государства и религии.

Были жестокие репрессии, которым подвергались последователи всех вероисповеданий, массовое закрытие мусульманских мечетей и медресе, а также православных храмов и монастырей.

Ныне в наших странах созданы все условия для свободы вероисповедания, никто не преследуется за свою веру.

Наши государства придают огромное значение возможностям традиционных конфессий.

Можно сказать, что наша встреча посвящена совместным планам по установлению будущей модели взаимодействия государства и религии.

Дело в том, что в мире нет готовых, общепризнанных моделей. Есть самые различные подходы.

Стран, в которых отказались от государственного регулирования религии насчитываются всего лишь около тридцати.

Это в основном страны бывшего социалистического лагеря плюс США и Франция.

В подавляющем большинстве стран взаимоотношения государства и религиозных организаций уточнены достаточно четко.

Ислам имеет государственный статус в более чем 25 странах.

В конституциях некоторых стран есть понятие традиционных религий.

Есть страны, где та или иная религия имеет особую государственную поддержку.

И наоборот, есть страны, где та или иная религия запрещена.

Я рассказываю об этом, чтобы мы знали, что нам придется самим пройти вместе сложный и долгий путь для создания собственной модели взаимодействия религии и государства.

Кыргызстан является много-этническим и много-конфессиональным государством.

Здесь созданы все условия для свободного развития религиозной сферы, гарантированы права граждан на свободу совести и вероисповедания.

Запрещается вмешательство религии, религиозных деятелей в государственное управление.

Ни одна религия не может быть объявлена государственной или обязательной.

Наше государство в соответствии с Конституцией страны нацелено на стабильное развитие по светскому направлению.

При этом, все мы должны четко понимать, что религия является очень важной частью в жизни общества, поэтому государство не может уйти из этой сферы.

Государство создает условия для государственно-конфессионального партнёрства, гармоничного сосуществования разных конфессий.

Считаю, что, в свою очередь, и религиозные лидеры, в рамках, определенных законом, должны содействовать государству в развитии страны, нести ответственность за мир и стабильность в обществе.

Мы должны вместе стремиться к сохранению объединяющих факторов, наших традиционных культур.

Необходимо конструктивное сотрудничество государства и религии с учетом нынешних реалий.

Нужны совместные действия по противостоянию возникающим негативным явлениям и идеям.

Для этой цели предлагаю создать постоянно действующую платформу с участием государственных служащих, религиозных деятелей и экспертов всех наших стран для обсуждения и выработки рекомендаций по религиозным вопросам.

Надеюсь, данная конференция сможет служить первой площадкой для запуска этой платформы.

Уважаемые участники Конференции!

Уверен, что доклады и дискуссии в ходе и по итогам данной Конференции принесут свои плоды по улучшению межконфессионального диалога, по укреплению мира и стабильности в обществе.

Выражаю благодарность организаторам данного мероприятия.

Урматтуу катышуучулар!

Коомдун тынчтыгын камсыз кылууну мамлекет өз мойнуна алган.

Азыр көп сандаган жаңы агымдар, секталар, мазхабдар жана тарикаттар пайда болду.

Диний себептер менен бөлүнүп–жарылууга, диний сабырсыздыкка, албетте, диний экстремизмге тыюу салынат.

Өлкөбүздүн тынчтыгын, коомубуздун биримдигин — мамлекет бардык зарыл болгон каражаттарды колдонуу менен коргойт.

Өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген көрүнүштөргө мамлекет жол бере албайт.

Мамлекеттин диний чөйрөнү тескөө иштери мындан активдүүрөөк болот.

Ислам жана Православие — биздин руханий мурасыбыз, аларды бүгүнкү күнү баа жеткис дөөлөт катары баалайбыз.

Ушул руханий байлыктарды мамлекеттин өнүгүүсү үчүн сабаттуу колдонушубуз керек.

Ислам менен Православиенин өз ара карым-катнашы конструктивдүү негизде өнүгүүсүн камсыздайбыз.

Жеке эле дин эмес, маданият, тил, кадаа-салт, илим, билим берүү жаатындагы терең кызматташуу — өлкөлөр ортосундагы ынтымактын негизги фактору болуп саналат.

Коомубуздагы диндер аралык тынчтыкты, ынтымакты сактоо жана бекемдөө — ар кандай экстремисттик жана радикалдуу агымдарга каршы турууга шарт түзөт.

Бүгүнкү конференция сыяктуу биргелешкен иш-чаралар чогуу иш алып барууга жол ачат.

Ошондой эле Ислам жана Православиенин тыгыз кызматташтыгы — ЕврАзЭСтин алкагында биздин жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөт.

Бул биримдиктин алкагында элдерибиздин диний, маданий, социалдык өзгөчөлүктөрү сыйлоо менен кабыл алынат.

Евразиялык мейкиндик — жалпы тарыхка ээ болуу менен өз ара аракеттенүүнүн, жанаша жашоонун орду болуп калат.

Баардык коңшу мамлекеттер менен да дин багытындагы кызматташтыгыбызды күчөтөбүз.

Биз ханафий масхабынын жана православиенин тарыхий жана маданий ролун, коомдун келечеги үчүн өзгөчө жоопкерчилигин эске алып, алардын мамлекет менен иш-аракеттенүүдөгү өзгөчө статусу жөнүндө ойлонгонубуз зарыл.

Мындай практика көп өлкөлөрдө бар.

Коомубуз жактырган асыл максаттарга жетүү үчүн мамлекеттик уюмдар менен Диний башкармалык бир ыргакта аракет кылганы зарыл.

Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы өзүнүн мөөнөтүн 2020-жылы аяктайт.

Жаңы концепцияны иштеп чыгып, кабыл алуу зарыл.

Анын мазмуну азыркы учурдун, келечектин талаптарына жооп бериши үчүн бул ишти азыртадан баштоо керек.

Урматтуу конференциянын катышуучулары!

Бир жагдайды баса белгилей кетейин.

Бир дагы жеткинчек бала светтик илимден четте калбоосу керек.

Биздин Конституциябыздын 45-беренесинде „негизги жалпы билим алуу милдеттүү“ деп так жана даана жазылып турат.

Ошондуктан медреседе болобу, чиркөөдө болобу, диний билим берүү иш-аракети мамлекеттик негизги жалпы билим алууга кедерги болбошу керек.

Урматтуу катышуучулар!

Бир туугандыкка, достукка багытталган жакшы ой, аруу тилек менен ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз.

Уюштуруучуларга ыраазылык билдиребиз!

Конференциябыз өз максатына жетсин, баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм.

Жакшы тилектерибизди Жараткан Кудай Өзү колдосун!»