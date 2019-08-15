Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Фонд) сообщает о том,

что в 15.00 часов 3 сентября 2019 года в Фонде состоится повторный открытый аукцион на право заключения договора аренды государственных помещений государственного предприятия «Санаторий «Иссык-Куль Аврора».

Арендодателем выступает -

ГП «Санаторий «Иссык-Куль Аврора»

Объект аренды: государственное имущество общей площадью 2757,4 кв.м., в том числе:

- 3 коттеджа на 12 квартир и одна квартира общей площадью 1513,9 кв.м.;

- под ресторан общей площадью 732,8 кв.м.;

- под административно-бытовой корпус общей площадью 510,7 кв.м.

Местонахождение объекта: Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский р., с. Булан-Соготту, центр отдыха «Аврора плюс»

Целевое назначение государственных помещений: под деятельность в сфере туризма, общественного питания и предоставление гостиничных услуг

Предлагаемый срок аренды: 3 года



Заявки принимаются до 11.00 часов 2 сентября 2019 года в Фонде, по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 151 (3-й этаж кабинет №308) по всем вопросам обращаться по телефону: (0312) 61-49-59.



Начало регистрации участников за тридцать минут до начала аукциона, окончание регистрации за 5 минут до начала аукциона.