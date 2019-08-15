x
Курс НБ на 15.08.2019 $69,7405 €77,9420

Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Фонд) сообщает о том,

Вакансия
15 - Август 2019
www.erkintoo.kg
8
что в 15.00 часов 3 сентября 2019 года в Фонде состоится повторный открытый аукцион на право заключения договора аренды государственных помещений государственного предприятия «Санаторий «Иссык-Куль Аврора».
Арендодателем выступает -
ГП «Санаторий «Иссык-Куль Аврора»
Объект аренды:   государственное имущество общей площадью 2757,4 кв.м., в том числе:
                                -  3 коттеджа на 12 квартир и одна квартира общей площадью 1513,9 кв.м.;
                                - под ресторан общей площадью 732,8 кв.м.;
                                -  под административно-бытовой корпус общей площадью 510,7 кв.м.
Местонахождение объекта: Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский р., с. Булан-Соготту, центр отдыха «Аврора плюс»
Целевое назначение государственных помещений: под деятельность в сфере туризма,  общественного питания и предоставление гостиничных услуг
Предлагаемый срок аренды: 3 года
 
Заявки принимаются до 11.00 часов 2 сентября 2019 года в Фонде, по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 151 (3-й этаж кабинет №308) по всем вопросам обращаться по телефону: (0312) 61-49-59.
 
Начало регистрации участников за тридцать минут до начала аукциона, окончание регистрации за 5 минут до начала аукциона.

Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Комментарий кошуу