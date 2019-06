​Трамп The New York Times гезитин мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыптады

АКШнын президенти Дональд Трамп россиялык энерго түйүндөргө жасалган кибер чабуулдар тууралуу иликтөөлөр боюнча макала жарыялаган америкалык The New York Times гезитин мамлекеттик чыккынчылык үчүн айыптады деп билдирди Deutsche Welle. Басылма жооп кайтарды – “басма сөздү мамлекеттик чыккынчылык боюнча айыптоо кооптуу” деп жазды The New York Times гезитинин өкүлдөрү.

Атай АЛТЫМЫШЕВ