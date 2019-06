​Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкөлөр тизмесинде 95-орунду ээледи

Быйыл жарыяланган “Тынчтыкты сүйүүнүн глобалдык индексинде” (Global Peace Index 2019) Кыргызстан 163 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээледи жана өткөн жылга салыштырмалуу 13 тепкичке көтөрүлдү. Изилдөөлөрдү Экономика жана тынчтык институту (The Institute for Economics and Peace) жарыялады.

Атай АЛТЫМЫШЕВ