Улуу Британия бизнеске алда канча ылайыктуу өлкө

Форбс журналынын эксперттери Улуу Британиянын дүйнөдөгү бизнес жүргүзүүгө эң ылайыктуу өлкө деп атады. Журналдын сайтына жаңыланган The Best Countries For Business рейтинги жарыяланды деп билдирди РБК. Улуу Британия бул рейтингде биринчиликти өткөн жылы да ээлеген. Экинчи орунду Швеция, үчүнчүнү Гонконг ээледи. Бардыгы болуп рейтингге 161 мамлекет киргизилген. Алдыңкы он саптын катарына Канада, Дания, Сингапур, Австралия жана Швейцария да кошулду.

Атай АЛТЫМЫШЕВ