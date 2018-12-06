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Определились лучшие из лучших в футбольной индустрии Кыргызстана
Вчера, 5 декабря, в Асанбай центре состоялось ежегодная церемония вручения наград – FFKR Football Awards 2018.
Этот год для Федерации футбола был успешным, полным эмоций, насыщен различными турнирами, квалификациями и кубками в футболе, футзале, пляжном футболе, в женских и юношеских соревнованиях.
ФФКР проделал огромную работу в сфере обучения и лицензирования, продвижения региональных отделений, посвятили много времени организации детских турниров.
Главным достижением года, к которому Федерация шла многие десятилетия, стал выход Национальной сборной Кыргызской Республики в финальную часть кубка Азии 2019.
11 лучших были определены в следующих номинациях:
Лучший игрок ветеранской лиги – Евгений Пилипас
Лучший игрок женского футбола– Айжан Боронбекова
Лучший игрок футзала – Байгазы уулу Улан
Прорыв года – Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу
Лучший судья года– Машенцев Дмитрий
Самый стремящийся клуб Топ-Лиги – МФК “Кара-Балта”
Гордость – Женская молодежная сборная U-19
Лучший футболист Топ-Лиги – Шерзот Шакиров
Признание – Кочкаров Бахадыр, Букуев Нурдин
Лучший тренер года – Крестинин Александр Сергеевич
Лучший игрок Национальной сборной – Жыргалбек уулу Кайрат
ФФКР
Этот год для Федерации футбола был успешным, полным эмоций, насыщен различными турнирами, квалификациями и кубками в футболе, футзале, пляжном футболе, в женских и юношеских соревнованиях.
ФФКР проделал огромную работу в сфере обучения и лицензирования, продвижения региональных отделений, посвятили много времени организации детских турниров.
Главным достижением года, к которому Федерация шла многие десятилетия, стал выход Национальной сборной Кыргызской Республики в финальную часть кубка Азии 2019.
11 лучших были определены в следующих номинациях:
Лучший игрок ветеранской лиги – Евгений Пилипас
Лучший игрок женского футбола– Айжан Боронбекова
Лучший игрок футзала – Байгазы уулу Улан
Прорыв года – Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу
Лучший судья года– Машенцев Дмитрий
Самый стремящийся клуб Топ-Лиги – МФК “Кара-Балта”
Гордость – Женская молодежная сборная U-19
Лучший футболист Топ-Лиги – Шерзот Шакиров
Признание – Кочкаров Бахадыр, Букуев Нурдин
Лучший тренер года – Крестинин Александр Сергеевич
Лучший игрок Национальной сборной – Жыргалбек уулу Кайрат
ФФКР
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