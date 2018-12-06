Определились лучшие из лучших в футбольной индустрии Кыргызстана

Вчера, 5 декабря, в Асанбай центре состоялось ежегодная церемония вручения наград – FFKR Football Awards 2018.Этот год для Федерации футбола был успешным, полным эмоций, насыщен различными турнирами, квалификациями и кубками в футболе, футзале, пляжном футболе, в женских и юношеских соревнованиях.ФФКР проделал огромную работу в сфере обучения и лицензирования, продвижения региональных отделений, посвятили много времени организации детских турниров.Главным достижением года, к которому Федерация шла многие десятилетия, стал выход Национальной сборной Кыргызской Республики в финальную часть кубка Азии 2019.– Евгений Пилипас– Айжан Боронбекова– Байгазы уулу Улан– Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу– Машенцев Дмитрий– МФК “Кара-Балта”– Женская молодежная сборная U-19– Шерзот Шакиров– Кочкаров Бахадыр, Букуев Нурдин– Крестинин Александр Сергеевич– Жыргалбек уулу Кайрат