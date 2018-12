Илимпоздор канттын жаңы коркунучтуулугун табышты

Кант ичегилердеги микрофлоранын көбөйүүсүнө зарыл болгон белоктун жандуулугуна тоскоолдук жаратат. Мындай тыянакка Йель университетинин илимпоздору келишкен. Алардын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы Proceedings of the National Academy of Sciences журналына жарыялангандыгын MedicalXpress билдирди деп РИА Новости маалымдады. Мурда кант он эки ичегиге түшүү менен сорулуп кетет деп айтылып келген, ал эми изилдөөлөр кант жоон ичегиге жетип микрофлораны бузаарын көрсөттү деп айтылат маалыматта. Кант жоон ичегиде бактериялардын өрчүп кетишине жооптуу Roc белогунун иштелип чыгышына тоскоолдук жаратат дешет илимпоздор.

Атай Алтымышев