Управ.муниципального имущества мэрии г.Бишкек проводит конкурс

№ лота Наименование учреждения Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв.м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) График работы Особые условия 1. Школа гимназия №39 6 мкр-н 3 этаж 4 кв.м. Интернет оборудования 400 сом в месяц. Оплата электроэнергии согласно показаниям счетчика 2. Национальный хирургический центр ул. 3-линия, 25 1 этаж 4 кв.м. Установка интернет оборудования 500 сом в месяц. Оплата энергии по счетчику 3. НХЦ Чердак 6 кв.м. Оборудования сотовой связий 1000 сом в месяц. 4. МП «Бишкекское троллейбусное управление» ул. Московская, 237 Нежилое помещение и зем.участоок Помещение 5 кв.м.

зем.участок 5 кв.м. Установка базовой станции сотовой связи 6000 сом в месяц. 5. МП «Бишкекское троллейбусное управление» ул.Чолпон-Атинская, 14 Нежилое помещение и зем.участоок Помещение 5 кв.м.

зем.участок 5 кв.м. Установка базовой станции сотовой связи 6000 сом в месяц. 6 АУВК ШГ №6 ул. Раззакова, 23 Нежилое помещение 5,2 кв.м. Кабинет 1000 сом в месяц. 7 КП «Бишкектеплоэнерго» ул.Гагарина, 74 Нежилое помещение 2 кв.м. Платежный терминал 1000 сом в месяц. 8 КП «Бишкектеплоэнерго» ул.Гагарина, 74 Нежилое помещение 30 кв.м. Торговый павильон 5000 сом в месяц. 9 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Нежилое помещение 24 кв.м. столяр 3000 сом в месяц. 10 МТУ №6 ж/м «Кара-Жыгач»

Нежилое помещение с зем. участком 30 кв.м. помещение 1000 кв.м. зем. участок Мини-футбольное поле 7100 сом в месяц. 11 НХЦ ул. 3-линия. 1 этаж. 17,9 кв.м. Стоматологический кабинет 10000 сома в месяц. 12 ЦСМ №9 ул. Курманжан Датка, 109а 1 этаж 12 кв.м. кабинет ЭХОкардиография 5000 сом в месяц. 13 ЦСМ №17 ул. Семетей, 152 Отдельный кабинет 9,9 кв.м. Под кабинет консультации кардиолога с портативным экокардиографом 1600 сом в месяц. С часовым графиком не более одного раза в неделю С часовым графиком не более одного раза в неделю 14 ЦСМ №16 ул.Панфилова,4 Отдельный кабинет 10 кв.м Под кабинет консультации кардиолога с портативным экокардиографом 1600 сом в месяц С часовым графиком не более одного раза в неделю. 15 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Кронштандская, 10 Отдельно-стоящее здание 2400 кв.м. Под хозяйственную и производственную деятельность и т.д. 250000 сом в месяц хозяйственную и производственную деятельность и т.д. 16 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344а Отдельно стоящее здание 19,2 кв.м. Сварочный цех 2000 сом в месяц 17 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 20 кв.м. Сварочный цех 2100 сом в месяц 18 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 64 кв.м. Мастерская по изготовлению памятников 6700 сом в месяц. 19 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 64 кв.м. Мастерская по изготовлению памятников 6700 сом в месяц. 20 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 72 кв.м. Мастерская по изготовлению памятников 7500 сом в месяц. 21 СОШ №3 5 –мкр., №42/2 Нежилое помещение 200 кв.м. Учебно-тренировочные занятия по Кунг-фу 15800 сом в месяц. Вторник, четверг, суббота с 19:00 до 20:30 Аренда помещения с сентября по июнь.

22 СДЮШОР Лен. р-н ул. Трудовая, 9 Отдельно стоящее 183 кв.м. Склад и производственные помещения 20000 сом в месяц. 23 СОШ №46 ул. Сеченова, 46 Учебный кабинет 25,2 кв.м. Занятия по английскому языку 3000 сом в месяц Понедельник, среда, пятница (с 11:30 – 15:30) С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт. 24 ШГ №91 ж/м Кара-Жыгач, ул. Оберон, 10 Учебный кабинет 37,15 кв.м. Занятия по английскому языку 3500 сом в месяц Вторник, четверг, суббота (с 10:00 по 13:00) С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт. 25 ГКБ №1 ул. Фучика, 15/1 Холл 2 кв.м. Установка банкомата 1000 сом в месяц. 26 СОШ №14 ул. Карасаева, 73 Учебные кабинеты 16,5 кв.м. Учебные кабинеты 2000 сом в месяц Понедельник, среда, пятница (с 11:30 – 15:30) С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт. 27 ГКБ №6 ул. Джантошева, 117 Учебные помещения 31,8 кв.м. Учебные кабинеты 4000 сом в месяц 28 УВК ШГ №38 мкр. Адамедин-1 Нежилое помещение с прилегающим земельным участком. 16 кв.м. и 1250 кв.м. Мини-футбольное поле 6000 сом в месяц. С понедельника по субботу с 18:00 по 22:00 часов.

Воскресенье с 14:00 по 21:00 часов Арендатор обязуется передать поле для учащихся с понедельника по пятницу с 7:30 по 17:40 часов.

В субботу с 7:30 по 13:30 часов 29 СОШ №56 г. Бишкек, 6 мкр, 19/1 подвал 405 кв.м. Спортивный зал 24000 сом в месяц Льготные условия для учащихся и сотрудников школы 30 ЦСМ 11 ул. Киевская, 154 1 этаж 31,3 кв.м. Учебный кабинет 4000 сом в месяц. По две недели, два раза в год. 1) Оказание спонсорской помощи в ремонте поликлиники

2) Оплата коммунальных услуг по фактическому расходу

3) Проведение занятий два раза в год. 31 НХЦ ул. 3-линия, 25 1 этаж 2 кв.м. Платежный терминал 1000 сом в месяц. 32 ЦСМ №2 ул. 3-линия, 25 1 этаж 20 кв.м Стоматологический кабинет 3000 сом в месяц 33 ГПЦ ул. Суеркулова, 1/1 1 этаж, юг 2 кв.м. Кофейный аппарат 1000 сом в месяц. 34 ГПЦ ул. Суеркулова, 1/1 1 этаж, юг 2 кв.м. Диспенсер для воды 1000 сом в месяц. 35 Средняя общеобразовательная школа-лицей №75 ул. Баялинова, 75 Спортивный зал 162 кв.м. Тренировки по Таэквон-до GTF 1000 сом в месяц. 12 часов в месяц 36 ГПЦ ул. Суеркулова, 1/1 3 этаж, восток 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 6000 сом за 12 мест по 2 кв.м. 1 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 1 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 2 этаж, восток 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 3 этаж, запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 2 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 2 этаж, запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 3 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 1 этаж, юго-восток 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 2 этаж, запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 3 этаж, юго-запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил 2 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил

№ лота Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв. м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) Особые условия 1 мкр. №8, ШГ № 64 1 этаж 470 кв.м. Под спортивный зал 47000 сом в месяц. 2 ул. Койбагарова, 85 "а" отд.стоящее здание земельный участок 199,9 кв.м.– помещение; 810 кв.м.– зем.участок Станция технического обслуживания 33000 сом в месяц. 3 ул. Красная, 156 1 этаж 21,6 кв.м. Различного назначения 2000 сом в месяц. 4 ул. Сыдыкова, 258 цокольный этаж 24,32 кв.м. Различного назначения 3000 сом в месяц. 5 мкр. Кок-Жар, дом 2, п.5 полуподвал 179,6 кв.м. Различного назначения 16000 сом в месяц.

Приложение №1Конкурс состоитсяв Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу:Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь наУМИ мэрии города БишкекРасчетный счет:БИКБанк:Назначение:за участие в конкурсе Лот № ______Код платежа:Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие днипо адресу:Окончательный срок подачи заявок повключительно.Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.