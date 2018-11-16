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Управ.муниципального имущества мэрии г.Бишкек проводит конкурс

Вакансия
16 - Ноябрь 2018
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проводит конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года и арендное пользование до 3 лет следующие объекты муниципальной собственности:
Приложение №1
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года:
№ лота Наименование учреждения Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв.м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) График работы Особые условия
1. Школа гимназия №39 6 мкр-н 3 этаж 4 кв.м. Интернет оборудования 400 сом в месяц.   Оплата электроэнергии согласно показаниям счетчика
2. Национальный хирургический центр ул. 3-линия, 25 1 этаж 4 кв.м. Установка интернет оборудования 500 сом в месяц.   Оплата энергии по счетчику
3. НХЦ   Чердак 6 кв.м. Оборудования сотовой связий 1000 сом в месяц.    
4. МП «Бишкекское троллейбусное управление» ул. Московская, 237 Нежилое помещение и зем.участоок Помещение 5 кв.м.
зем.участок 5 кв.м.		 Установка базовой станции сотовой связи 6000 сом в месяц.    
5. МП «Бишкекское троллейбусное управление» ул.Чолпон-Атинская, 14 Нежилое помещение и зем.участоок Помещение 5 кв.м.
зем.участок 5 кв.м.		 Установка базовой станции сотовой связи 6000 сом в месяц.    
6 АУВК ШГ №6 ул. Раззакова, 23 Нежилое помещение 5,2 кв.м. Кабинет 1000 сом в месяц.    
7 КП «Бишкектеплоэнерго» ул.Гагарина, 74 Нежилое помещение 2 кв.м. Платежный терминал 1000 сом в месяц.    
8 КП «Бишкектеплоэнерго» ул.Гагарина, 74 Нежилое помещение 30 кв.м. Торговый павильон 5000 сом в месяц.    
9 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Нежилое помещение 24 кв.м. столяр 3000 сом в месяц.    
10 МТУ №6 ж/м «Кара-Жыгач»
 		 Нежилое помещение с зем. участком 30 кв.м. помещение 1000 кв.м. зем. участок Мини-футбольное поле 7100 сом в месяц.    
11 НХЦ ул. 3-линия. 1 этаж. 17,9 кв.м. Стоматологический кабинет 10000 сома в месяц.    
12 ЦСМ №9 ул. Курманжан Датка, 109а 1 этаж 12 кв.м. кабинет ЭХОкардиография 5000 сом в месяц.    
13 ЦСМ №17 ул. Семетей, 152 Отдельный кабинет 9,9 кв.м. Под кабинет консультации кардиолога с портативным экокардиографом 1600 сом в месяц. С часовым графиком не более одного раза в неделю С часовым графиком не более одного раза в неделю
14 ЦСМ №16 ул.Панфилова,4 Отдельный кабинет 10 кв.м Под кабинет консультации кардиолога с портативным экокардиографом 1600 сом в месяц С часовым графиком не более одного раза в неделю.  
15 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Кронштандская, 10 Отдельно-стоящее здание 2400 кв.м. Под хозяйственную и производственную деятельность и т.д. 250000 сом в месяц   хозяйственную и производственную деятельность и т.д.
16 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344а Отдельно стоящее здание 19,2 кв.м. Сварочный цех 2000 сом в месяц    
17 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 20 кв.м. Сварочный цех 2100 сом в месяц    
18 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 64 кв.м. Мастерская по изготовлению памятников 6700 сом в месяц.    
19 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 64 кв.м. Мастерская по изготовлению памятников 6700 сом в месяц.    
20 МП «Бару» ул.Орозбекова, 344 Отдельно стоящее здание 72 кв.м. Мастерская по изготовлению памятников 7500 сом в месяц.    
21 СОШ №3 5 –мкр., №42/2 Нежилое помещение 200 кв.м. Учебно-тренировочные занятия по Кунг-фу 15800 сом в месяц. Вторник, четверг, суббота с 19:00 до 20:30 Аренда помещения с сентября по июнь.
 
22 СДЮШОР Лен. р-н ул. Трудовая, 9 Отдельно стоящее 183 кв.м. Склад и производственные помещения 20000 сом в месяц.    
23 СОШ №46 ул. Сеченова, 46 Учебный кабинет 25,2 кв.м. Занятия по английскому языку 3000 сом в месяц Понедельник, среда, пятница (с 11:30 – 15:30) С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт.
24 ШГ №91 ж/м Кара-Жыгач, ул. Оберон, 10 Учебный кабинет 37,15 кв.м. Занятия по английскому языку 3500 сом в месяц Вторник, четверг, суббота (с 10:00 по 13:00) С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт.
25 ГКБ №1 ул. Фучика, 15/1 Холл 2 кв.м. Установка банкомата 1000 сом в месяц.    
26 СОШ №14 ул. Карасаева, 73 Учебные кабинеты 16,5 кв.м. Учебные кабинеты 2000 сом в месяц Понедельник, среда, пятница (с 11:30 – 15:30) С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт.
27 ГКБ №6 ул. Джантошева, 117 Учебные помещения 31,8 кв.м. Учебные кабинеты 4000 сом в месяц    
28 УВК ШГ №38 мкр. Адамедин-1 Нежилое помещение с прилегающим земельным участком. 16 кв.м. и 1250 кв.м. Мини-футбольное поле 6000 сом в месяц. С понедельника по субботу с 18:00 по 22:00 часов.
Воскресенье с 14:00 по 21:00 часов		 Арендатор обязуется передать поле для учащихся с понедельника по пятницу с 7:30 по 17:40 часов.
В субботу с 7:30 по 13:30 часов
29 СОШ №56 г. Бишкек, 6 мкр, 19/1 подвал 405 кв.м. Спортивный зал 24000 сом в месяц   Льготные условия для учащихся и сотрудников школы
30 ЦСМ 11 ул. Киевская, 154 1 этаж 31,3 кв.м. Учебный кабинет 4000 сом в месяц. По две недели, два раза в год. 1) Оказание спонсорской помощи в ремонте поликлиники
2) Оплата коммунальных услуг по фактическому расходу
3) Проведение занятий два раза в год.
31 НХЦ ул. 3-линия, 25 1 этаж 2 кв.м. Платежный терминал 1000 сом в месяц.    
32 ЦСМ №2 ул. 3-линия, 25 1 этаж 20 кв.м Стоматологический кабинет 3000 сом в месяц    
33 ГПЦ ул. Суеркулова, 1/1 1 этаж, юг 2 кв.м. Кофейный аппарат 1000 сом в месяц.    
34 ГПЦ ул. Суеркулова, 1/1 1 этаж, юг 2 кв.м. Диспенсер для воды 1000 сом в месяц.    
35 Средняя общеобразовательная школа-лицей №75 ул. Баялинова, 75 Спортивный зал 162 кв.м. Тренировки по Таэквон-до GTF 1000 сом в месяц. 12 часов в месяц  
36 ГПЦ ул. Суеркулова, 1/1 3 этаж, восток 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил   6000 сом за 12 мест по 2 кв.м.  
1 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
1 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
2 этаж, восток 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
3 этаж, запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
2 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
2 этаж, запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
3 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
1 этаж, юго-восток 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
2 этаж, запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
3 этаж, юго-запад 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
2 этаж, юг 2 кв.м. Аппарат для выдачи бахил
 
 
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс по передаче прав аренды с рыночной арендной платой, сроком до 3 (трех) лет (в случае выигрыша участником, вносится залоговая сумма в размере 3 месячной арендной платы, равной сумме, предложенной за объект):
№ лота Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв. м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) Особые условия
1 мкр. №8, ШГ № 64 1 этаж 470 кв.м. Под спортивный зал 47000 сом в месяц.  
2 ул. Койбагарова, 85 "а" отд.стоящее здание земельный участок 199,9 кв.м.– помещение; 810 кв.м.– зем.участок Станция технического обслуживания 33000 сом в месяц.  
3 ул. Красная, 156 1 этаж 21,6 кв.м. Различного назначения 2000 сом в месяц.  
4 ул. Сыдыкова, 258 цокольный этаж 24,32 кв.м. Различного назначения 3000 сом в месяц.  
5 мкр. Кок-Жар, дом 2, п.5 полуподвал 179,6 кв.м. Различного назначения 16000 сом в месяц.  
 
Конкурс состоится 20 декабря 2018 года в 10.00 часов в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу: ул. Боконбаева, 145.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь на
Депозитный счет:
УМИ мэрии города Бишкек
Расчетный счет: 4402062200010083.
БИК 440001.
Банк: Центральное казначейство МФ КР
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120 
за участие в конкурсе Лот № ______
Код платежа: 14238900
 
Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни с 13.00 до 17.30 часов, по адресу: ул. Жибек Жолу, д. 328.
Окончательный срок подачи заявок по 17 декабря 2018 г., включительно.
Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.

Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Комментарий кошуу