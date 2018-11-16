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Управ.муниципального имущества мэрии г.Бишкек проводит конкурс
проводит конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года и арендное пользование до 3 лет следующие объекты муниципальной собственности:
Приложение №1
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года:
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс по передаче прав аренды с рыночной арендной платой, сроком до 3 (трех) лет (в случае выигрыша участником, вносится залоговая сумма в размере 3 месячной арендной платы, равной сумме, предложенной за объект):
Конкурс состоится 20 декабря 2018 года в 10.00 часов в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу: ул. Боконбаева, 145.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь на
Депозитный счет:
УМИ мэрии города Бишкек
Расчетный счет: 4402062200010083.
БИК 440001.
Банк: Центральное казначейство МФ КР
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120
за участие в конкурсе Лот № ______
Код платежа: 14238900
Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни с 13.00 до 17.30 часов, по адресу: ул. Жибек Жолу, д. 328.
Окончательный срок подачи заявок по 17 декабря 2018 г., включительно.
Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.
Приложение №1
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года:
|№ лота
|Наименование учреждения
|Адрес
|Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.)
|Общая площадь кв.м.
|Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.)
|Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом)
|График работы
|Особые условия
|1.
|Школа гимназия №39
|6 мкр-н
|3 этаж
|4 кв.м.
|Интернет оборудования
|400 сом в месяц.
|Оплата электроэнергии согласно показаниям счетчика
|2.
|Национальный хирургический центр
|ул. 3-линия, 25
|1 этаж
|4 кв.м.
|Установка интернет оборудования
|500 сом в месяц.
|Оплата энергии по счетчику
|3.
|НХЦ
|Чердак
|6 кв.м.
|Оборудования сотовой связий
|1000 сом в месяц.
|4.
|МП «Бишкекское троллейбусное управление»
|ул. Московская, 237
|Нежилое помещение и зем.участоок
|Помещение 5 кв.м.
зем.участок 5 кв.м.
|Установка базовой станции сотовой связи
|6000 сом в месяц.
|5.
|МП «Бишкекское троллейбусное управление»
|ул.Чолпон-Атинская, 14
|Нежилое помещение и зем.участоок
|Помещение 5 кв.м.
зем.участок 5 кв.м.
|Установка базовой станции сотовой связи
|6000 сом в месяц.
|6
|АУВК ШГ №6
|ул. Раззакова, 23
|Нежилое помещение
|5,2 кв.м.
|Кабинет
|1000 сом в месяц.
|7
|КП «Бишкектеплоэнерго»
|ул.Гагарина, 74
|Нежилое помещение
|2 кв.м.
|Платежный терминал
|1000 сом в месяц.
|8
|КП «Бишкектеплоэнерго»
|ул.Гагарина, 74
|Нежилое помещение
|30 кв.м.
|Торговый павильон
|5000 сом в месяц.
|9
|МП «Бару»
|ул.Орозбекова, 344
|Нежилое помещение
|24 кв.м.
|столяр
|3000 сом в месяц.
|10
|МТУ №6
|ж/м «Кара-Жыгач»
|Нежилое помещение с зем. участком
|30 кв.м. помещение 1000 кв.м. зем. участок
|Мини-футбольное поле
|7100 сом в месяц.
|11
|НХЦ
|ул. 3-линия.
|1 этаж.
|17,9 кв.м.
|Стоматологический кабинет
|10000 сома в месяц.
|12
|ЦСМ №9
|ул. Курманжан Датка, 109а
|1 этаж
|12 кв.м.
|кабинет ЭХОкардиография
|5000 сом в месяц.
|13
|ЦСМ №17
|ул. Семетей, 152
|Отдельный кабинет
|9,9 кв.м.
|Под кабинет консультации кардиолога с портативным экокардиографом
|1600 сом в месяц.
|С часовым графиком не более одного раза в неделю
|С часовым графиком не более одного раза в неделю
|14
|ЦСМ №16
|ул.Панфилова,4
|Отдельный кабинет
|10 кв.м
|Под кабинет консультации кардиолога с портативным экокардиографом
|1600 сом в месяц
|С часовым графиком не более одного раза в неделю.
|15
|МП «Бишкекглавархитектура»
|ул.Кронштандская, 10
|Отдельно-стоящее здание
|2400 кв.м.
|Под хозяйственную и производственную деятельность и т.д.
|250000 сом в месяц
|хозяйственную и производственную деятельность и т.д.
|16
|МП «Бару»
|ул.Орозбекова, 344а
|Отдельно стоящее здание
|19,2 кв.м.
|Сварочный цех
|2000 сом в месяц
|17
|МП «Бару»
|ул.Орозбекова, 344
|Отдельно стоящее здание
|20 кв.м.
|Сварочный цех
|2100 сом в месяц
|18
|МП «Бару»
|ул.Орозбекова, 344
|Отдельно стоящее здание
|64 кв.м.
|Мастерская по изготовлению памятников
|6700 сом в месяц.
|19
|МП «Бару»
|ул.Орозбекова, 344
|Отдельно стоящее здание
|64 кв.м.
|Мастерская по изготовлению памятников
|6700 сом в месяц.
|20
|МП «Бару»
|ул.Орозбекова, 344
|Отдельно стоящее здание
|72 кв.м.
|Мастерская по изготовлению памятников
|7500 сом в месяц.
|21
|СОШ №3
|5 –мкр., №42/2
|Нежилое помещение
|200 кв.м.
|Учебно-тренировочные занятия по Кунг-фу
|15800 сом в месяц.
|Вторник, четверг, суббота с 19:00 до 20:30
|Аренда помещения с сентября по июнь.
|22
|СДЮШОР Лен. р-н
|ул. Трудовая, 9
|Отдельно стоящее
|183 кв.м.
|Склад и производственные помещения
|20000 сом в месяц.
|23
|СОШ №46
|ул. Сеченова, 46
|Учебный кабинет
|25,2 кв.м.
|Занятия по английскому языку
|3000 сом в месяц
|Понедельник, среда, пятница (с 11:30 – 15:30)
|С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт.
|24
|ШГ №91
|ж/м Кара-Жыгач, ул. Оберон, 10
|Учебный кабинет
|37,15 кв.м.
|Занятия по английскому языку
|3500 сом в месяц
|Вторник, четверг, суббота (с 10:00 по 13:00)
|С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт.
|25
|ГКБ №1
|ул. Фучика, 15/1
|Холл
|2 кв.м.
|Установка банкомата
|1000 сом в месяц.
|26
|СОШ №14
|ул. Карасаева, 73
|Учебные кабинеты
|16,5 кв.м.
|Учебные кабинеты
|2000 сом в месяц
|Понедельник, среда, пятница (с 11:30 – 15:30)
|С сезонным графиком оплаты (9 месяцев), в связи с тем что в летнее время (июнь, июль, август) школа закрыта на ремонт.
|27
|ГКБ №6
|ул. Джантошева, 117
|Учебные помещения
|31,8 кв.м.
|Учебные кабинеты
|4000 сом в месяц
|28
|УВК ШГ №38
|мкр. Адамедин-1
|Нежилое помещение с прилегающим земельным участком.
|16 кв.м. и 1250 кв.м.
|Мини-футбольное поле
|6000 сом в месяц.
|С понедельника по субботу с 18:00 по 22:00 часов.
Воскресенье с 14:00 по 21:00 часов
|Арендатор обязуется передать поле для учащихся с понедельника по пятницу с 7:30 по 17:40 часов.
В субботу с 7:30 по 13:30 часов
|29
|СОШ №56
|г. Бишкек, 6 мкр, 19/1
|подвал
|405 кв.м.
|Спортивный зал
|24000 сом в месяц
|Льготные условия для учащихся и сотрудников школы
|30
|ЦСМ 11
|ул. Киевская, 154
|1 этаж
|31,3 кв.м.
|Учебный кабинет
|4000 сом в месяц.
|По две недели, два раза в год.
|1) Оказание спонсорской помощи в ремонте поликлиники
2) Оплата коммунальных услуг по фактическому расходу
3) Проведение занятий два раза в год.
|31
|НХЦ
|ул. 3-линия, 25
|1 этаж
|2 кв.м.
|Платежный терминал
|1000 сом в месяц.
|32
|ЦСМ №2
|ул. 3-линия, 25
|1 этаж
|20 кв.м
|Стоматологический кабинет
|3000 сом в месяц
|33
|ГПЦ
|ул. Суеркулова, 1/1
|1 этаж, юг
|2 кв.м.
|Кофейный аппарат
|1000 сом в месяц.
|34
|ГПЦ
|ул. Суеркулова, 1/1
|1 этаж, юг
|2 кв.м.
|Диспенсер для воды
|1000 сом в месяц.
|35
|Средняя общеобразовательная школа-лицей №75
|ул. Баялинова, 75
|Спортивный зал
|162 кв.м.
|Тренировки по Таэквон-до GTF
|1000 сом в месяц.
|12 часов в месяц
|36
|ГПЦ
|ул. Суеркулова, 1/1
|3 этаж, восток
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|6000 сом за 12 мест по 2 кв.м.
|1 этаж, юг
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|1 этаж, юг
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|2 этаж, восток
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|3 этаж, запад
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|2 этаж, юг
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|2 этаж, запад
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|3 этаж, юг
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|1 этаж, юго-восток
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|2 этаж, запад
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|3 этаж, юго-запад
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
|2 этаж, юг
|2 кв.м.
|Аппарат для выдачи бахил
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс по передаче прав аренды с рыночной арендной платой, сроком до 3 (трех) лет (в случае выигрыша участником, вносится залоговая сумма в размере 3 месячной арендной платы, равной сумме, предложенной за объект):
|№ лота
|Адрес
|Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.)
|Общая площадь кв. м.
|Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.)
|Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом)
|Особые условия
|1
|мкр. №8, ШГ № 64
|1 этаж
|470 кв.м.
|Под спортивный зал
|47000 сом в месяц.
|2
|ул. Койбагарова, 85 "а"
|отд.стоящее здание земельный участок
|199,9 кв.м.– помещение; 810 кв.м.– зем.участок
|Станция технического обслуживания
|33000 сом в месяц.
|3
|ул. Красная, 156
|1 этаж
|21,6 кв.м.
|Различного назначения
|2000 сом в месяц.
|4
|ул. Сыдыкова, 258
|цокольный этаж
|24,32 кв.м.
|Различного назначения
|3000 сом в месяц.
|5
|мкр. Кок-Жар, дом 2, п.5
|полуподвал
|179,6 кв.м.
|Различного назначения
|16000 сом в месяц.
Конкурс состоится 20 декабря 2018 года в 10.00 часов в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу: ул. Боконбаева, 145.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь на
Депозитный счет:
УМИ мэрии города Бишкек
Расчетный счет: 4402062200010083.
БИК 440001.
Банк: Центральное казначейство МФ КР
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120
за участие в конкурсе Лот № ______
Код платежа: 14238900
Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни с 13.00 до 17.30 часов, по адресу: ул. Жибек Жолу, д. 328.
Окончательный срок подачи заявок по 17 декабря 2018 г., включительно.
Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек