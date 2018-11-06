Мэрия г.Бишкек объявляет аукцион

№

ЛОТа Марка Год

вы-пуска Состояние АТС Оценочная стоимость Размер

гарант-го взноса 1 ГАЗ 3110 2000 Непригодно к экспл-ции 19 500 сом 1950 сом 2 Додж-РЭМ 1990 Непригодно к экспл-ции 37 000 сом 3700 сом 3 ГАЗ 5205 1985 Непригодно к экспл-ции 13 500 сом 1350 сом 4 УАЗ 3152 1991 Непригодно к экспл-ции 23 700 сом 2370 сом 5 АВИА311СПОМ1 1989 Непригодно к экспл-ции 14 000 сом 1400 сом 6 Мицубиси-L300 1990 Непригодно к экспл-ции 47 100 сом 4710 сом 7 ГАЗ САЗ 3507 1991 Непригодно к экспл-ции 94 700 сом 9470 сом 8 ГАЗ 31029 1995 Непригодно к экспл-ции 4 641 сом 464,1 сом 9 Ниссан-Санни 1996 Непригодно к экспл-ции 4 670 сом 467 сом 10 ГАЗ 31029 1993 Непригодно к экспл-ции 15 000 сом 1500 сом 11 ВАЗ 21150 2002 Непригодно к экспл-ции 5 355 сом 535,5 сом 12 NISSAN BLUEBIRD 1987 Непригодно к экспл-ции 13 300 сом 1 330 сом 13 М21412 1992 Непригодно к экспл-ции 3 257,79 сом 325,77 сом 14 М412ИЭ 1982 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом 15 М2140 1987 Непригодно к экспл-ции 3 043,29 сом 304,32 сом 16 М 412 1985 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом 17 М 412 1983 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом 18 М 412 ИЭО29 1989 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом 19 М 412 1990 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом 20 М 412 1992 Непригодно к экспл-ции 3 257,79 сом 325,77 сом 21 АЗЛК 2141 1992 Непригодно к экспл-ции 3 257,79 сом 325,77 сом 22 ГАЗ 5201 1985 Непригодно к экспл-ции 5 367,69 сом 536,76 сом 23 ГАЗ 5201 1989 Непригодно к экспл-ции 5 367,69 сом 536,76 сом 24 ГАЗ 5201 1986 Непригодно к экспл-ции 5 367,69 сом 536,76 сом 25 ЛУАЗ 969 М 1990 Непригодно к экспл-ции 2 310,99 сом 231,09 сом 26 РАФ 2203 1982 Непригодно к экспл-ции 4 137,78 сом 413,77 сом 27 УАЗ 3741-01 1986 Непригодно к экспл-ции 2 755,14 сом 275,51 сом 28 ИЖ 2715 1993 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом 29 ИЖ 271501011 1985 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом 30 ИЖ 2715 1981 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом 31 ИЖ 2715 1993 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом 32 МАЗ 500АСМК10 1973 Непригодно к экспл-ции 45593,49 сом 4559,34 сом 33 М 2140 1987 Непригодно к экспл-ции 3 576,27 сом 357,62 сом 34 ПАЗ 3205 КТ 201 1991 Непригодно к экспл-ции 11 778,25 сом 1177,82 сом 35 ОДАЗ 3571 1990 Непригодно к экспл-ции 16 096,5 сом 1609,65 сом 36 ГАЗ САЗ 3507-02 1992 Непригодно к экспл-ции 38 250 сом 3825 сом 37 КамАЗ 53213 1989 Непригодно к экспл-ции 125 000 сом 12500 сом 38 ИЖ 1988 Непригодно к экспл-ции 4 500 сом 450 сом 39 ГАЗ 31029 1994 Непригодно к экспл-ции 2 184 сом 218,4 сом 40 ВАЗ 2107 1996 Непригодно к экспл-ции 5 519 сом 551,9 сом 41 ВАЗ 2106 1994 Непригодно к экспл-ции 5 346 сом 534,6 сом 42 ЗИЛ 130КО 002 1986 Непригодно к экспл-ции 38 524 сом 3852,4 сом 43 Трактор МТЗ-80 1985 Непригодно к экспл-ции 5 740 сом 574 сом 44 ЗИЛ 130ПМ130 1983 Непригодно к экспл-ции 36 700 сом 3670 сом 45 ЗИЛ130КО002 1985 Непригодно к экспл-ции 37 925 сом 3792,5 сом 46 Экскаватор ЭО 2621 1988 Непригодно к экспл-ции 21 444 сом 2144,4 сом 47 ГАЗ 53 1990 Непригодно к экспл-ции 38 023 сом 48 Кубанец У1 АО 1988 Непригодно к экспл-ции 12 854,25 сом 1285,42 сом 49 УАЗ 452 Д 1981 Непригодно к экспл-ции 6 909 сом 690,9 сом №

ЛОТа Марка Год вы-пуска Состояние АТС Оценочная стоимость Размер

гарант-го взноса 50 ВАЗ 2106 1994 Неприг-о к экспл-ции 3 768 сом 376,8 сом 51 РАФ 2203 1984 Неприг-о к экспл-ции 9 021 сом 902,1 сом 52 ГАЗ 3110 2002 Неприг-о к экспл-ции 21 562,5 сом 2156,25 сом 53 ВАЗ 2106 1993 Неприг-о к экспл-ции 2 991 сом 299,1 сом 54 Ниссан-Максима 1996 Неприг-о к экспл-ции 19 884 сом 1988,4 сом 55 ГАЗ 17 Н/У Неприг-о к экспл-ции 2 925 сом 292,5 сом 56 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 57 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 58 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 59 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 60 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 21 450 сом 2947.5 сом 61 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 62 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 63 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом 64 КИА кредос 1998 Неприг-о к экспл-ции 12 975 сом 1297,5 сом 65 Даймлер-Бенц 1987 Неприг-о к экспл-ции 14 400 сом 1440 сом 66 ДаймлерБенц208D 1988 Неприг-о к экспл-ции 20 160 сом 2016 сом 67 РАФ 2203 1995 Неприг-о к экспл-ции 12 600 сом 1 260 сом 68 Трактор ЛТЗ-55 1996 Неприг-о к экспл-ции 45 527,25 сом 4 552,72 сом 69 СамосвалСАЗ35

7 1992 Неприг-о к экспл-ции 48 214,50 сом 4 821,45 сом 70 ГАЗ 31029 2007 Неприг-о к экспл-ции 45 819,75 сом 4 581,97 сом 71 Мусоровоз КО427 2007 Неприг-о к экспл-ции 337 206,75 сом 33 720,67 сом 72 МусоровозКО449-31.МАЗ533702 2003 Неприг-о к экспл-ции 98 505 сом 9 850,5 сом 73 Пылесос ИСУЗИ 2007 Неприг-о к экспл-ции 73 299 сом 7 329,9 сом 74 ГАЗ-САЗ 3507 1991 Неприг-о к экспл-ции 48 214,5 сом 4 821,45 сом 75 ЗИЛ 431412 1987 Неприг-о к экспл-ции 53 340 сом 5 334 сом 76 ГАЗ САЗ 48-5153 1989 Неприг-о к экспл-ции 45 125,25 сом 4 512,52 сом 77 Автобус КАВЗ 1989 Неприг-о к экспл-ции 28 462,5 сом 2 846,25 сом 78 ГАЗ 53 1989 Неприг-о к экспл-ции 38 319,75 сом 3 831,97 сом 79 Мусоровоз КО427 2007 Неприг-о к экспл-ции 330 456,75 сом 33 045,67 сом 80 FAW KHP 2007 Неприг-о к экспл-ции 103 506 сом 10 350,6 сом 81 ДФАК Л-45 2008 Неприг-о к экспл-ции 13 331,25 сом 1 333,12 сом 82 FAW KHP 2007 Неприг-о к экспл-ции 4 725 сом 472,5 сом 83 КО 427-32 МАЗ 2007 Неприг-о к экспл-ции 44 403,75 сом 4 440,37 сом 84 КО 449-35 МАЗ 2009 Неприг-о к экспл-ции 46 309,5 сом 4 630,95 сом 85 КО 449-35 МАЗ 2009 Неприг-о к экспл-ции 52 925,25 сом 5292,52 сом 86 КО 449-35 МАЗ 2009 Неприг-о к экспл-ции 55 130,25 сом 5 513,02 сом 87 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 11 465,25 сом 1 146,52 сом 88 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 6 665,25 сом 666,52 сом 89 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 13 331,25 сом 1333,12 сом 90 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 11 331,75 сом 1133,17 сом 91 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 11 998,5 сом 1199,85 сом 92 КО-427-32Мус.воз 2007 Неприг-о к экспл-ции 48 514,5 сом 4851,45 сом 93 КО 449-35 МАЗ 2007 Неприг-о к экспл-ции 61 958,25 сом 6 195,82 сом 94 Автобус Тарз 3270 1990 Неприг-о к экспл-ции 10 226,25 сом 1022,62 сом 95 ПАЗ 3205 1991 Неприг-о к экспл-ции 10 500 сом 1050 сом 96 Автобус.ТАРЗ3270 1984 Неприг-о к экспл-ции 9 750 сом 975 сом 97 ГАЗ 5201 1986 Неприг-о к экспл-ции 10 500 сом 1050 сом 98 ГАЗ 5201 1990 Неприг-о к экспл-ции 9 750 сом 975 сом

Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек объявляет аукцион по реализации транспортных средств находящегося в муниципальной собственности мэрии города Бишкек, состоящий из 98 лотов, 6 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328. Регистрация участников завершается 30 ноября 2018 года в 16.00 часова) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;б) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;в) документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента,либо доверенность на правовыступать от имени физического или юридического лица-претендента;г) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка);Заявки принимаютсяпо адресу:По всем возникающим вопросам обращаться в Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек