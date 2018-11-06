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Мэрия г.Бишкек объявляет аукцион
Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек объявляет аукцион по реализации транспортных средств находящегося в муниципальной собственности мэрии города Бишкек, состоящий из 98 лотов, 6 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328. Регистрация участников завершается 30 ноября 2018 года в 16.00 часов
Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек:
а) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;
б) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
в) документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента,либо доверенность на право
выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
г) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка);
Реквизиты Депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:
Депозитный счет
Получатель: УМИ мэрии г. Бишкек
Рас.счет 4402062200010083
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа: 14511900
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_____
Заявки принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328, Управление муниципального имщества мэрии города Бишкек, в отдел ведения реестра муниципального имущества.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек
в отдел ведения реестра муниципального имущества, тел.: (0312) 62-01-05.
|№
ЛОТа
|Марка
|Год
вы-пуска
|Состояние АТС
|Оценочная стоимость
|Размер
гарант-го взноса
|1
|ГАЗ 3110
|2000
|Непригодно к экспл-ции
|19 500 сом
|1950 сом
|2
|Додж-РЭМ
|1990
|Непригодно к экспл-ции
|37 000 сом
|3700 сом
|3
|ГАЗ 5205
|1985
|Непригодно к экспл-ции
|13 500 сом
|1350 сом
|4
|УАЗ 3152
|1991
|Непригодно к экспл-ции
|23 700 сом
|2370 сом
|5
|АВИА311СПОМ1
|1989
|Непригодно к экспл-ции
|14 000 сом
|1400 сом
|6
|Мицубиси-L300
|1990
|Непригодно к экспл-ции
|47 100 сом
|4710 сом
|7
|ГАЗ САЗ 3507
|1991
|Непригодно к экспл-ции
|94 700 сом
|9470 сом
|8
|ГАЗ 31029
|1995
|Непригодно к экспл-ции
|4 641 сом
|464,1 сом
|9
|Ниссан-Санни
|1996
|Непригодно к экспл-ции
|4 670 сом
|467 сом
|10
|ГАЗ 31029
|1993
|Непригодно к экспл-ции
|15 000 сом
|1500 сом
|11
|ВАЗ 21150
|2002
|Непригодно к экспл-ции
|5 355 сом
|535,5 сом
|12
|NISSAN BLUEBIRD
|1987
|Непригодно к экспл-ции
|13 300 сом
|1 330 сом
|13
|М21412
|1992
|Непригодно к экспл-ции
|3 257,79 сом
|325,77 сом
|14
|М412ИЭ
|1982
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,54 сом
|311,15 сом
|15
|М2140
|1987
|Непригодно к экспл-ции
|3 043,29 сом
|304,32 сом
|16
|М 412
|1985
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,54 сом
|311,15 сом
|17
|М 412
|1983
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,54 сом
|311,15 сом
|18
|М 412 ИЭО29
|1989
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,54 сом
|311,15 сом
|19
|М 412
|1990
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,54 сом
|311,15 сом
|20
|М 412
|1992
|Непригодно к экспл-ции
|3 257,79 сом
|325,77 сом
|21
|АЗЛК 2141
|1992
|Непригодно к экспл-ции
|3 257,79 сом
|325,77 сом
|22
|ГАЗ 5201
|1985
|Непригодно к экспл-ции
|5 367,69 сом
|536,76 сом
|23
|ГАЗ 5201
|1989
|Непригодно к экспл-ции
|5 367,69 сом
|536,76 сом
|24
|ГАЗ 5201
|1986
|Непригодно к экспл-ции
|5 367,69 сом
|536,76 сом
|25
|ЛУАЗ 969 М
|1990
|Непригодно к экспл-ции
|2 310,99 сом
|231,09 сом
|26
|РАФ 2203
|1982
|Непригодно к экспл-ции
|4 137,78 сом
|413,77 сом
|27
|УАЗ 3741-01
|1986
|Непригодно к экспл-ции
|2 755,14 сом
|275,51 сом
|28
|ИЖ 2715
|1993
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,61 сом
|311,16 сом
|29
|ИЖ 271501011
|1985
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,61 сом
|311,16 сом
|30
|ИЖ 2715
|1981
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,61 сом
|311,16 сом
|31
|ИЖ 2715
|1993
|Непригодно к экспл-ции
|3 111,61 сом
|311,16 сом
|32
|МАЗ 500АСМК10
|1973
|Непригодно к экспл-ции
|45593,49 сом
|4559,34 сом
|33
|М 2140
|1987
|Непригодно к экспл-ции
|3 576,27 сом
|357,62 сом
|34
|ПАЗ 3205 КТ 201
|1991
|Непригодно к экспл-ции
|11 778,25 сом
|1177,82 сом
|35
|ОДАЗ 3571
|1990
|Непригодно к экспл-ции
|16 096,5 сом
|1609,65 сом
|36
|ГАЗ САЗ 3507-02
|1992
|Непригодно к экспл-ции
|38 250 сом
|3825 сом
|37
|КамАЗ 53213
|1989
|Непригодно к экспл-ции
|125 000 сом
|12500 сом
|38
|ИЖ
|1988
|Непригодно к экспл-ции
|4 500 сом
|450 сом
|39
|ГАЗ 31029
|1994
|Непригодно к экспл-ции
|2 184 сом
|218,4 сом
|40
|ВАЗ 2107
|1996
|Непригодно к экспл-ции
|5 519 сом
|551,9 сом
|41
|ВАЗ 2106
|1994
|Непригодно к экспл-ции
|5 346 сом
|534,6 сом
|42
|ЗИЛ 130КО 002
|1986
|Непригодно к экспл-ции
|38 524 сом
|3852,4 сом
|43
|Трактор МТЗ-80
|1985
|Непригодно к экспл-ции
|5 740 сом
|574 сом
|44
|ЗИЛ 130ПМ130
|1983
|Непригодно к экспл-ции
|36 700 сом
|3670 сом
|45
|ЗИЛ130КО002
|1985
|Непригодно к экспл-ции
|37 925 сом
|3792,5 сом
|46
|Экскаватор ЭО 2621
|1988
|Непригодно к экспл-ции
|21 444 сом
|2144,4 сом
|47
|ГАЗ 53
|1990
|Непригодно к экспл-ции
|38 023 сом
|48
|Кубанец У1 АО
|1988
|Непригодно к экспл-ции
|12 854,25 сом
|1285,42 сом
|49
|УАЗ 452 Д
|1981
|Непригодно к экспл-ции
|6 909 сом
|690,9 сом
|№
ЛОТа
|Марка
|Год вы-пуска
|Состояние АТС
|Оценочная стоимость
|Размер
гарант-го взноса
|50
|ВАЗ 2106
|1994
|Неприг-о к экспл-ции
|3 768 сом
|376,8 сом
|51
|РАФ 2203
|1984
|Неприг-о к экспл-ции
|9 021 сом
|902,1 сом
|52
|ГАЗ 3110
|2002
|Неприг-о к экспл-ции
|21 562,5 сом
|2156,25 сом
|53
|ВАЗ 2106
|1993
|Неприг-о к экспл-ции
|2 991 сом
|299,1 сом
|54
|Ниссан-Максима
|1996
|Неприг-о к экспл-ции
|19 884 сом
|1988,4 сом
|55
|ГАЗ 17
|Н/У
|Неприг-о к экспл-ции
|2 925 сом
|292,5 сом
|56
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|57
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|58
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|59
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|60
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|21 450 сом
|2947.5 сом
|61
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|62
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|63
|Я-Синь JSCGH
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|29 475 сом
|2947.5 сом
|64
|КИА кредос
|1998
|Неприг-о к экспл-ции
|12 975 сом
|1297,5 сом
|65
|Даймлер-Бенц
|1987
|Неприг-о к экспл-ции
|14 400 сом
|1440 сом
|66
|ДаймлерБенц208D
|1988
|Неприг-о к экспл-ции
|20 160 сом
|2016 сом
|67
|РАФ 2203
|1995
|Неприг-о к экспл-ции
|12 600 сом
|1 260 сом
|68
|Трактор ЛТЗ-55
|1996
|Неприг-о к экспл-ции
|45 527,25 сом
|4 552,72 сом
|69
|СамосвалСАЗ35
7
|1992
|Неприг-о к экспл-ции
|48 214,50 сом
|4 821,45 сом
|70
|ГАЗ 31029
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|45 819,75 сом
|4 581,97 сом
|71
|Мусоровоз КО427
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|337 206,75 сом
|33 720,67 сом
|72
|МусоровозКО449-31.МАЗ533702
|2003
|Неприг-о к экспл-ции
|98 505 сом
|9 850,5 сом
|73
|Пылесос ИСУЗИ
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|73 299 сом
|7 329,9 сом
|74
|ГАЗ-САЗ 3507
|1991
|Неприг-о к экспл-ции
|48 214,5 сом
|4 821,45 сом
|75
|ЗИЛ 431412
|1987
|Неприг-о к экспл-ции
|53 340 сом
|5 334 сом
|76
|ГАЗ САЗ 48-5153
|1989
|Неприг-о к экспл-ции
|45 125,25 сом
|4 512,52 сом
|77
|Автобус КАВЗ
|1989
|Неприг-о к экспл-ции
|28 462,5 сом
|2 846,25 сом
|78
|ГАЗ 53
|1989
|Неприг-о к экспл-ции
|38 319,75 сом
|3 831,97 сом
|79
|Мусоровоз КО427
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|330 456,75 сом
|33 045,67 сом
|80
|FAW KHP
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|103 506 сом
|10 350,6 сом
|81
|ДФАК Л-45
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|13 331,25 сом
|1 333,12 сом
|82
|FAW KHP
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|4 725 сом
|472,5 сом
|83
|КО 427-32 МАЗ
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|44 403,75 сом
|4 440,37 сом
|84
|КО 449-35 МАЗ
|2009
|Неприг-о к экспл-ции
|46 309,5 сом
|4 630,95 сом
|85
|КО 449-35 МАЗ
|2009
|Неприг-о к экспл-ции
|52 925,25 сом
|5292,52 сом
|86
|КО 449-35 МАЗ
|2009
|Неприг-о к экспл-ции
|55 130,25 сом
|5 513,02 сом
|87
|ДФАК
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|11 465,25 сом
|1 146,52 сом
|88
|ДФАК
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|6 665,25 сом
|666,52 сом
|89
|ДФАК
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|13 331,25 сом
|1333,12 сом
|90
|ДФАК
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|11 331,75 сом
|1133,17 сом
|91
|ДФАК
|2008
|Неприг-о к экспл-ции
|11 998,5 сом
|1199,85 сом
|92
|КО-427-32Мус.воз
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|48 514,5 сом
|4851,45 сом
|93
|КО 449-35 МАЗ
|2007
|Неприг-о к экспл-ции
|61 958,25 сом
|6 195,82 сом
|94
|Автобус Тарз 3270
|1990
|Неприг-о к экспл-ции
|10 226,25 сом
|1022,62 сом
|95
|ПАЗ 3205
|1991
|Неприг-о к экспл-ции
|10 500 сом
|1050 сом
|96
|Автобус.ТАРЗ3270
|1984
|Неприг-о к экспл-ции
|9 750 сом
|975 сом
|97
|ГАЗ 5201
|1986
|Неприг-о к экспл-ции
|10 500 сом
|1050 сом
|98
|ГАЗ 5201
|1990
|Неприг-о к экспл-ции
|9 750 сом
|975 сом
Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек:
а) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;
б) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
в) документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента,либо доверенность на право
выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
г) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка);
Реквизиты Депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:
Депозитный счет
Получатель: УМИ мэрии г. Бишкек
Рас.счет 4402062200010083
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа: 14511900
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_____
Заявки принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328, Управление муниципального имщества мэрии города Бишкек, в отдел ведения реестра муниципального имущества.
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек
в отдел ведения реестра муниципального имущества, тел.: (0312) 62-01-05.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек