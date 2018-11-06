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Мэрия г.Бишкек объявляет аукцион

Вакансия
06 - Ноябрь 2018
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 Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек объявляет аукцион по реализации транспортных средств находящегося в муниципальной собственности мэрии города Бишкек, состоящий из 98 лотов, 6 декабря 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328. Регистрация участников завершается 30 ноября 2018 года в 16.00 часов

ЛОТа		 Марка Год
вы-пуска		 Состояние АТС Оценочная стоимость Размер
гарант-го взноса
1 ГАЗ 3110 2000 Непригодно к экспл-ции 19 500 сом 1950 сом
2 Додж-РЭМ 1990 Непригодно к экспл-ции 37 000 сом 3700 сом
3 ГАЗ 5205 1985 Непригодно к экспл-ции 13 500 сом 1350 сом
4 УАЗ 3152 1991 Непригодно к экспл-ции 23 700 сом 2370 сом
5 АВИА311СПОМ1 1989 Непригодно к экспл-ции 14 000 сом 1400 сом
6 Мицубиси-L300 1990 Непригодно к экспл-ции 47 100 сом 4710 сом
7 ГАЗ САЗ 3507 1991 Непригодно к экспл-ции 94 700 сом 9470 сом
8 ГАЗ 31029 1995 Непригодно к экспл-ции 4 641 сом 464,1 сом
9 Ниссан-Санни 1996 Непригодно к экспл-ции 4 670 сом 467 сом
10 ГАЗ 31029 1993 Непригодно к экспл-ции 15 000 сом 1500 сом
11 ВАЗ 21150 2002 Непригодно к экспл-ции 5 355 сом 535,5 сом
12 NISSAN BLUEBIRD 1987 Непригодно к экспл-ции 13 300 сом 1 330 сом
13 М21412 1992 Непригодно к экспл-ции  3 257,79 сом  325,77 сом
14 М412ИЭ 1982 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом
15 М2140 1987 Непригодно к экспл-ции 3 043,29 сом 304,32 сом
16 М 412 1985 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом
17 М 412 1983 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом
18 М 412 ИЭО29 1989 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом
19 М 412 1990 Непригодно к экспл-ции 3 111,54 сом 311,15 сом
20 М 412 1992 Непригодно к экспл-ции 3 257,79 сом 325,77 сом
21 АЗЛК 2141 1992 Непригодно к экспл-ции 3 257,79 сом 325,77 сом
22 ГАЗ 5201 1985 Непригодно к экспл-ции 5 367,69 сом 536,76 сом
23 ГАЗ 5201 1989 Непригодно к экспл-ции  5 367,69 сом 536,76 сом
24 ГАЗ 5201 1986 Непригодно к экспл-ции 5 367,69 сом 536,76 сом
25 ЛУАЗ 969 М 1990 Непригодно к экспл-ции 2 310,99 сом 231,09 сом
26 РАФ 2203 1982 Непригодно к экспл-ции 4 137,78 сом 413,77 сом
27 УАЗ 3741-01 1986 Непригодно к экспл-ции 2 755,14 сом 275,51 сом
28 ИЖ 2715 1993 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом
29 ИЖ 271501011 1985 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом
30 ИЖ 2715 1981 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом
31 ИЖ 2715 1993 Непригодно к экспл-ции 3 111,61 сом 311,16 сом
32 МАЗ 500АСМК10 1973 Непригодно к экспл-ции 45593,49 сом 4559,34 сом
33 М 2140 1987 Непригодно к экспл-ции 3 576,27 сом 357,62 сом
34 ПАЗ 3205 КТ 201 1991 Непригодно к экспл-ции 11 778,25 сом 1177,82 сом
35 ОДАЗ 3571 1990 Непригодно к экспл-ции 16 096,5 сом 1609,65 сом
36 ГАЗ САЗ 3507-02 1992 Непригодно к экспл-ции 38 250 сом 3825 сом
37 КамАЗ 53213 1989 Непригодно к экспл-ции 125 000 сом 12500 сом
38 ИЖ 1988 Непригодно к экспл-ции 4 500 сом 450 сом
39 ГАЗ 31029 1994 Непригодно к экспл-ции 2 184 сом 218,4 сом
40 ВАЗ 2107 1996 Непригодно к экспл-ции 5 519 сом 551,9 сом
41 ВАЗ 2106 1994 Непригодно к экспл-ции 5 346 сом 534,6 сом
42 ЗИЛ 130КО 002 1986 Непригодно к экспл-ции 38 524 сом 3852,4 сом
43 Трактор МТЗ-80 1985 Непригодно к экспл-ции 5 740 сом 574 сом
44 ЗИЛ 130ПМ130 1983 Непригодно к экспл-ции 36 700 сом 3670 сом
45 ЗИЛ130КО002 1985 Непригодно к экспл-ции 37 925 сом 3792,5 сом
46 Экскаватор ЭО 2621 1988 Непригодно к экспл-ции 21 444 сом 2144,4 сом
47 ГАЗ 53 1990 Непригодно к экспл-ции 38 023 сом  
48 Кубанец У1 АО 1988 Непригодно к экспл-ции 12 854,25 сом 1285,42 сом
49 УАЗ 452 Д 1981 Непригодно к экспл-ции 6 909 сом 690,9 сом

ЛОТа		 Марка Год вы-пуска Состояние АТС Оценочная стоимость Размер
гарант-го взноса
50 ВАЗ 2106 1994 Неприг-о к экспл-ции 3 768 сом 376,8 сом
51 РАФ 2203 1984 Неприг-о к экспл-ции 9 021 сом 902,1 сом
52 ГАЗ 3110 2002 Неприг-о к экспл-ции 21 562,5 сом 2156,25 сом
53 ВАЗ 2106 1993 Неприг-о к экспл-ции 2 991 сом 299,1 сом
54 Ниссан-Максима 1996 Неприг-о к экспл-ции 19 884 сом 1988,4 сом
55 ГАЗ 17 Н/У Неприг-о к экспл-ции 2 925 сом 292,5 сом
56 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
57 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
58 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
59 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
60 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 21 450 сом 2947.5 сом
61 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
62 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
63 Я-Синь JSCGH 2008 Неприг-о к экспл-ции 29 475 сом 2947.5 сом
64 КИА кредос 1998 Неприг-о к экспл-ции 12 975 сом 1297,5 сом
65 Даймлер-Бенц 1987 Неприг-о к экспл-ции 14 400 сом 1440 сом
66 ДаймлерБенц208D 1988 Неприг-о к экспл-ции 20 160 сом 2016 сом
67 РАФ 2203 1995 Неприг-о к экспл-ции 12 600 сом 1 260 сом
68 Трактор ЛТЗ-55 1996 Неприг-о к экспл-ции 45 527,25 сом 4 552,72 сом
69 СамосвалСАЗ35
7		 1992 Неприг-о к экспл-ции 48 214,50 сом 4 821,45 сом
70 ГАЗ 31029 2007 Неприг-о к экспл-ции 45 819,75 сом 4 581,97 сом
71 Мусоровоз КО427 2007 Неприг-о к экспл-ции 337 206,75 сом 33 720,67 сом
72 МусоровозКО449-31.МАЗ533702 2003 Неприг-о к экспл-ции 98 505 сом 9 850,5 сом
73 Пылесос ИСУЗИ 2007 Неприг-о к экспл-ции 73 299 сом 7 329,9 сом
74 ГАЗ-САЗ 3507 1991 Неприг-о к экспл-ции 48 214,5 сом 4 821,45 сом
75 ЗИЛ 431412 1987 Неприг-о к экспл-ции 53 340 сом 5 334 сом
76 ГАЗ САЗ 48-5153 1989 Неприг-о к экспл-ции 45 125,25 сом 4 512,52 сом
77 Автобус КАВЗ 1989 Неприг-о к экспл-ции 28 462,5 сом 2 846,25 сом
78 ГАЗ 53 1989 Неприг-о к экспл-ции 38 319,75 сом 3 831,97 сом
79 Мусоровоз КО427 2007 Неприг-о к экспл-ции 330 456,75 сом 33 045,67 сом
80 FAW KHP 2007 Неприг-о к экспл-ции 103 506 сом 10 350,6 сом
81 ДФАК Л-45 2008 Неприг-о к экспл-ции 13 331,25 сом 1 333,12 сом
82 FAW KHP 2007 Неприг-о к экспл-ции 4 725 сом 472,5 сом
83 КО 427-32 МАЗ 2007 Неприг-о к экспл-ции 44 403,75 сом 4 440,37 сом
84 КО 449-35 МАЗ 2009 Неприг-о к экспл-ции 46 309,5 сом 4 630,95 сом
85 КО 449-35 МАЗ 2009 Неприг-о к экспл-ции 52 925,25 сом 5292,52 сом
86 КО 449-35 МАЗ 2009 Неприг-о к экспл-ции 55 130,25 сом 5 513,02 сом
87 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 11 465,25 сом 1 146,52 сом
88 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 6 665,25 сом 666,52 сом
89 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 13 331,25 сом 1333,12 сом
90 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 11 331,75 сом 1133,17 сом
91 ДФАК 2008 Неприг-о к экспл-ции 11 998,5 сом 1199,85 сом
92 КО-427-32Мус.воз 2007 Неприг-о к экспл-ции 48 514,5 сом 4851,45 сом
93 КО 449-35 МАЗ 2007 Неприг-о к экспл-ции 61 958,25 сом 6 195,82 сом
94 Автобус Тарз 3270 1990 Неприг-о к экспл-ции 10 226,25 сом 1022,62 сом
95 ПАЗ 3205 1991 Неприг-о к экспл-ции 10 500 сом 1050 сом
96 Автобус.ТАРЗ3270 1984 Неприг-о к экспл-ции 9 750 сом  975 сом
97 ГАЗ 5201 1986 Неприг-о к экспл-ции 10 500 сом 1050 сом
98 ГАЗ 5201 1990 Неприг-о к экспл-ции 9 750 сом  975 сом
 
Для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Управление муниципального имущества мэрии города Бишкек:
 а) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера лота;
 б) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
 в) документ, подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента,либо доверенность на право
 выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
 г) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка);
 
Реквизиты Депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:
Депозитный счет
Получатель: УМИ мэрии г. Бишкек
Рас.счет 4402062200010083
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа: 14511900
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_____
 
Заявки принимаются до 30 ноября 2018 года по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 328, Управление муниципального имщества мэрии города Бишкек, в отдел ведения реестра муниципального имущества.
 
По всем возникающим вопросам обращаться в Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек
в отдел ведения реестра муниципального имущества, тел.: (0312) 62-01-05.

Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Комментарий кошуу