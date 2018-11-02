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FIFEX – 2019
FIFEX (Football Industry Forum & Exhibition) форум и ярмарка футбольной индустрии, который пройдет в период с 11 по 13 января 2019 года в Турции в городе Анталии, и объединит все секторы, которые являются частью футбольной индустрии.
На FIFEX - форуме и ярмарке футбольной индустрии отечественные и зарубежные участники футбольной индустрии встретятся вместе на ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, чтобы развивать свои отраслевые сети и представлять новейшие продукты и технологии непосредственно лицам, принимающим решения, покупателям и менеджерам клубов. Это самая важная выставка, которую индустрия СПОРТА создала для того, чтобы на ней могли встретиться компании, принадлежащие различным секторам от программирования до текстиля, от застройщиков стадионов до оснащения стадионов камерами видеонаблюдения, от футбольных школ до академий, от производителей пищевых добавок до производителей медицинских изделий, от специалистов по анализу тренингов до производителей спортивных товаров. Приглашаем всех заинтересованных на FIFEX – 2019.Подробнее на сайте www.fifex.org
На FIFEX - форуме и ярмарке футбольной индустрии отечественные и зарубежные участники футбольной индустрии встретятся вместе на ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ, чтобы развивать свои отраслевые сети и представлять новейшие продукты и технологии непосредственно лицам, принимающим решения, покупателям и менеджерам клубов. Это самая важная выставка, которую индустрия СПОРТА создала для того, чтобы на ней могли встретиться компании, принадлежащие различным секторам от программирования до текстиля, от застройщиков стадионов до оснащения стадионов камерами видеонаблюдения, от футбольных школ до академий, от производителей пищевых добавок до производителей медицинских изделий, от специалистов по анализу тренингов до производителей спортивных товаров. Приглашаем всех заинтересованных на FIFEX – 2019.Подробнее на сайте www.fifex.org
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек