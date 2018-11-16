Агентство развития города Бишкек объявляет открытый конкурс

Справки по телефонам: (0312) 32-53-25, (0312) 67-01-42.

- Начальник отдела – 1 единица (С-А);- Главный специалист – 1 единица (С-Б);- Ведущий специалист - 1 единица (М-А).- Специалист – 1 единица (М-Б).- Главный специалист – 1 единица (С-Б);- Ведущий специалист– 2 единицы (М-А);- Специалист – 1 единица (М-Б).- Начальник отдела – 1 единица (С-А);- Ведущий специалист отдела – 2 единицы (М-А).- Начальник сектора – 1 единица (С-А);- Специалист – 1 единица (М-Б).- Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;- Не имеющий судимость;Знание Конституции Кыргызской Республики, Трудового кодекса Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики: «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О местном самоуправлении», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О государственном языке»; Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года №517;- Владения государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;- Владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.Законов Кыргызской Республики “О статусе столицы”, «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131, постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.Законов Кыргызской Республики: “О статусе столицы”, «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.- без предъявления к стажу работы.Законов Кыргызской Республики: “О статусе столицы”, «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.- без предъявления к стажу работы.Законов Кыргызской Республики “О статусе столицы”, «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114.- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы», «О противодействии коррупции».- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.- без предъявления к стажу работы;Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы».- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.- без предъявления к стажу работы.Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы».- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, международные отношения.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О международных договорах Кыргызской Республики», «О статусе столицы», «О противодействии коррупции», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131.- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, международные отношения.- без предъявления к стажу работы.Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О международных договорах Кыргызской Республики», «О статусе столицы».- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, гуманитарные науки.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.Законов Кыргызской Республики “О противодействии коррупции”, «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», «О нормативных правовых актах», «О порядке рассмотрения обращений граждан», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131.- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, гуманитарные науки, архивное дело.- без предъявления к стажу работы.Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан», Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517.- личное заявление с указанием вакансии на имя председателя конкурсной комиссии Агентства развития города Бишкек;- листок по учету кадров с приложением фотографии;- автобиография с приложением фотографии;- копия паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс);- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);- резюме с фотографией;- рекомендательные письма (при наличии).Документы подшитые в дело, необходимо предоставить лично в течение 10 рабочих дней со дня опубликования допо адресу:сектор организационной работы.Более подробная информация размещена на веб-сайте Агентства развития города Бишкеки на сайте мэрии города Бишкек