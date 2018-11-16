Курс НБ на 16.11.2018 $69,8400 €79,2474
Агентство развития города Бишкек объявляет открытый конкурс
на замещение следующих вакантных административных муниципальных должностей:
1. Отдел гражданских инициатив и реализации проектов:
- Начальник отдела – 1 единица (С-А);
- Главный специалист – 1 единица (С-Б);
- Ведущий специалист - 1 единица (М-А).
- Специалист – 1 единица (М-Б).
2. Отдел инвестиций и государственно-частного партнерства:
- Главный специалист – 1 единица (С-Б);
- Ведущий специалист– 2 единицы (М-А);
- Специалист – 1 единица (М-Б).
3. Отдел проектов развития:
- Начальник отдела – 1 единица (С-А);
- Ведущий специалист отдела – 2 единицы (М-А).
4. Сектор организационной работы:
- Начальник сектора – 1 единица (С-А);
- Специалист – 1 единица (М-Б).
Общие квалификационные требования:
- Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
- Не имеющий судимость;
Знание Конституции Кыргызской Республики, Трудового кодекса Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики: «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О местном самоуправлении», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О государственном языке»; Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года №517;
- Владения государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- Владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.
Квалификационные требования:
Для начальника отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики “О статусе столицы”, «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131, постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.
Для главного специалиста отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики: “О статусе столицы”, «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.
Для ведущего специалиста отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики: “О статусе столицы”, «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.
Для специалиста отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики “О статусе столицы”, «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114.
Для главного специалиста отдела инвестиций и государственно-частного партнерства:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы», «О противодействии коррупции».
Для ведущего специалиста отдела инвестиций и государственно-частного партнерства:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы;
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы».
Для специалиста отдела инвестиций и государственно-частного партнерства:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональная компетентность:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы».
Для начальника отдела проектов развития:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О международных договорах Кыргызской Республики», «О статусе столицы», «О противодействии коррупции», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131.
Для ведущего специалиста отдела проектов развития:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О международных договорах Кыргызской Республики», «О статусе столицы».
Для начальника сектора организационной работы:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики “О противодействии коррупции”, «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», «О нормативных правовых актах», «О порядке рассмотрения обращений граждан», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131.
Для специалиста сектора организационной работы:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, гуманитарные науки, архивное дело.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан», Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517.
Для участия в конкурсе необходимо:
- личное заявление с указанием вакансии на имя председателя конкурсной комиссии Агентства развития города Бишкек;
- листок по учету кадров с приложением фотографии;
- автобиография с приложением фотографии;
- копия паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
- резюме с фотографией;
- рекомендательные письма (при наличии).
Документы подшитые в дело, необходимо предоставить лично в течение 10 рабочих дней со дня опубликования до 17.00 часов (29 ноября 2018 года) по адресу: пр. Жибек Жолу, 495 “а”, 2 этаж, сектор организационной работы.
Более подробная информация размещена на веб-сайте Агентства развития города Бишкек www.cda.kg и на сайте мэрии города Бишкек www.meria.kg.
1. Отдел гражданских инициатив и реализации проектов:
- Начальник отдела – 1 единица (С-А);
- Главный специалист – 1 единица (С-Б);
- Ведущий специалист - 1 единица (М-А).
- Специалист – 1 единица (М-Б).
2. Отдел инвестиций и государственно-частного партнерства:
- Главный специалист – 1 единица (С-Б);
- Ведущий специалист– 2 единицы (М-А);
- Специалист – 1 единица (М-Б).
3. Отдел проектов развития:
- Начальник отдела – 1 единица (С-А);
- Ведущий специалист отдела – 2 единицы (М-А).
4. Сектор организационной работы:
- Начальник сектора – 1 единица (С-А);
- Специалист – 1 единица (М-Б).
Общие квалификационные требования:
- Гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
- Не имеющий судимость;
Знание Конституции Кыргызской Республики, Трудового кодекса Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики: «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О местном самоуправлении», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О государственном языке»; Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года №517;
- Владения государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- Владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.
Квалификационные требования:
Для начальника отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики “О статусе столицы”, «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131, постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.
Для главного специалиста отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики: “О статусе столицы”, «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.
Для ведущего специалиста отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики: “О статусе столицы”, «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114, постановления Бишкекского городского кенеша “Об утверждении положений “О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов местного самоуправления города Бишкек”, “О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек” от 2 декабря 2009 года №115.
Для специалиста отдела гражданских инициатив и реализации проектов:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика, архитектура и строительство, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики “О статусе столицы”, «О противодействии коррупции», постановления Бишкекского городского кенеша “Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих (долевых) грантов” от 2 декабря 2009 года №114.
Для главного специалиста отдела инвестиций и государственно-частного партнерства:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы», «О противодействии коррупции».
Для ведущего специалиста отдела инвестиций и государственно-частного партнерства:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы;
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы».
Для специалиста отдела инвестиций и государственно-частного партнерства:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, маркетинг, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональная компетентность:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», «О статусе столицы».
Для начальника отдела проектов развития:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О международных договорах Кыргызской Республики», «О статусе столицы», «О противодействии коррупции», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131.
Для ведущего специалиста отдела проектов развития:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, международные отношения.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О международных договорах Кыргызской Республики», «О статусе столицы».
Для начальника сектора организационной работы:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, гуманитарные науки.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Законов Кыргызской Республики “О противодействии коррупции”, «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики», «О нормативных правовых актах», «О порядке рассмотрения обращений граждан», постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года №131.
Для специалиста сектора организационной работы:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, гуманитарные науки, архивное дело.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
Закона Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан», Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517.
Для участия в конкурсе необходимо:
- личное заявление с указанием вакансии на имя председателя конкурсной комиссии Агентства развития города Бишкек;
- листок по учету кадров с приложением фотографии;
- автобиография с приложением фотографии;
- копия паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
- резюме с фотографией;
- рекомендательные письма (при наличии).
Документы подшитые в дело, необходимо предоставить лично в течение 10 рабочих дней со дня опубликования до 17.00 часов (29 ноября 2018 года) по адресу: пр. Жибек Жолу, 495 “а”, 2 этаж, сектор организационной работы.
Более подробная информация размещена на веб-сайте Агентства развития города Бишкек www.cda.kg и на сайте мэрии города Бишкек www.meria.kg.
Справки по телефонам: (0312) 32-53-25, (0312) 67-01-42.О дате и месте проведения тестирования будет сообщено дополнительно.
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