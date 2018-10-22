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Восточно-Средиземноморская Международная Выставка Туризма и Путешествий-EMITT
При содействии Министерства Культуры и Туризма Республики Турция, Муниципалитета города Стамбул и Турецких Авиалинии,а также при совместной поддержке Управления по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB) и Федерации отелей Турции (TÜROFED) и
Ассоциации Инвесторов Туризма Турции (TYD) в период с 31 января по 3 февраля 2019 в Выставочном центре Tuyap Fair, в городе Стамбул состоится 23. Восточно-Средиземноморская Международная Выставка Туризма и Путешествий-EMITT.
В рамках выставки ведущие международные туроператоры представят свои лучшие предложения по популярным направлениям Средиземноморья, стран Европы, Азии и Северной Африки. На выставке будут представлены: Туристическая продукция, Туроператоры, Предложения от авиаперевозчиков, гостиниц, развлекательных комплексов, Оздоровительный туризм, Экскурсионный туризм, Пляжный отдых.
В этом году также впервые будут принимать участие такие страны как Индонезия, Мальта, Австрия и Таиланд.
Подробная информация о выставке на сайте www.emittistanbul.com
Ассоциации Инвесторов Туризма Турции (TYD) в период с 31 января по 3 февраля 2019 в Выставочном центре Tuyap Fair, в городе Стамбул состоится 23. Восточно-Средиземноморская Международная Выставка Туризма и Путешествий-EMITT.
В рамках выставки ведущие международные туроператоры представят свои лучшие предложения по популярным направлениям Средиземноморья, стран Европы, Азии и Северной Африки. На выставке будут представлены: Туристическая продукция, Туроператоры, Предложения от авиаперевозчиков, гостиниц, развлекательных комплексов, Оздоровительный туризм, Экскурсионный туризм, Пляжный отдых.
В этом году также впервые будут принимать участие такие страны как Индонезия, Мальта, Австрия и Таиланд.
Подробная информация о выставке на сайте www.emittistanbul.com
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек