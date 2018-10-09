Мэрия г.Бишкек объявляет

№ категория Наименование вакантных должностей. Колич.

едниц Старшие должности 1

С-Б Главный специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов (по архиву) 1 ед. 2 Главный специалист общего отдела (по развитию государственного языка) 1 ед. Младшие должности: 3

М-А Ведущий специалист отдела Аренды земельных участков. 3 ед. 4 Ведущий специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов (IT-информационные технологии) 1 ед. 5

М-Б Специалист отдела Рынка земли 2 ед. 6 Специалист Юридического отдела 1 ед. 7 Специалист Объектов облегченного типа и рекламы 1 ед. 8 Специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов в (по кадрам) 1 ед. 11 единиц

Управление земельных ресурсов мэрии города Бишкек объявляет конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностейзнание:Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43;-уровень профессионального образования: высшее образование;-стаж и опыт работы - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года, либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет.Конституции Кыргызской Республики, закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43, а также законодательства в соответствующей области; знанию общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области; знанию государственного и/или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;- уровень профессионального образования – высшее либо среднее профессиональное образование;- стаж и опыт работы - без предъявления требований к стажу.личное заявление с указанием вакансий, листок по учету кадров с фотографией, резюме, автобиография, рекомендации (желательно), документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы), справка с МВД об отсутствии судимости, копия паспорта или документа удостоверяющий личность.Представить документы в отдел по УЧР и хранения документов УЗР мэрии г. Бишкекпо адресу:Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.дополнительная информация по квалификационным требованиям размещена на сайтах: Государственной кадровой службы КР -и мэрии города Бишкек -