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Курс НБ на 09.10.2018 $69,3167 €79,5548

Мэрия г.Бишкек объявляет

Вакансия
09 - Октябрь 2018
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Управление земельных ресурсов мэрии города Бишкек объявляет конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей
категория Наименование вакантных должностей. Колич.
 едниц
Старшие должности
1  
С-Б		 Главный специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов (по архиву) 1 ед.
2 Главный специалист общего отдела (по развитию государственного языка) 1 ед.
Младшие должности:
3  
М-А		 Ведущий специалист отдела Аренды земельных участков. 3 ед.
4 Ведущий специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов (IT-информационные технологии) 1 ед.
5  
М-Б		 Специалист отдела Рынка земли 2 ед.
6 Специалист Юридического отдела 1 ед.
7 Специалист Объектов облегченного типа и рекламы 1 ед.
8 Специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов в (по кадрам) 1 ед.
   11 единиц
 
 
Общие квалификационные требования для всех должностей обязательные,
знание:
Для старших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43;
 -уровень профессионального образования: высшее образование;
 -стаж и опыт работы - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года, либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет.
Для младших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43, а также законодательства в соответствующей области; знанию общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области; знанию государственного и/или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
 - уровень профессионального образования – высшее либо среднее профессиональное образование;
 - стаж и опыт работы - без предъявления требований к стажу.
 
 Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: личное заявление с указанием вакансий, листок по учету кадров с фотографией, резюме, автобиография, рекомендации (желательно), документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы), справка с МВД об отсутствии судимости, копия паспорта или документа удостоверяющий личность.
Представить документы в отдел по УЧР и хранения документов УЗР мэрии г. Бишкек с 9 октября 2018г. по 19 октября 2018 г. включительно, с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г.Бишкек ул. Чокморова, 246 цокольный этаж, кабинет №18. Справки по телефонам: (0312) 45-44-14, (0312) 35-33-66. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
 Примечание: дополнительная информация по квалификационным требованиям размещена на сайтах: Государственной кадровой службы КР - http://www.mkk.gov.kg и мэрии города Бишкек - http://meria.kg

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