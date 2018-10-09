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Мэрия г.Бишкек объявляет
Управление земельных ресурсов мэрии города Бишкек объявляет конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей
Общие квалификационные требования для всех должностей обязательные,
знание:
Для старших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43;
-уровень профессионального образования: высшее образование;
-стаж и опыт работы - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года, либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет.
Для младших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43, а также законодательства в соответствующей области; знанию общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области; знанию государственного и/или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- уровень профессионального образования – высшее либо среднее профессиональное образование;
- стаж и опыт работы - без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: личное заявление с указанием вакансий, листок по учету кадров с фотографией, резюме, автобиография, рекомендации (желательно), документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы), справка с МВД об отсутствии судимости, копия паспорта или документа удостоверяющий личность.
Представить документы в отдел по УЧР и хранения документов УЗР мэрии г. Бишкек с 9 октября 2018г. по 19 октября 2018 г. включительно, с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г.Бишкек ул. Чокморова, 246 цокольный этаж, кабинет №18. Справки по телефонам: (0312) 45-44-14, (0312) 35-33-66. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Примечание: дополнительная информация по квалификационным требованиям размещена на сайтах: Государственной кадровой службы КР - http://www.mkk.gov.kg и мэрии города Бишкек - http://meria.kg
|№
|категория
|Наименование вакантных должностей.
|Колич.
едниц
|Старшие должности
|1
|
С-Б
|Главный специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов (по архиву)
|1 ед.
|2
|Главный специалист общего отдела (по развитию государственного языка)
|1 ед.
|Младшие должности:
|3
|
М-А
|Ведущий специалист отдела Аренды земельных участков.
|3 ед.
|4
|Ведущий специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов (IT-информационные технологии)
|1 ед.
|5
|
М-Б
|Специалист отдела Рынка земли
|2 ед.
|6
|Специалист Юридического отдела
|1 ед.
|7
|Специалист Объектов облегченного типа и рекламы
|1 ед.
|8
|Специалист отдела Управления человеческими ресурсами и хранения документов в (по кадрам)
|1 ед.
|11 единиц
Общие квалификационные требования для всех должностей обязательные,
знание:
Для старших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43;
-уровень профессионального образования: высшее образование;
-стаж и опыт работы - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года, либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет.
Для младших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного Постановлениям Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43, а также законодательства в соответствующей области; знанию общего законодательства Кыргызской Республики, а также законодательства в соответствующей области; знанию государственного и/или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- уровень профессионального образования – высшее либо среднее профессиональное образование;
- стаж и опыт работы - без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: личное заявление с указанием вакансий, листок по учету кадров с фотографией, резюме, автобиография, рекомендации (желательно), документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы), справка с МВД об отсутствии судимости, копия паспорта или документа удостоверяющий личность.
Представить документы в отдел по УЧР и хранения документов УЗР мэрии г. Бишкек с 9 октября 2018г. по 19 октября 2018 г. включительно, с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г.Бишкек ул. Чокморова, 246 цокольный этаж, кабинет №18. Справки по телефонам: (0312) 45-44-14, (0312) 35-33-66. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Примечание: дополнительная информация по квалификационным требованиям размещена на сайтах: Государственной кадровой службы КР - http://www.mkk.gov.kg и мэрии города Бишкек - http://meria.kg
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