Верховный суд КР объявляет конкурс

на замещение следующих вакантных административных государственных должностей:

Центральный аппарат:

- Ведущий специалист отдела правового обеспечения Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;

- Специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финанасового анализа Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;

- Специалист сектора закупок Управления ресурсами Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.

Территориальные подразделения:

- Старший судебный исполнитель Подразделения службы судебных исполнителей Первомайского района г. Бишкек.



Квалификационные требования

к административным государственным должностям

Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики

Ведущий специалист отдела правового обеспечения -1 ед. (младшая должность, категории М-А)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее юридическое образование.

2. Стаж и опыт работы;

- без предъявления к стажу работы.

Специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового анализа -1 ед.

(младшая должность, категории М-Б)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее экономическое образование.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления к стажу работы.

Специалист сектора закупок Управления ресурсами -1 ед. (младшая должность, категории М-Б)

1. Уровень профессионального образования;

- высшее экономическое либо высшее юридическое образование.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления к стажу работы;

- обязательно наличие сертификата по управлению государственными закупками товаров, работ и услуг.

Старший судебный исполнитель

Подразделения службы судебных исполнителей

Первомайского района г. Бишкек, (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее юридическое образование.

2. Стаж и опыт работы;

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет, и стаж практической работы судебным исполнителем не менее трех лет.

Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:

- личное заявление с указанием вакансии;

- личный листок по учету кадров с фотографией (4x6);

- автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

- резюме;

- копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);

- копию заверенной нотариально или по месту работы трудовой книжки;

- копию диплома об образовании (заверенного нотариально либо по месту работы);

- медицинская справка 086 (для судебных исполнителей);

- справка с наркологического центра (для судебных приставов и судебных исполнителей);

- справка с центра психического здоровья (для судебных приставов и судебных исполнителей).

Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе с 21.09.2018 г. по 03.10.2018 г. в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул.М.Джунусалиева, 171, 1 этаж, кабинет №5, тел.: 25-09-42.

Подробную информацию Вы можете узнать на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.

Претенденты, представившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям к конкурсу не допускаются.

О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.