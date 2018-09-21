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Верховный суд КР объявляет конкурс
на замещение следующих вакантных административных государственных должностей:
Центральный аппарат:
- Ведущий специалист отдела правового обеспечения Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
- Специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финанасового анализа Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
- Специалист сектора закупок Управления ресурсами Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.
Территориальные подразделения:
- Старший судебный исполнитель Подразделения службы судебных исполнителей Первомайского района г. Бишкек.
Квалификационные требования
к административным государственным должностям
Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики
Ведущий специалист отдела правового обеспечения -1 ед. (младшая должность, категории М-А)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы;
- без предъявления к стажу работы.
Специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового анализа -1 ед.
(младшая должность, категории М-Б)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее экономическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
Специалист сектора закупок Управления ресурсами -1 ед. (младшая должность, категории М-Б)
1. Уровень профессионального образования;
- высшее экономическое либо высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы;
- обязательно наличие сертификата по управлению государственными закупками товаров, работ и услуг.
Старший судебный исполнитель
Подразделения службы судебных исполнителей
Первомайского района г. Бишкек, (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы;
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет, и стаж практической работы судебным исполнителем не менее трех лет.
Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:
- личное заявление с указанием вакансии;
- личный листок по учету кадров с фотографией (4x6);
- автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- резюме;
- копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);
- копию заверенной нотариально или по месту работы трудовой книжки;
- копию диплома об образовании (заверенного нотариально либо по месту работы);
- медицинская справка 086 (для судебных исполнителей);
- справка с наркологического центра (для судебных приставов и судебных исполнителей);
- справка с центра психического здоровья (для судебных приставов и судебных исполнителей).
Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе с 21.09.2018 г. по 03.10.2018 г. в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул.М.Джунусалиева, 171, 1 этаж, кабинет №5, тел.: 25-09-42.
Подробную информацию Вы можете узнать на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.
Претенденты, представившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям к конкурсу не допускаются.
О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.
Центральный аппарат:
- Ведущий специалист отдела правового обеспечения Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
- Специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финанасового анализа Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
- Специалист сектора закупок Управления ресурсами Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.
Территориальные подразделения:
- Старший судебный исполнитель Подразделения службы судебных исполнителей Первомайского района г. Бишкек.
Квалификационные требования
к административным государственным должностям
Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики
Ведущий специалист отдела правового обеспечения -1 ед. (младшая должность, категории М-А)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы;
- без предъявления к стажу работы.
Специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового анализа -1 ед.
(младшая должность, категории М-Б)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее экономическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы.
Специалист сектора закупок Управления ресурсами -1 ед. (младшая должность, категории М-Б)
1. Уровень профессионального образования;
- высшее экономическое либо высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления к стажу работы;
- обязательно наличие сертификата по управлению государственными закупками товаров, работ и услуг.
Старший судебный исполнитель
Подразделения службы судебных исполнителей
Первомайского района г. Бишкек, (старшая должность, категория С-А, 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы;
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет, и стаж практической работы судебным исполнителем не менее трех лет.
Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:
- личное заявление с указанием вакансии;
- личный листок по учету кадров с фотографией (4x6);
- автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- резюме;
- копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);
- копию заверенной нотариально или по месту работы трудовой книжки;
- копию диплома об образовании (заверенного нотариально либо по месту работы);
- медицинская справка 086 (для судебных исполнителей);
- справка с наркологического центра (для судебных приставов и судебных исполнителей);
- справка с центра психического здоровья (для судебных приставов и судебных исполнителей).
Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе с 21.09.2018 г. по 03.10.2018 г. в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул.М.Джунусалиева, 171, 1 этаж, кабинет №5, тел.: 25-09-42.
Подробную информацию Вы можете узнать на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.
Претенденты, представившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным требованиям к конкурсу не допускаются.
О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.
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