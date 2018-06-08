Курс НБ на 08.06.2018 $68,3445 €80,4005
Мэрия г.Бишкек объявляет конкурс
Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Бишкек объявляет конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей
Общие квалификационные требования для всех должностей обязательные:
1. Знание:
-
общего законодательства Кыргызской Республики для старших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
-
общего законодательства Кыргызской Республики для младших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
2. Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.
3. Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
4. Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.
5. Умение работать в команде, инициативность, ответственность.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление с указанием вакансий;
2. Листок по учету кадров с фотографией;
3. Резюме;
4. Автобиография;
5. Рекомендации (желательно);
6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
7. Копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
8. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.Конкурсанты должны представить документы в отдел кадров Управления ЖКХ мэрии города Бишкек с 8 по 22 июня 2018 года по адресу: ул. Байтик Баатыра, 17 (здание Октябрьской райадминистрации) 2-й этаж, 22 каб.
Для дальнейшего участия в конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес должны быть указаны точно.Дополнительная информация размещены на сайтах: мэрии г.Бишкек - http://meria.kg
Государственной кадровой службы КР - http://www.mkk.gov.kg
|Старшая должность
|1.
|Заведующий отделом дорожного хозяйства – 1 ед.
|2.
|Главный специалист отдела дорожного хозяйства – 1 ед.
|3.
|Главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед.
|4.
|Главный специалист отдела благоустройства – 1 ед.
|Младшая должность
|5.
|Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства – 1 ед.
|6.
|Ведущий специалист отдела благоустройства – 2 ед.
|7.
|Ведущий специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед.
|8.
|Специалист отдела дорожного хозяйства - 1 ед.
|9.
|Специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед.
|10.
|Специалист планово-экономического отдела – 1 ед.
|11.
|Специалист по гос.закупкам – 1 ед.
1. Знание:
-
общего законодательства Кыргызской Республики для старших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
-
общего законодательства Кыргызской Республики для младших административных муниципальных должностей:
Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
2. Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.
3. Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
4. Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.
5. Умение работать в команде, инициативность, ответственность.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление с указанием вакансий;
2. Листок по учету кадров с фотографией;
3. Резюме;
4. Автобиография;
5. Рекомендации (желательно);
6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
7. Копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
8. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Справки по телефонам: 51-16-98, 51-18-61Примечание:
Для дальнейшего участия в конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес должны быть указаны точно.
Государственной кадровой службы КР - http://www.mkk.gov.kg
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек