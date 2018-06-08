Мэрия г.Бишкек объявляет конкурс

Старшая должность 1. Заведующий отделом дорожного хозяйства – 1 ед. 2. Главный специалист отдела дорожного хозяйства – 1 ед. 3. Главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед. 4. Главный специалист отдела благоустройства – 1 ед. Младшая должность 5. Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства – 1 ед. 6. Ведущий специалист отдела благоустройства – 2 ед. 7. Ведущий специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед. 8. Специалист отдела дорожного хозяйства - 1 ед. 9. Специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед. 10. Специалист планово-экономического отдела – 1 ед. 11. Специалист по гос.закупкам – 1 ед.

для старших административных муниципальных должностей:

для младших административных муниципальных должностей:

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Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Бишкек объявляет конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностейЗнание:общего законодательства Кыргызской РеспубликиКонституции Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.общего законодательства Кыргызской РеспубликиКонституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.Умение работать в команде, инициативность, ответственность.1. Личное заявление с указанием вакансий;2. Листок по учету кадров с фотографией;3. Резюме;4. Автобиография;5. Рекомендации (желательно);6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);7. Копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);8. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.Конкурсанты должны представить документы в отдел кадров Управления ЖКХ мэрии города Бишкекпо адресуДля дальнейшего участия в конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес должны быть указаны точно.