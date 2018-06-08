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Курс НБ на 08.06.2018 $68,3445 €80,4005

Мэрия г.Бишкек объявляет конкурс

Вакансия
08 - Июнь 2018
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Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Бишкек объявляет конкурс на замещение вакантных административных муниципальных должностей
  Старшая должность
1. Заведующий отделом дорожного хозяйства – 1 ед.
2. Главный специалист отдела дорожного хозяйства – 1 ед.
3. Главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед.
4. Главный специалист отдела благоустройства – 1 ед.
  Младшая должность
5. Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства – 1 ед.
6. Ведущий специалист отдела благоустройства – 2 ед.
7. Ведущий специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед.
8. Специалист отдела дорожного хозяйства - 1 ед.
9. Специалист отдела топливно-энергетического комплекса и развития жилищных отношений – 1 ед.
10. Специалист планово-экономического отдела – 1 ед.
11. Специалист по гос.закупкам – 1 ед.
 
 
Общие квалификационные требования для всех должностей обязательные:
1. Знание:
    -
общего законодательства Кыргызской Республики для старших административных муниципальных должностей:
     
Конституции Кыргызской Республики, Законов Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О противодействии коррупции», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
    -
общего законодательства Кыргызской Республики для младших административных муниципальных должностей:
     
Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», «Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики» утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43.
2. Владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.
3. Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
4. Навыки составления аналитических документов, аналитические способности.
5.      Умение работать в команде, инициативность, ответственность.
 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление с указанием вакансий;
2. Листок по учету кадров с фотографией;
3. Резюме;
4. Автобиография;
5. Рекомендации (желательно);
6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы);
7. Копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
8. Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
 
Конкурсанты должны представить документы в отдел кадров Управления ЖКХ мэрии города Бишкек с 8 по 22 июня 2018 года по адресу: ул. Байтик Баатыра, 17 (здание Октябрьской райадминистрации) 2-й этаж, 22 каб.
Справки по телефонам: 51-16-98, 51-18-61
Примечание:
Для дальнейшего участия в конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют к предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес должны быть указаны точно.
 
Дополнительная информация размещены на сайтах: мэрии г.Бишкек - http://meria.kg
Государственной кадровой службы КР - http://www.mkk.gov.kg

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