Всемирно известный охотник Фаиг Бабанлы: «В Азербайджане я создал живую коллекцию из животных, на которых я охотился в более чем 80 странах" (фото)

Вашему вниманию представляется новый международный проект «Азербайджанский бренд». Целью данного масштабного проекта является человеческий капитал Азербайджана – известные азербайджанцы, завоевавшие популярность в разных областях своими выдающимися достижениями.

Первым участником проекта является покоривший весь мир профессиональный охотник Фаиг Бабанлы. Беседуя с 41-летним охотником, понимаешь, что он – умудренный многолетним опытом жизни человек. В свое время он, занимаясь борьбой и боями без правил, достиг больших успехов. Вот уже 15 лет он руководит Охотничьим клубом «Сафари-Азербайджан». Наш соотечественник оказался в списке первых среди экстремальных охотников мира, поэтому в ряду всемирно известных охотников называется и его имя. Охотящийся в более чем 80 странах мира Фаиг Бабанлы постоянно пропагандирует Азербайджан.

- Что требуется от профессионального охотника?

- В первую очередь, охотник должен обладать сильным предчувствием и энергией, а также иметь стремительную реакцию на окружающую опасность. Это - самые важные факторы, чтобы охотнику самому неcтать добычей в джунглях. Оказавшись на территории зверя, он точно знает, где ты находишься. Потому что здешние места – это ареал его обитания.

Я давно прошел этот этап. Я отличаюсь в стрельбе, то есть, я не имею ввиду мишень. Одно дело – стрелять в животное, другое – в дикого зверя, а совсем иное – делать это в джунглях. К примеру, в горах ты стреляешь с дальней дистанции под углом. Профессиональный охотник не должен гордиться лишь одним умением стрелять. Прежде всего, нельзя стрелять в разных животных одной и той же пулей. Например, одно дело – пуля для слона, другое – для льва и т.д. Для каждого животного по его виду есть свои пули.

- За какие качества Вы как профессиональный охотник считаете себя в мире номером один?

-Я не считаю себя номером один. Меня таковым считают.

- А среди первых ...

- Я охочусь в самых опасных местах, куда не ступала нога человека. Если и есть номер один, то не все они на том уровне. В мире есть известные охотники. А в джунгли иду охотиться только я. Потому что люди туда не ходят. Ведь там существует опасность для жизни в прямом смысле этого слова.

- В мире существует рейтинг охотников. На основании чего составляется такой список?

- Там есть определенные шлемы – золотой шлем, бриллиантовый шлем. Например, кто-то из охотников собирается коллекцию горных козлов. И этим он вносится в список. Вместе с тем, в охотничьем деле есть так называемая «Опасная игра». Если кто-то из охотников отстреляет несколько из пяти нижеследующих животных Африки (леопард, слон, буйвол, носорог, лев), то он выделяется среди охотников мира.

- За какие заслуги Вы оказались в этом рейтинге?

- Я попал в этот рейтинг из-за того, что охотником-экстремалом. Кроме того, я охотился на четырех животных из вышеназванной «пятерки». Остается только носорог. Отмечу, что для того, чтобы охотиться на этих животных, нужно заплатить определенную сумму государству за каждого из них.

Большая часть моей добычи не демонстрируется в мире. В джунглях я сталкиваюсь лицом к лицу с дикими животными. Этого кроме меня не делает ни один охотник. Я же получаю адреналин от охоты в экстремальных условиях…

- Обычно про людей, смотрящих смерти прямо в глаза, говорят, что они съели сердце льва. Среди животных, на которых Вы охотились, есть и лев. Вы съедали сердце добытого Вами на охоте льва?

- Конечно, и не раз. Если у льва и есть что-то съедобное, то это только сердечная мышца. То есть, я съедал это не для того, чтобы у меня был прилив сил. Просто это было вкусно.

- А вообще, чувствует ли на самом деле прилив сил тот, кто съел сердце льва?

- Я не чувствую (смеется). Но я ощущаю в себе эту силу, когда, не боясь смерти, сталкиваюсь со львом и охочусь на него.

- Сколько примерно в мире охотников, которые как и Вы охотятся на диких животных в джунглях?

- Я вижу идущих туда людей, их знает весь мир. Но все они идут туда один раз. А я проникаю глубже и дальше них – в самые дебри, которые таят в себе опасность. Больше всего меня манят джунгли Амазонки.

- Удается ли Вам приглашать всемирно известных охотников в Азербайджан?

- Вот уже более 15 лет мировые знаменитости по моему приглашению приезжают в Азербайджан на легальную охоту и гостят у меня. Одним из последних таковых, посетивших Азербайджан, был шведский футболист Златан Ибрагимович. То есть, в мире есть и другие знаменитые люди, которые приезжали в Азербайджан охотиться. Эти люди проявляют к нам уважение и приезжают в нашу страну. Качественным считается человек, обладающий широкими связями.

Путешествуя куда-то, каждый должен знать, к кому он едет. Когда нас приглашают за рубеж, мы и сами уделяем особое внимание такого рода вопросам. То есть, если нас приглашает всемирно известный человек, имеющий особый вес на мировой арене, то мы принимаем приглашение и едем.

- Есть ли в Азербайджане благоприятные условия для развития охотничьего туризма?

- Для увеличения туристического потока в страну охота является первым средством. В Азербайджане можно развивать охотничий туризм, но эта работа должна в обязательном порядке проводиться под контролем государства. Потому что охота может привести к исчезновению того или иного вида животных.

- Какова необходимость в росте профессионализма охотников Азербайджана?

- Охота в Азербайджане должна быть всецело под контролем государства. Нашей основной целью является устранение одиночной охоты в Азербайджане. Потому мы и работаем над повышением профессионализма среди азербайджанских охотников. А также организуем охоту из Азербайджана в зарубежные страны. Вместе со своим коллегой Асифом Ильясовым мы реальные фильмы об охоте и распространяем по всему миру. Нас повсеместно в мире и знают как Охотничий клуб «Сафари-Азербайджан».

Мы принимаем участие в мероприятиях различных международных охотничьих обществ. Деятельность наша отмечена неоднократно. Как раз на днях мы были награждены Международным Обществом Охотников в США.

- Вам удалось совершить что-то доселе недосягаемое?

- Я всегда ставлю перед собой самые сложные задачи и стремлюсь их выполнить в максимальной степени. Да, я давно уже сделал доселе недосягаемое для меня. И то, что удалось мне, сделать в силах не каждый охотник…

- Где Вы планируете охотиться в следующий раз?

Мы получили приглашение поохотиться в местах, где до сих пор этого никто не делал. В планах – посетить Новую Гвинею. Я еще хорошо стреляю из лука. В Новой Гвинее есть племена людоедов. Буду охотиться с ними.

- Что необходимо сделать для роста интереса к Азербайджану в мире?

- Для увеличения интереса к Азербайджану в мире на передний план нужно выдвинуть вопрос человеческого фактора. То есть, азербайджанцы должны проявлять свой героизм не внутри страны, а за ее пределами. За рубежом число известных людей во всех сферах должно расти. Оценку стране дают по ее личностям.

Я бывал в более чем 80 странах мира и охотился на всех континентах. В Азербайджане я создал живую коллекцию из этих животных. К этой работе мы привлекаем специалистов из нескольких стран. Этим я показываю реальность джунглей. Приходящие сюда восторгаются увиденным. Мы хотим продемонстрировать миру, что и в Азербайджане есть соответствующая этой области личность. Наши соотечественники за рубежом могут с гордостью говорить о том, что такая работа проводится и в Азербайджане. Известность человека из одной страны в какой-то области означает узнаваемость этой страны в мире.

Примечание: Призванный служить брендированию человеческого капитала проект "Азербайджанский бренд" реализуется на добровольной основе секретарем Совета по государственной поддержке НПО при Президенте Азербайджана Наргиз Халаф и председателем Союза Диаспорских Журналистов Фуадом Гусейнзаде. Цель проекта - выдвинуть на передний план человеческий фактор, а также представлять талантливых людей полезных для общества.

Пресс-служба СДЖ