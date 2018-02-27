В г.Екатеринбурге состоялось рабочее совещание, посвященное проблематике развития партнерских отношений молодежных организаций Кыргызстана и России

13 февраля этого года, в г. Екатеринбург на площадке НКО "Экспертный клуб "Урал-Евразия" состоялось рабочее совещание, посвященное проблематике развития партнерских отношений молодежных организаций Кыргызстана и России.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив развития молодежных организаций на пространстве ЕАЭС, а также формирования молодежного политического звена для решения государственных задач в странах Центральной Азии.

По приглашению российской стороны в совещаний принял участие эксперт из Бишкека - участник различных молодежных объединений Кыргызстана - Тариэль Болотбеков.

Эксперт из Кыргызстана рассказал российским коллегам о складывающихся проблемах в сфере поддержки молодежи и развитии молодежных проектов на территории республики. По утверждениям Тариэля, Кыргызстан может стать примером для всех стран и партнеров Евразийского экономического союза при организации работы с молодежью. В частности, наличие молодежных партий и участие молодежи в политической жизни страны, а также регулярные встречи депутатов Жогорку Кенеш с ребятами демонстрирует значимость для руководства республики молодежного вектора во внутренней политике государства.

Однако, несмотря на все усилия властей Кыргызстана, основной проблемой, с которой сталкивается молодежь республики, по мнению Тариэля, является отсутствие качественного образования, необходимого для развития личности, для оживления экономики страны.

Критичное отношение молодого человека к отсутствию возможности получить на территории республики высококлассное образования, несмотря на большое количество вузов, компенсируется его позитивной оценкой работы механизмов ЕАЭС, позволяющим ребятам из Кыргызстана, в числе прочих открывающихся привилегий, поступать в университеты России и других государств, входящих в Союз.

Тариэль с сожалением отмечает, что пока об этих возможностях мало кто знает внутри страны, т.к. не проводится информирование населения и простые жители республики о своих возможностях просто не подозревают. Эксперт надеется, что в ближайшее время данная ситуация изменится к лучшему благодаря объединенным усилиям всех государств-участников по созданию общего информационного пространства внутри ЕАЭС.