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Приказ Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики
Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2016 года № 537 «Об утверждении Порядка определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза» и в целях организации работы Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госагентство) по установлению минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
- форму Перечня товаров, для которых устанавливается минимальный уровень контрольных цен (далее - Перечень);
- формы 1, 2, 3 заявлений государственного органа, бизнес-ассоциации/налогоплательщика о включении товаров в Перечень и о внесении изменений в Перечень.
2. Установить, что при рассмотрении заявлений и установлении минимального уровня контрольных цен ответственное структурное подразделение Госагентства руководствуется Порядком определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденное постановлением Правительства от 12 октября 2016 года №537.
3. Определить, что:
- Управление регулируемых сфер (Маматоморов) является ответственным структурным подразделением по рассмотрению заявлений, установлении минимального уровня контрольных цен и ведению Перечня;
- Отдел анализа товарных рынков и отчетности (Шустикова) совместно с территориальными подразделениями осуществляет мониторинг цен на товары, на которые предполагается установить минимальный уровень контрольных цен.
4. Советнику директора (Канатбеков) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте Госагентства, уполномоченного государственного органа в сфере регулирования предпринимательской деятельности, уполномоченного налогового органа и в газете «Эркин Тоо».
5. Отделу правовой поддержки и закупок (Кадырбекова) провести работу по регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
6. Установить ответственность лиц, указанных в пунктах 2, 3, 4 за своевременное исполнение приказа.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Тайлакова К.Д., заместителя директора.
Директор Ш.М.Сабиров
г.Бишкек, 30 ноября 2017 г., №1
1. Утвердить прилагаемые:
- форму Перечня товаров, для которых устанавливается минимальный уровень контрольных цен (далее - Перечень);
- формы 1, 2, 3 заявлений государственного органа, бизнес-ассоциации/налогоплательщика о включении товаров в Перечень и о внесении изменений в Перечень.
2. Установить, что при рассмотрении заявлений и установлении минимального уровня контрольных цен ответственное структурное подразделение Госагентства руководствуется Порядком определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденное постановлением Правительства от 12 октября 2016 года №537.
3. Определить, что:
- Управление регулируемых сфер (Маматоморов) является ответственным структурным подразделением по рассмотрению заявлений, установлении минимального уровня контрольных цен и ведению Перечня;
- Отдел анализа товарных рынков и отчетности (Шустикова) совместно с территориальными подразделениями осуществляет мониторинг цен на товары, на которые предполагается установить минимальный уровень контрольных цен.
4. Советнику директора (Канатбеков) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте Госагентства, уполномоченного государственного органа в сфере регулирования предпринимательской деятельности, уполномоченного налогового органа и в газете «Эркин Тоо».
5. Отделу правовой поддержки и закупок (Кадырбекова) провести работу по регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
6. Установить ответственность лиц, указанных в пунктах 2, 3, 4 за своевременное исполнение приказа.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Тайлакова К.Д., заместителя директора.
Директор Ш.М.Сабиров
г.Бишкек, 30 ноября 2017 г., №1
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