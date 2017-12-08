Приказ Государственное агентство антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2016 года № 537 «Об утверждении Порядка определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза» и в целях организации работы Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Госагентство) по установлению минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

- форму Перечня товаров, для которых устанавливается минимальный уровень контрольных цен (далее - Перечень);

- формы 1, 2, 3 заявлений государственного органа, бизнес-ассоциации/налогоплательщика о включении товаров в Перечень и о внесении изменений в Перечень.

2. Установить, что при рассмотрении заявлений и установлении минимального уровня контрольных цен ответственное структурное подразделение Госагентства руководствуется Порядком определения, применения и контроля минимального уровня контрольных цен на товары, импортируемые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденное постановлением Правительства от 12 октября 2016 года №537.

3. Определить, что:

- Управление регулируемых сфер (Маматоморов) является ответственным структурным подразделением по рассмотрению заявлений, установлении минимального уровня контрольных цен и ведению Перечня;

- Отдел анализа товарных рынков и отчетности (Шустикова) совместно с территориальными подразделениями осуществляет мониторинг цен на товары, на которые предполагается установить минимальный уровень контрольных цен.

4. Советнику директора (Канатбеков) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте Госагентства, уполномоченного государственного органа в сфере регулирования предпринимательской деятельности, уполномоченного налогового органа и в газете «Эркин Тоо».

5. Отделу правовой поддержки и закупок (Кадырбекова) провести работу по регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

6. Установить ответственность лиц, указанных в пунктах 2, 3, 4 за своевременное исполнение приказа.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Тайлакова К.Д., заместителя директора.



Директор Ш.М.Сабиров

г.Бишкек, 30 ноября 2017 г., №1

