Нацстаткомитет Кыргызской Республики Объявляет открытый конкурс

На замещение вакантных административных государственных должностей:



1. Заведующий отделом планирования и финансового обеспечения управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения центрального аппарата.

2. Главный специалист отдела организации и координации статистики центрального аппарата.

3. Ведущий специалист отдела статистики цен центрального аппарата.

4. Ведущий специалист отдела статистических переписей управления статистических переписей и демографической статистики центрального аппарата.

5. Специалист отдела статистики инвестиций управления статистики реального сектора центрального аппарата.

6. Специалист отдела статистики труда и занятости центрального аппарата.

7. Заведующий отделом взаимной торговли с государствами Евразийского экономического союза отдела демографической статистики, индексации цен и взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза Бишкекского городского управления государственной статистики.

8. Заведующий отделом статистики сельского хозяйства Чуйского областного управления государственной статистики.

9. Заведующий сектором статистики труда, капитального строительства и инвестиций Чуйского областного управления государственной статистики.

10. Заведующий сектором реальной статистики Аламудунского районного отдела государственной статистики.



Общие квалификационные требования ко всем административным должностям:

Знание:

- Конституции Кыргызской Республики;

- Трудового кодекса Кыргызской Республики;

- законов Кыргызской Республики: «О государственной статистике»;

- «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»; «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности»; «О порядке рассмотрения обращений граждан»; «О противодействии коррупции»; «О государственном языке Кыргызской Республики»; О нормативно-правовых актах Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин»;

- положения «О Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики», утвержденного Указом Президента Кыргызской Республики от 11 июля 2007 года за №335;

- Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года за №517;

- Кодекса этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 года №43.



1. Отдел планирования и финансового обеспечения управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения

Заведующий отделом (1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование по направлению: «экономика и финансы»;

- наличие ученой степени и звания.

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы совокупности не менее 3 лет, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- Бюджетный кодекс Кыргызской Республики;

- законов Кыргызской Республики: «О бухгалтерском учете» (на соответствующий год); «О государственном социальном страховании»;

- приказ Министерства финансов Кыргызской республики от 27 ноября 2014 года №179-п «Об утверждении плана счетов и руководства по его применению»; (В редакции Приказов Министерства финансов Кыргызской Республики от 18.11.2015 г. №195-П, 14.12.2016 г. №202-П);

- Положение «Правила исчисления среднего размера оплаты труда» от 25 ноября 1999 года №642;

- в области управления человеческими ресурсами.

Умения:

- определения приоритетных направлений деятельности и разработки стратегических планов;

- проведения анализа, прогнозирования, обобщения, мониторинга, контроля и интегрирования подходов к решению проблем структурных подразделений;

- оперативного принятия управленческих решений и несения ответственности за их последствия;

- своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;

- поиска возможностей для использования новаторских подходов для решения поставленных задач;

- эффективного планирования своей работы и работы структурного подразделения;

- межведомственного взаимодействия;

- урегулирование конфликтных ситуаций.

Навыки:

- разработки аналитических и стратегических документов;

- управления структурными подразделениями (рациональное распределение поручений и заданий между подчиненными, качественное доведение до своих подчиненных стратегических целей и видений руководства Национального статистического комитета Кыргызской Республики, оперативная подготовка, принятие и реализация управленческих решений, поиск новых форм и методов работы);

- анализа, систематизации и обобщения информации;

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

- построения эффективных взаимоотношений, владения приемами этикета, проведения совещаний и встреч, публичных выступлений и ведения деловой переписки на государственном и официальном языках.



2. Отдел организации и координации статистики

Главный специалист (1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование по направлениям: «экономика и управление»; «физико-математические науки и фундаментальная информатика»; «вычислительная техника и информационные технологии»; «социально-гуманитарные науки».

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора Кыргызской Республики (Виды экономической деятельности)» от 11 января 2011 года №9;

- типовой инструкции к составлению отчетов по промышленной продукции (товаров, услуг), утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 1 июня 2012 года №12;

- методики расчета «Индекса физического объема промышленной продукции (работ, услуг)», утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 23 мая 2007 года №19;

- методического указания «По учету выпускаемой индивидуальными предпринимателями промышленной продукции (работ, услуг)», утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 9 января 2003 года №1.

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.



3. Отдел статистики цен

Ведущий специалист (1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование любого профиля.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- методологических положений, утвержденных постановлениями Нацстаткома Кыргызской Республики: «О порядке наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индекса потребительских цен» от 29 декабря 2007 года №47; «По наблюдению за ценами на промышленные товары и расчету индекса цен производителей промышленной продукции» от 31 июля 2008 года №85; «По статистическому наблюдению за тарифами на услуги по перевозке груза» от 14 мая 2001 года №26.

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.



4. Отдел статистических переписей управления статистических переписей и демографической статистики

Ведущий специалист (1 ед.)

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование любого профиля.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- законов Кыргызской Республики: «О сельскохозяйственной переписи»; «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О переписи населения и жилищного фонда»;

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- работы в команде.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.



5. Отдел статистики инвестиций управления статистики реального сектора

Специалист (1 ед.)

Квалификационные требования:

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование любого профиля;

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы;

3. Профессиональные компетенции.

Знания:

- постановления Правительства Кыргызской Республики «Классификация типов предприятий» от 17 февраля 1998 г. №78;

- методологического положения «По статистике капитального строительства», утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 24 июля 2008 года №71.

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике.

6. Отдел статистики труда и занятости

Специалист (1 ед.)

Квалификационные требования:

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование любого профиля.

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

3. Профессиональные компетенции:

Знания:

- инструкции «По статистике численности и заработной платы работающих по найму», утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 3 августа 1994 года №65;

- методологии «По проведению выборочного обследования домашних хозяйств по проблемам занятости», утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 1 апреля 2003 года №10.

Умения:

- качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

- качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

- проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

- эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

- рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государственном и/или официальном языках;

- работы в команде.

Навыки:

- работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

- владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.



7. Заведующий отделом взаимной торговли с государствами Евразийского экономического союза отдела демографической статистики, индексации цен и взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза Бишкекского городского управления государственной статистики.

8. Заведующий отделом статистики сельского хозяйства Чуйского областного управления государственной статистики.

Заведующий отделом (2 ед.)

Квалификационные требования:

1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование по направлениям - «экономика и управление», «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»; либо высшее профессиональное образование любого профиля, при наличии стажа работы не менее трех лет в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности;

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет;

3. Профессиональные компетенции.

Знания:

- Положение «О едином государственном регистре статистических единиц (ЕГРСЕ) Кыргызской Республики», утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19.10.2007 г. №483, Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20.08.2014 г. №470 «Об организации и ведении в Кыргызской Республике статистики взаимной торговли товарами с государствами членами Таможенного союза и статистики внешней торговли товарами с третьими странами», Общая теория статистики, учебник, Теория статистики, учебник, Экономическая статистика, учебник;

Умения:

- сбора, анализа, систематизации и обобщения информации;

- подготовки аналитических документов;

- эффективного сотрудничества с коллегами;

- ведения деловых переговоров;

- адаптации к новым условиям труда.

Навыки:

- планирования работы и правильного распределения служебного времени;

- оперативной реализации управленческих решений.



9. Сектор статистики труда, капитального строительства и инвестиций Чуйского областного управления государственной статистики.

10. Заведующий сектором реальной статистики Аламудунского районного отдела государственной статистики.

Заведующий сектором (2 ед.)

Квалификационные требования:

1. Уровень профессионального образования:

- высшее образование по направлениям - «экономика и управление», «физико-математические науки и фундаментальная информатика», «вычислительная техника и информационные технологии»; либо высшее профессиональное образование любого профиля, при наличии стажа работы не менее трех лет в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности;

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет;

3. Профессиональные компетенции.

Знания:

- Положение «О едином государственном регистре статистических единиц (ЕГРСЕ) Кыргызской Республики», утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19.10.2007 г. №483, Общая теория статистики, учебник, Теория статистики, учебник, Экономическая статистика, учебник;

Умения:

- сбора, анализа, систематизации и обобщения информации;

- подготовки аналитических документов;

- эффективного сотрудничества с коллегами;

- ведения деловых переговоров;

- адаптации к новым условиям труда.

Навыки:

- планирования работы и правильного распределения служебного времени;

- оперативной реализации управленческих решений.



Для участия в конкурсе необходимо представить

следующие документы:

- скоросшиватель (для документов);

- личное заявление с указанием контактного телефона и электронной почты;

- листок по учету кадров, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости), фотография;

- копия паспорта (ID-карта);

- копия трудовой книжки;

- резюме;

- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания), заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы.



Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям к участию в конкурсе, не допускаются.



Информация о конкурсе размещена на веб-сайте Нацстаткома Кыргызской Республики www.stat.kg и на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg

Указанные документы должны быть представлены до 20 декабря 2017 г. по адресу: 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, каб. №317, тел.: 66-41-65, факс: 66-01-38.