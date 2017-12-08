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Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс
на замещение вакантных административных государственных должностей:
в центральном аппарате
Главный специалист отдела обслуживания кредитов АПК (1 шт.ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по экономическому направлению.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знание:
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики: «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
в региональных отделах
Главный специалист по Тюпскому району
Иссык-Кульского регионального отдела (1 шт.ед.).
Квалификационные требования:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по юридическому или экономическому направлению;
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знание:
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)»; «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
Главный специалист Жалал-Абадского регионального отдела (1 шт.ед).
Квалификационные требования:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по юридическому направлению;
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
- Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Уголовного кодекса, Уголовного процессуального кодекса.
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)»; «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
Вся подробная информация необходимая для участия в конкурсе размещена на сайтах: www.mkk.gov.kg.
Документы для участия в конкурсе на вакантные должности необходимо представить до 18.00 ч. 21 декабря 2017 года по адресу: г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 58-А, каб. 106.
в центральном аппарате
Главный специалист отдела обслуживания кредитов АПК (1 шт.ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по экономическому направлению.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знание:
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики: «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
в региональных отделах
Главный специалист по Тюпскому району
Иссык-Кульского регионального отдела (1 шт.ед.).
Квалификационные требования:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по юридическому или экономическому направлению;
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знание:
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)»; «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
Главный специалист Жалал-Абадского регионального отдела (1 шт.ед).
Квалификационные требования:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по юридическому направлению;
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
3. Профессиональные компетенции:
Знания:
- Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Уголовного кодекса, Уголовного процессуального кодекса.
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- законов Кыргызской Республики «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)»; «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».
Вся подробная информация необходимая для участия в конкурсе размещена на сайтах: www.mkk.gov.kg.
Документы для участия в конкурсе на вакантные должности необходимо представить до 18.00 ч. 21 декабря 2017 года по адресу: г.Бишкек, бульвар Эркиндик, 58-А, каб. 106.
Тел.: 62-11-47, факс: 66-40-33.
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