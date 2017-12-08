Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс

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- высшее образование по экономическому направлению.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;- законов Кыргызской Республики: «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)», «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».- высшее образование по юридическому или экономическому направлению;- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;- законов Кыргызской Республики «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)»; «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».- высшее образование по юридическому направлению;- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1-го года, либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;- Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Уголовного кодекса, Уголовного процессуального кодекса.- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;- законов Кыргызской Республики «О залоге»; «О банкротстве (несостоятельности)»; «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».Вся подробная информация необходимая для участия в конкурсе размещена на сайтах:Документы для участия в конкурсе на вакантные должности необходимо представить допо адресу: