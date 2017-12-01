Госкомитет промышл., энергетики и недропользования Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» обьявляет конкурс

на замещение следующей вакантной административной государственной должности

Главный специалист

Отдела международного сотрудничества и протокола (категория С-Б) – 1 ед.

1. Уровень профессионального образования:

- высшее профессиональное образование в области гуманитарных наук (политология, юриспруденция, международные отношения, лингвистика) и естественных наук (геология, география), по направлению экономика и управление (экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление).

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее одного года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет;

- опыт работы в международных проектах и организациях.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

- Личное заявление с указанием вакансии (образец на сайте Госкомитета www.gkpen.kg);

- Личный листок по учету кадров (заполненный) с фотографией;

- Резюме;

- Копию паспорта (оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность, предъявляется при подаче документов на конкурс, а также на этапе тестирования);

- Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы), подшитые в дело;

- Рекомендательные письма (желательно).

Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

Примечание: Конкурсанты должны предоставить документы в Сектор управления человеческими ресурсами Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования объявления в газете "Эркин Тоо", по адресу: бул. Эркиндик, 2, кабинет 218. Справки по телефону: 30-05-17. Знание общих и дополнительных нормативно-правовых актов (ко всем должностям), а также другие требования размещены на официальных сайтах Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики www.gkpen.kg и Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.