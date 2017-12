Эң байыркы көз табылды

Эл аралык илимпоздордун тобу курагы 530 миллион жыл болгон ташка айланган эң байыркы көздү табышкандыгы тууралуу маалымат Proceedings of the National Academy of Sciences журналына жарыяланды. Ташка айланган көздү илимпоздор полезой доорунда (541-251 миллион жыл мурда) деңиздерде жашаган трилобит деп аталган омурткасыз жаныбарга таандык дешүүдө.

Атай Алтымышев