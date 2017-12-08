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Курс НБ на 08.12.2017 $69,7464 €82,2310

Агентство гр.авиации при Министерстве транспорта и дорог КР объявляет открытый конкурс

Вакансия
08 - Декабрь 2017
www.erkintoo.kg
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на замещение вакантных административных государственных гражданских должностей:
1.  Заведующий сектором качества и внедрения стандартов ИКАО (в управлении лётной эксплуатации) (C-А).
2.  Главный инспектор сектора по регулирования перевозок (С-Б) -1 ед.
3.  Старший инспектор сектора по регулирования перевозок (М-А)- 1 ед.
4.  Старший инспектор сектора авиационной безопасности (М-А) -1 ед
5.  Инспектор отдела сертификации аэродромов (М-Б) -1 ед.
Подробная информация о квалификационных требованиях и функциональных обязанностях административных государственных гражданских должностей размещена на сайтах: www.mkk.gov.kgwww.mtd.gov.kg, www.caa.kg
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
-   личное заявление (с точным указанием вакансии);
-   личный листок по учету кадров с фотографией;
-   резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
-   копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, копию трудовой книжки, копию паспорта, (копии трудовой книжки и дипломов должны быть заверены нотариально или в отделе кадров по месту работы).
 
Документы должны быть направлены в скоросшивателе с пометкой «На конкурс» в срок с 21.12.2017 года по адресу: 720044, г. Бишкек, ул. Ажыбек Баатыра, 1.
Телефон для справок: 25-19-53. 

Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

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