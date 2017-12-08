Агентство гр.авиации при Министерстве транспорта и дорог КР объявляет открытый конкурс

Телефон для справок: 25-19-53.

Подробная информация о квалификационных требованиях и функциональных обязанностях административных государственных гражданских должностей размещена на сайтах:- личное заявление (с точным указанием вакансии);- личный листок по учету кадров с фотографией;- резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, копию трудовой книжки, копию паспорта, (копии трудовой книжки и дипломов должны быть заверены нотариально или в отделе кадров по месту работы).Документы должны быть направлены в скоросшивателе с пометкой «На конкурс» в срок спо адресу: