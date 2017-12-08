Курс НБ на 08.12.2017 $69,7464 €82,2310
Агентство гр.авиации при Министерстве транспорта и дорог КР объявляет открытый конкурс
на замещение вакантных административных государственных гражданских должностей:
1. Заведующий сектором качества и внедрения стандартов ИКАО (в управлении лётной эксплуатации) (C-А).
2. Главный инспектор сектора по регулирования перевозок (С-Б) -1 ед.
3. Старший инспектор сектора по регулирования перевозок (М-А)- 1 ед.
4. Старший инспектор сектора авиационной безопасности (М-А) -1 ед
5. Инспектор отдела сертификации аэродромов (М-Б) -1 ед.
Подробная информация о квалификационных требованиях и функциональных обязанностях административных государственных гражданских должностей размещена на сайтах: www.mkk.gov.kg, www.mtd.gov.kg, www.caa.kg
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление (с точным указанием вакансии);
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, копию трудовой книжки, копию паспорта, (копии трудовой книжки и дипломов должны быть заверены нотариально или в отделе кадров по месту работы).
Документы должны быть направлены в скоросшивателе с пометкой «На конкурс» в срок с 21.12.2017 года по адресу: 720044, г. Бишкек, ул. Ажыбек Баатыра, 1.
1. Заведующий сектором качества и внедрения стандартов ИКАО (в управлении лётной эксплуатации) (C-А).
2. Главный инспектор сектора по регулирования перевозок (С-Б) -1 ед.
3. Старший инспектор сектора по регулирования перевозок (М-А)- 1 ед.
4. Старший инспектор сектора авиационной безопасности (М-А) -1 ед
5. Инспектор отдела сертификации аэродромов (М-Б) -1 ед.
Подробная информация о квалификационных требованиях и функциональных обязанностях административных государственных гражданских должностей размещена на сайтах: www.mkk.gov.kg, www.mtd.gov.kg, www.caa.kg
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление (с точным указанием вакансии);
- личный листок по учету кадров с фотографией;
- резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, копию трудовой книжки, копию паспорта, (копии трудовой книжки и дипломов должны быть заверены нотариально или в отделе кадров по месту работы).
Документы должны быть направлены в скоросшивателе с пометкой «На конкурс» в срок с 21.12.2017 года по адресу: 720044, г. Бишкек, ул. Ажыбек Баатыра, 1.
Телефон для справок: 25-19-53.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек