Курс НБ на 29.11.2017 $69,7399 €82,7987
Улуттук илимдер академиясынын жетекчи курамы аныкталды
Кечээ, 28-ноябрда Улуттук илимдер академиясынын жалпы чогулушунда КР УИАнын вице-президенти, президиумунун башкы окумуштуу катчысы жана президиум мүчөлөрү шайланды.
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, философия илимдеринин доктору Тогусаков Осмон Асанкулович КР УИАнын вице-президенти, ал эми КР УИАнын президиумунун башкы окумуштуу катчылыгына биология илимдеринин доктору, профессор Жээнбаев Бекмамат Мурзакматович шайланды.
Ошондой эле төмөндөгүлөр КР УИАнын президиумунун мүчөлөрү аныкталды:
КР УИАнын президенти, академик Жуматаев Мурат Садырбекович;
КР УИАнын академиги Акматалиев Абдылдажан Амантурович;
КР УИАнын академиги Кутанов Аскар Асанбекович;
КР УИАнын академиги Жумабеков Сабырбек Артисбекович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Тогусаков Осмон Асанкулович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Ашимов Исабек Ашимович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Нургазиев Рысбек Зарылдыкович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Мусаев Сыртбай Жолдошович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Панков Павел Сергеевич;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Кожогулов Камчыбек Чоңмурунович;
Биология илимдеринин доктору Жээнбаев Бекмамат Мурзакматович:
Медицина илимдеринин доктору Жунусова Гүлнур Султановна;
Филология илимдеринин доктору Шисыр Исхар Сувазович.
Атай Алтымышев
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, философия илимдеринин доктору Тогусаков Осмон Асанкулович КР УИАнын вице-президенти, ал эми КР УИАнын президиумунун башкы окумуштуу катчылыгына биология илимдеринин доктору, профессор Жээнбаев Бекмамат Мурзакматович шайланды.
Ошондой эле төмөндөгүлөр КР УИАнын президиумунун мүчөлөрү аныкталды:
КР УИАнын президенти, академик Жуматаев Мурат Садырбекович;
КР УИАнын академиги Акматалиев Абдылдажан Амантурович;
КР УИАнын академиги Кутанов Аскар Асанбекович;
КР УИАнын академиги Жумабеков Сабырбек Артисбекович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Тогусаков Осмон Асанкулович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Ашимов Исабек Ашимович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Нургазиев Рысбек Зарылдыкович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Мусаев Сыртбай Жолдошович;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Панков Павел Сергеевич;
КР УИАнын корреспондент-мүчөсү Кожогулов Камчыбек Чоңмурунович;
Биология илимдеринин доктору Жээнбаев Бекмамат Мурзакматович:
Медицина илимдеринин доктору Жунусова Гүлнур Султановна;
Филология илимдеринин доктору Шисыр Исхар Сувазович.
Атай Алтымышев
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек