Димаш Кудайберген Голливуддун сыйлыгын алды

Казакстандык ырчы Димаш Кудайберген Голливуддагы Hollywood Music in Media Awards майрамында The best original song of video game (Мыкты саундтрек) сыйлыгын алууга арзыды. “Мен бул долбоордо мага жардам берген АКШлык композитор Томас Паришти жана командамды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Угуучуларыма жана жердештериме эбегейсиз рахматымды айтамын” деп жазды Димаш инстаграммда.

Атай Алтымышев