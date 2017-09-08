Управление муниц-ного имущества мэрии г.Бишкек проводит конкурс

№

лота Наименование учреждения Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв.м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) График работы Особые условия 1 Городской Дом Культуры «Диалог» ул. Трудовая, 4 1 этаж 50 Спортивные занятия (танцы) 500 18 часов

в месяц 2 Средняя школа №32 ул. Дубосековская, 39а Спорт зал 240 Спортивные занятия (таэквондо) 1000 24 часа

в месяц 3 Средняя общеобразовательная школа №41 ул. Азовская, 6 Спорт зал 198,6 Занятия по каратэ 1000 24 часа в месяц 4 Специальная (вспомогательная) школа №34 мкр. 5, 49/1 2 этаж 72 Занятия УШУ 2500 243 часов в месяц Бесплатное посещение учащимся школы 5 ШГ №39 мкр 1 этаж 65 Учебный кабинет 6000 Оплата электроэнергии 6 УВКШГ №62 ул. Суеркулова, 8 1 этаж 81,9 Занятия хореографии 7 ГКБ №6 ул.Джантошева, 117 1 этаж 31,8 Учебные кабинеты 5600 8 МП «Бишкекское троллейбусное управление» ул. Московская, 237 Нежилое помещение (вагончик) 24 Контрольно-диспечерский пункт 2500 9 МП «Бишкекское троллейбусное управление» Разворотное

кольцо МП БТУ мкр.Джал Нежилое помещение (вагончик) 24 Контрольно-диспечерский пункт 2500 10 БНИЦТО ул. Кривоносова, 206 Холл 0,60 Установка терминала по оплате медицинских услуг 1000 Установка терминала для оплаты медицинских услуг 11 Стоматологическая поликлиника №4 пр. Чуй, 105 1 этаж 24 Установка цифрового ренген аппарата (Обзороное обследование челюстно лицевой части) 2900 12 ЦСМ № 9 ул. Курманжан Датка, 109а. 2 этаж 12 Под кабинет УЗИ 1500 Наличие письма МЗ Кыргызской Республики, Спонсорская помощь, ремонт помещения. 13 Национальный хирургический центр ул. 3-линия, 25 1 этаж 4 Установка интернет оборудования 500 Оплата энергии по счетчику 14 ЦСМ № 8 Восток-5, 40 Подвал 34,8 Лечебный кабинет 3300 провести ремонт помещения

Заменить трубы и провести электричество 15 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 2 Банкомат 1000 Выдача наличных денежных средств и по всем видам произведенных транзакций по карточкам «ELCARD» и «VISA» 16 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 1 Платежный терминал 1000 Оплата коммунальных услуг, сотовой связи и т.д. 17 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 2 Банкомат 1000 Выдача наличных денежных средств 18 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 1 Платежный терминал 1000 прием платежей от заказчиков за услуги МП «Бишкекглавархитектура» 19 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 1 Платежный терминал 1000 прием платежей от заказчиков за услуги МП «Бишкекглавархитектура» 20 Центр семейной медицины № 12

Врачебная амбулатория ж/м Арча-Бешик, ул.Ак-Марал/Шабдан 1 этаж 10,8 Аптечный пункт 1000 21 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 37,2 Нежилое помещение 3500 Ремонт помещений и электропроводок 22 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 17,4 Нежилое помещение 1700 Ремонт помещений и электропроводок 23 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 38,9 Нежилое помещение 3700 Ремонт помещений и электропроводок 24 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 37,8 Нежилое помещение 3600 Ремонт помещений и электропроводок 25 Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи ул. Байтик Баатыра, 8А Холл 1 Автомат для продажи мед. масок 300 26 Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи ул. Байтик Баатыра, 8А Холл 1 Автомат для продажи мед. масок 300 27 Школа гимназия №39 6 мкр-н 3 этаж 4 Интернет оборудование 400 Оплата электроэнергии согласно показаниям счетчика 28 Школа гимназия №62 ул. Суеркулова, 8 1 этаж 81,9 Занятия по хореографии 500 36 часов в месяц 29 МП «Тазалык» ул. Фере, 34 Отдельностоящее здание 36,26 производственная база 3100 30 МП «Тазалык» ул. Фере, 34 Отдельностоящее здание 197,12 производственная база 16400 31 МП «Тазалык» ул. Фере, 34 Отдельностоящее здание 297,5 производственная база 24800 32 Ремонтно-строительное управление ул. Васильева, 169 а Отдельностоящее здание с земельным участком 133,9 – нежил. пом. 2908,8 – зем. уч. производственная база 15600

№ лота Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв. м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) Особые условия 1 мкр. Кок-Жар, д.2, п.5 полуподвал 179,6 различного назначения 15274,98 2 ущелье Ала-Арча, урочище Ууру-Сай, г/л база "Эдельвейс" отд. стоящее 220 различного назначения 18500 3 ул. Фучика, 18 "б" 1 этаж 54 различного назначения 5000 4 ул. Льва Толстого, 148 полуподвал 114,4 различного назначения 8000 5 ул. Уметалиева, д. 81/2 подвал 40 различного назначения 3000 6 ул. Токтогула, 226 подвал 57 различного назначения 4500 7 ул. Кривоносова, 103 подвал 20 различного назначения 1500 8 ул. Льва Толстого, 148 подвал 90 различного назначения 5000 9 ул. Циолковского, 86 подвал 16,5 различного назначения 1000 10 пр. Чуй, 182 ПРУ 71,1 различного назначения 5500 11 пр. Чуй, 180 ПРУ 130 различного назначения 10000 12 ул. Темирязева, 37 подвал 7,1 различного назначения 1000 13 ул. Панфилова, 2 1 этаж 43,7 различного назначения 5000 14 ул. Баетова, 74 подвал 64 различного назначения 4500 15 ул. Панфилова, 2 подвал 98 различного назначения 6500 16 пр. Манаса, 43 чердак 19,5 различного назначения 1500 17 ул. Логвиненко, 57 скв.подъезд 7,6 различного назначения 1000 18 ул. Боконбаева, 78 чердак 72,7 различного назначения 5500 19 ул. Кольбаева, д. 6 подвал 100 различного назначения 6000 20 ул. Ибраимова, 63 мусоропровод 3,3 различного назначения 500 21 ул. Ибраимова, 108 "а" подвал 78,1 различного назначения 6000 22 ул. Ибраимова, 108 "а" подвал 287 различного назначения 20500 23 ул. Московская, 51 1 этаж 14,2 различного назначения 2000 24 ул. Госмельница,1 (Карагачевая роща) отд. стоящее 72 различного назначения 7500 25 пр. Чуй, 30 чердак 42 различного назначения 3000 26 ул. Ибраимова, 108 1 этаж/подвал 33,4 различного назначения 3500 27 ул. Московская, 58 подвал 60 различного назначения 4500 28 ул. Жибек Жолу, д. 220 1 этаж 47 различного назначения 6000 29 ул. Байтик Батыра, 35 ПРУ 120 различного назначения 9000 30 ул. Байтик Батыра, 1/1 подвал 103,7 различного назначения 8500 31 пр. Мира, 80 подвал 89,08 различного назначения 6500 32 пр. Мира, 80 подвал 51,01 различного назначения 4000 33 мкр. №8, д.16 подвал 20 различного назначения 1500 34 пр. Мира, 80 подвал 39,8 различного назначения 3000 35 мкр. Кок-Жар, д.3, п.2 полуподвал 21 различного назначения 2000 36 ул. Байтик Батыра, 4 "а" подвал 12 различного назначения 1000 37 котельная в селе Маевка "Подхоз" отд. стоящее 90 различного назначения 10000 38 ул. Жукеева Пудовкина, 43 "а", п.3 скв. подъезд 13,5 различного назначения 1500 39 пр. Мира, 74 скв. подъезд 7 различного назначения 1000 40 ул. Кольбаева, 34 1 этаж 78, 5 различного назначения 8000 41 ул. Красная, 156 1 этаж 21,6 различного назначения 2500 42 ул. Сельсоветская, 37 Отд. стоящее 129,6 различного назначения 13500 43 ул. Скрябина, 39 ПРУ 96,6 различного назначения 6500 44 ул. Малдыбаева, 34 1 этаж 13, 2 различного назначения 1500

Конкурс состоитсяв Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу:Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь наРасчетный счет:БИКБанк:Назначение:за участие в конкурсе Лот № ______Код платежа:Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни, по адресу:Окончательный срок подачи заявок повключительно.Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.