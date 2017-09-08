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Управление муниц-ного имущества мэрии г.Бишкек проводит конкурс
Приложение №1
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые
на конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года:
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс
по передаче прав аренды с рыночной арендной платой, сроком до 5 (пяти) лет:
Конкурс состоится 17 октября 2017 года в 10.00 часов в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу: ул. Боконбаева, 145.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь на
Депозитный счет:
УМИ мэрии города Бишкек
Расчетный счет: 4402062200010083.
БИК 440001.
Банк: Центральное казначейство МФ КР
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120
за участие в конкурсе Лот № ______
Код платежа: 14238900
Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни с 13.00 до 17.30 часов, по адресу: ул. Карасаева, д. 41, 2 этаж.
Окончательный срок подачи заявок по 9 октябрь 2017 г., включительно.
Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые
на конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года:
|№
лота
|Наименование учреждения
|Адрес
|Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.)
|Общая площадь кв.м.
|Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.)
|Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом)
|График работы
|Особые условия
|1
|Городской Дом Культуры «Диалог»
|ул. Трудовая, 4
|1 этаж
|50
|Спортивные занятия (танцы)
|500
|18 часов
в месяц
|2
|Средняя школа №32
|ул. Дубосековская, 39а
|Спорт зал
|240
|Спортивные занятия (таэквондо)
|1000
|24 часа
в месяц
|3
|Средняя общеобразовательная школа №41
|ул. Азовская, 6
|Спорт зал
|198,6
|Занятия по каратэ
|1000
|24 часа в месяц
|4
|Специальная (вспомогательная) школа №34
|мкр. 5, 49/1
|2 этаж
|72
|Занятия УШУ
|2500
|243 часов в месяц
|Бесплатное посещение учащимся школы
|5
|ШГ №39
|мкр
|1 этаж
|65
|Учебный кабинет
|6000
|Оплата электроэнергии
|6
|УВКШГ №62
|ул. Суеркулова, 8
|1 этаж
|81,9
|Занятия хореографии
|7
|ГКБ №6
|ул.Джантошева, 117
|1 этаж
|31,8
|Учебные кабинеты
|5600
|8
|МП «Бишкекское троллейбусное управление»
|ул. Московская, 237
|Нежилое помещение (вагончик)
|24
|Контрольно-диспечерский пункт
|2500
|9
|МП «Бишкекское троллейбусное управление»
|Разворотное
кольцо МП БТУ мкр.Джал
|Нежилое помещение (вагончик)
|24
|Контрольно-диспечерский пункт
|2500
|10
|БНИЦТО
|ул. Кривоносова, 206
|Холл
|0,60
|Установка терминала по оплате медицинских услуг
|1000
|Установка терминала для оплаты медицинских услуг
|11
|Стоматологическая поликлиника №4
|пр. Чуй, 105
|1 этаж
|24
|Установка цифрового ренген аппарата (Обзороное обследование челюстно лицевой части)
|2900
|12
|ЦСМ № 9
|ул. Курманжан Датка, 109а.
|2 этаж
|12
|Под кабинет УЗИ
|1500
|Наличие письма МЗ Кыргызской Республики, Спонсорская помощь, ремонт помещения.
|13
|Национальный хирургический центр
|ул. 3-линия, 25
|1 этаж
|4
|Установка интернет оборудования
|500
|Оплата энергии по счетчику
|14
|ЦСМ № 8
|Восток-5, 40
|Подвал
|34,8
|Лечебный кабинет
|3300
|провести ремонт помещения
Заменить трубы и провести электричество
|15
|МП «Бишкекглавархитектура»
|ул.Чокморова, 185
|Холл
|2
|Банкомат
|1000
|Выдача наличных денежных средств и по всем видам произведенных транзакций по карточкам «ELCARD» и «VISA»
|16
|МП «Бишкекглавархитектура»
|ул.Чокморова, 185
|Холл
|1
|Платежный терминал
|1000
|Оплата коммунальных услуг, сотовой связи и т.д.
|17
|МП «Бишкекглавархитектура»
|ул.Чокморова, 185
|Холл
|2
|Банкомат
|1000
|Выдача наличных денежных средств
|18
|МП «Бишкекглавархитектура»
|ул.Чокморова, 185
|Холл
|1
|Платежный терминал
|1000
|прием платежей от заказчиков за услуги МП «Бишкекглавархитектура»
|19
|МП «Бишкекглавархитектура»
|ул.Чокморова, 185
|Холл
|1
|Платежный терминал
|1000
|прием платежей от заказчиков за услуги МП «Бишкекглавархитектура»
|20
|Центр семейной медицины № 12
|Врачебная амбулатория ж/м Арча-Бешик, ул.Ак-Марал/Шабдан
|1 этаж
|10,8
|Аптечный пункт
|1000
|21
|Ремонтно-строительное управление
|пр.Чуй, 45/1
|Полуподвал
|37,2
|Нежилое помещение
|3500
|Ремонт помещений и электропроводок
|22
|Ремонтно-строительное управление
|пр.Чуй, 45/1
|Полуподвал
|17,4
|Нежилое помещение
|1700
|Ремонт помещений и электропроводок
|23
|Ремонтно-строительное управление
|пр.Чуй, 45/1
|Полуподвал
|38,9
|Нежилое помещение
|3700
|Ремонт помещений и электропроводок
|24
|Ремонтно-строительное управление
|пр.Чуй, 45/1
|Полуподвал
|37,8
|Нежилое помещение
|3600
|Ремонт помещений и электропроводок
|25
|Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
|ул. Байтик Баатыра, 8А
|Холл
|1
|Автомат для продажи мед. масок
|300
|26
|Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи
|ул. Байтик Баатыра, 8А
|Холл
|1
|Автомат для продажи мед. масок
|300
|27
|Школа гимназия №39
|6 мкр-н
|3 этаж
|4
|Интернет оборудование
|400
|Оплата электроэнергии согласно показаниям счетчика
|28
|Школа гимназия №62
|ул. Суеркулова, 8
|1 этаж
|81,9
|Занятия по хореографии
|500
|36 часов в месяц
|29
|МП «Тазалык»
|ул. Фере, 34
|Отдельностоящее здание
|36,26
|производственная база
|3100
|30
|МП «Тазалык»
|ул. Фере, 34
|Отдельностоящее здание
|197,12
|производственная база
|16400
|31
|МП «Тазалык»
|ул. Фере, 34
|Отдельностоящее здание
|297,5
|производственная база
|24800
|32
|Ремонтно-строительное управление
|ул. Васильева, 169 а
|Отдельностоящее здание с земельным участком
|133,9 – нежил. пом. 2908,8 – зем. уч.
|производственная база
|15600
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс
по передаче прав аренды с рыночной арендной платой, сроком до 5 (пяти) лет:
|№ лота
|Адрес
|Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.)
|Общая площадь кв. м.
|Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.)
|Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом)
|Особые условия
|1
|мкр. Кок-Жар, д.2, п.5
|полуподвал
|179,6
|различного назначения
|15274,98
|2
|ущелье Ала-Арча, урочище Ууру-Сай, г/л база "Эдельвейс"
|отд. стоящее
|220
|различного назначения
|18500
|3
|ул. Фучика, 18 "б"
|1 этаж
|54
|различного назначения
|5000
|4
|ул. Льва Толстого, 148
|полуподвал
|114,4
|различного назначения
|8000
|5
|ул. Уметалиева, д. 81/2
|подвал
|40
|различного назначения
|3000
|6
|ул. Токтогула, 226
|подвал
|57
|различного назначения
|4500
|7
|ул. Кривоносова, 103
|подвал
|20
|различного назначения
|1500
|8
|ул. Льва Толстого, 148
|подвал
|90
|различного назначения
|5000
|9
|ул. Циолковского, 86
|подвал
|16,5
|различного назначения
|1000
|10
|пр. Чуй, 182
|ПРУ
|71,1
|различного назначения
|5500
|11
|пр. Чуй, 180
|ПРУ
|130
|различного назначения
|10000
|12
|ул. Темирязева, 37
|подвал
|7,1
|различного назначения
|1000
|13
|ул. Панфилова, 2
|1 этаж
|43,7
|различного назначения
|5000
|14
|ул. Баетова, 74
|подвал
|64
|различного назначения
|4500
|15
|ул. Панфилова, 2
|подвал
|98
|различного назначения
|6500
|16
|пр. Манаса, 43
|чердак
|19,5
|различного назначения
|1500
|17
|ул. Логвиненко, 57
|скв.подъезд
|7,6
|различного назначения
|1000
|18
|ул. Боконбаева, 78
|чердак
|72,7
|различного назначения
|5500
|19
|ул. Кольбаева, д. 6
|подвал
|100
|различного назначения
|6000
|20
|ул. Ибраимова, 63
|мусоропровод
|3,3
|различного назначения
|500
|21
|ул. Ибраимова, 108 "а"
|подвал
|78,1
|различного назначения
|6000
|22
|ул. Ибраимова, 108 "а"
|подвал
|287
|различного назначения
|20500
|23
|ул. Московская, 51
|1 этаж
|14,2
|различного назначения
|2000
|24
|ул. Госмельница,1 (Карагачевая роща)
|отд. стоящее
|72
|различного назначения
|7500
|25
|пр. Чуй, 30
|чердак
|42
|различного назначения
|3000
|26
|ул. Ибраимова, 108
|1 этаж/подвал
|33,4
|различного назначения
|3500
|27
|ул. Московская, 58
|подвал
|60
|различного назначения
|4500
|28
|ул. Жибек Жолу, д. 220
|1 этаж
|47
|различного назначения
|6000
|29
|ул. Байтик Батыра, 35
|ПРУ
|120
|различного назначения
|9000
|30
|ул. Байтик Батыра, 1/1
|подвал
|103,7
|различного назначения
|8500
|31
|пр. Мира, 80
|подвал
|89,08
|различного назначения
|6500
|32
|пр. Мира, 80
|подвал
|51,01
|различного назначения
|4000
|33
|мкр. №8, д.16
|подвал
|20
|различного назначения
|1500
|34
|пр. Мира, 80
|подвал
|39,8
|различного назначения
|3000
|35
|мкр. Кок-Жар, д.3, п.2
|полуподвал
|21
|различного назначения
|2000
|36
|ул. Байтик Батыра, 4 "а"
|подвал
|12
|различного назначения
|1000
|37
|котельная в селе Маевка "Подхоз"
|отд. стоящее
|90
|различного назначения
|10000
|38
|ул. Жукеева Пудовкина, 43 "а", п.3
|скв. подъезд
|13,5
|различного назначения
|1500
|39
|пр. Мира, 74
|скв. подъезд
|7
|различного назначения
|1000
|40
|ул. Кольбаева, 34
|1 этаж
|78, 5
|различного назначения
|8000
|41
|ул. Красная, 156
|1 этаж
|21,6
|различного назначения
|2500
|42
|ул. Сельсоветская, 37
|Отд. стоящее
|129,6
|различного назначения
|13500
|43
|ул. Скрябина, 39
|ПРУ
|96,6
|различного назначения
|6500
|44
|ул. Малдыбаева, 34
|1 этаж
|13, 2
|различного назначения
|1500
Конкурс состоится 17 октября 2017 года в 10.00 часов в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу: ул. Боконбаева, 145.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь на
Депозитный счет:
УМИ мэрии города Бишкек
Расчетный счет: 4402062200010083.
БИК 440001.
Банк: Центральное казначейство МФ КР
Назначение: УМИ ИНН 00501201710120
за участие в конкурсе Лот № ______
Код платежа: 14238900
Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни с 13.00 до 17.30 часов, по адресу: ул. Карасаева, д. 41, 2 этаж.
Окончательный срок подачи заявок по 9 октябрь 2017 г., включительно.
Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.
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Эч бир пикир жарыялана элек