x
Курс НБ на 08.09.2017 $68,5522 €82,7048

Управление муниц-ного имущества мэрии г.Бишкек проводит конкурс

Вакансия
08 - Сентябрь 2017
www.erkintoo.kg
8
Приложение №1
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые
на конкурс по передаче в субарендное пользование, сроком до 1 (одного) года:

лота		 Наименование учреждения Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв.м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) График работы Особые условия
1 Городской Дом Культуры «Диалог» ул. Трудовая, 4 1 этаж 50 Спортивные занятия (танцы) 500 18 часов
в месяц		  
2 Средняя школа №32 ул. Дубосековская, 39а Спорт зал 240 Спортивные занятия (таэквондо) 1000 24 часа
в месяц		  
3 Средняя общеобразовательная школа №41 ул. Азовская, 6 Спорт зал 198,6 Занятия по каратэ 1000 24 часа в месяц  
4 Специальная (вспомогательная) школа №34 мкр. 5, 49/1 2 этаж 72 Занятия УШУ 2500 243 часов в месяц Бесплатное посещение учащимся школы
5 ШГ №39 мкр 1 этаж 65 Учебный кабинет 6000   Оплата электроэнергии
6 УВКШГ №62 ул. Суеркулова, 8 1 этаж 81,9 Занятия хореографии      
7 ГКБ №6 ул.Джантошева, 117 1 этаж 31,8 Учебные кабинеты 5600    
8 МП «Бишкекское троллейбусное управление» ул. Московская, 237 Нежилое помещение (вагончик) 24 Контрольно-диспечерский пункт 2500    
9 МП «Бишкекское троллейбусное управление» Разворотное
кольцо МП БТУ мкр.Джал		 Нежилое помещение (вагончик) 24 Контрольно-диспечерский пункт 2500    
10 БНИЦТО ул. Кривоносова, 206 Холл 0,60 Установка терминала по оплате медицинских услуг 1000   Установка терминала для оплаты медицинских услуг
11 Стоматологическая поликлиника №4 пр. Чуй, 105 1 этаж 24 Установка цифрового ренген аппарата (Обзороное обследование челюстно лицевой части) 2900    
12 ЦСМ № 9 ул. Курманжан Датка, 109а. 2 этаж 12 Под кабинет УЗИ 1500   Наличие письма МЗ Кыргызской Республики, Спонсорская помощь, ремонт помещения.
13 Национальный хирургический центр ул. 3-линия, 25 1 этаж 4 Установка интернет оборудования 500   Оплата энергии по счетчику
14 ЦСМ № 8 Восток-5, 40 Подвал 34,8 Лечебный кабинет 3300   провести ремонт помещения
Заменить трубы и провести электричество
15 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 2 Банкомат 1000   Выдача наличных денежных средств и по всем видам произведенных транзакций по карточкам «ELCARD» и «VISA»
16 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 1 Платежный терминал 1000   Оплата коммунальных услуг, сотовой связи и т.д.
17 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 2 Банкомат 1000   Выдача наличных денежных средств
18 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 1 Платежный терминал 1000   прием платежей от заказчиков за услуги МП «Бишкекглавархитектура»
19 МП «Бишкекглавархитектура» ул.Чокморова, 185 Холл 1 Платежный терминал 1000   прием платежей от заказчиков за услуги МП «Бишкекглавархитектура»
20 Центр семейной медицины № 12
 		 Врачебная амбулатория ж/м Арча-Бешик, ул.Ак-Марал/Шабдан 1 этаж 10,8 Аптечный пункт 1000    
21 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 37,2 Нежилое помещение 3500   Ремонт помещений и электропроводок
22 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 17,4 Нежилое помещение 1700   Ремонт помещений и электропроводок
23 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 38,9 Нежилое помещение 3700   Ремонт помещений и электропроводок
24 Ремонтно-строительное управление пр.Чуй, 45/1 Полуподвал 37,8 Нежилое помещение 3600   Ремонт помещений и электропроводок
25 Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи ул. Байтик Баатыра, 8А Холл 1 Автомат для продажи мед. масок 300    
26 Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи ул. Байтик Баатыра, 8А Холл 1 Автомат для продажи мед. масок 300    
27 Школа гимназия №39 6 мкр-н 3 этаж 4 Интернет оборудование 400   Оплата электроэнергии согласно показаниям счетчика
28 Школа гимназия №62 ул. Суеркулова, 8 1 этаж 81,9 Занятия по хореографии 500   36 часов в месяц
29 МП «Тазалык» ул. Фере, 34 Отдельностоящее здание 36,26 производственная база 3100    
30 МП «Тазалык» ул. Фере, 34 Отдельностоящее здание 197,12 производственная база 16400    
31 МП «Тазалык» ул. Фере, 34 Отдельностоящее здание 297,5 производственная база 24800    
32 Ремонтно-строительное управление ул. Васильева, 169 а Отдельностоящее здание с земельным участком 133,9 – нежил. пом. 2908,8 – зем. уч. производственная база 15600    
 
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности г. Бишкек, выставляемые на конкурс
по передаче прав аренды с рыночной арендной платой, сроком до 5 (пяти) лет:
№ лота Адрес Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) Общая площадь кв. м. Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сом) Особые условия
1 мкр. Кок-Жар, д.2, п.5 полуподвал 179,6 различного назначения 15274,98  
2 ущелье Ала-Арча, урочище Ууру-Сай, г/л база "Эдельвейс" отд. стоящее 220 различного назначения 18500  
3 ул. Фучика, 18 "б" 1 этаж 54 различного назначения 5000  
4 ул. Льва Толстого, 148 полуподвал 114,4 различного назначения 8000  
5 ул. Уметалиева, д. 81/2 подвал 40 различного назначения 3000  
6 ул. Токтогула, 226 подвал 57 различного назначения 4500  
7 ул. Кривоносова, 103 подвал 20 различного назначения 1500  
8 ул. Льва Толстого, 148 подвал 90 различного назначения 5000  
9 ул. Циолковского, 86 подвал 16,5 различного назначения 1000  
10 пр. Чуй, 182 ПРУ 71,1 различного назначения 5500  
11 пр. Чуй, 180 ПРУ 130 различного назначения 10000  
12 ул. Темирязева, 37 подвал 7,1 различного назначения 1000  
13 ул. Панфилова, 2 1 этаж 43,7 различного назначения 5000  
14 ул. Баетова, 74 подвал 64 различного назначения 4500  
15 ул. Панфилова, 2 подвал 98 различного назначения 6500  
16 пр. Манаса, 43 чердак 19,5 различного назначения 1500  
17 ул. Логвиненко, 57 скв.подъезд 7,6 различного назначения 1000  
18 ул. Боконбаева, 78 чердак 72,7 различного назначения 5500  
19 ул. Кольбаева, д. 6 подвал 100 различного назначения 6000  
20 ул. Ибраимова, 63 мусоропровод 3,3 различного назначения 500  
21 ул. Ибраимова, 108 "а" подвал 78,1 различного назначения 6000  
22 ул. Ибраимова, 108 "а" подвал 287 различного назначения 20500  
23 ул. Московская, 51 1 этаж 14,2 различного назначения 2000  
24 ул. Госмельница,1 (Карагачевая роща) отд. стоящее 72 различного назначения 7500  
25 пр. Чуй, 30 чердак 42 различного назначения 3000  
26 ул. Ибраимова, 108 1 этаж/подвал 33,4 различного назначения 3500  
27 ул. Московская, 58 подвал 60 различного назначения 4500  
28 ул. Жибек Жолу, д. 220 1 этаж 47 различного назначения 6000  
29 ул. Байтик Батыра, 35 ПРУ 120 различного назначения 9000  
30 ул. Байтик Батыра, 1/1 подвал 103,7 различного назначения 8500  
31 пр. Мира, 80 подвал 89,08 различного назначения 6500  
32 пр. Мира, 80 подвал 51,01 различного назначения 4000  
33 мкр. №8, д.16 подвал 20 различного назначения 1500  
34 пр. Мира, 80 подвал 39,8 различного назначения 3000  
35 мкр. Кок-Жар, д.3, п.2 полуподвал 21 различного назначения 2000  
36 ул. Байтик Батыра, 4 "а" подвал 12 различного назначения 1000  
37 котельная в селе Маевка "Подхоз" отд. стоящее 90 различного назначения 10000  
38 ул. Жукеева Пудовкина, 43 "а", п.3 скв. подъезд 13,5 различного назначения 1500  
39 пр. Мира, 74 скв. подъезд 7 различного назначения 1000  
40 ул. Кольбаева, 34 1 этаж 78, 5 различного назначения 8000  
41 ул. Красная, 156 1 этаж 21,6 различного назначения 2500  
42 ул. Сельсоветская, 37 Отд. стоящее 129,6 различного назначения 13500  
43 ул. Скрябина, 39 ПРУ 96,6 различного назначения 6500  
44 ул. Малдыбаева, 34 1 этаж 13, 2 различного назначения 1500  
 
Конкурс состоится 17 октября 2017 года в 10.00 часов в Управлении по связям с общественностью мэрии г. Бишкек по адресу: ул. Боконбаева, 145.
Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку с предложениями цены в запечатанных конвертах, а также для физических лиц: копию паспорта с пропиской и ИНН; для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица и устав (заверенные нотариально), копию паспорта и протокол собрания или приказ о назначении директора, доверенность и внести задаток в размере 100 процентов от начальной суммы месячной арендной платы за общую площадь на
Депозитный счет:
    УМИ мэрии города Бишкек
    Расчетный счет: 4402062200010083.
    БИК 440001.
    Банк: Центральное казначейство МФ КР
    Назначение: УМИ  ИНН 00501201710120 
    за участие в конкурсе Лот № ______
    Код платежа: 14238900
 
Прием заявок проводится в Управлении муниципального имущества мэрии г. Бишкек, в рабочие дни с 13.00 до 17.30 часов, по адресу: ул. Карасаева, д. 41, 2 этаж.
Окончательный срок подачи заявок по 9 октябрь 2017 г., включительно.
Лица, выигравшие конкурс, и Управление муниципального имущества на основании протокола о результатах конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах конкурса заключают договор аренды. Начало действия договора аренды со дня решения Комиссии по муниципальному имуществу мэрии г. Бишкек.

Комментарийлер

Эч бир пикир жарыялана элек

Комментарий кошуу