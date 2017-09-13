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Көңүл буруңуздар! Салттуу билимдер боюнча республикалык эссе сынагы өтөт
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу
Салттуу билимдер боюнча республикалык эссе сынагын өткөзөт
Адеп, ыйман жана маданият жылына карата “Чыгармачылык: салт жана учур” деген аталыштагы эссе сынакка бардык таланттуу, креативдүү жаштарды катышууга чакырабыз.
Сынакка орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери, студенттик жамаат, жаштар уюмунун өкүлдөрү, ошондой эле салттуу билимдерге кызыккан Кыргыз Республикасынын жаштары катыша алат.
Эссе сынактын жеңүүчүлөрүнө Кыргызпатенттин Ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктары ыйгарылат.
Иштер 2017-жылдын 21-октябрына чейин төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат: 720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, 10/1 үй же MicrosoftOffice 2007, Taimes New Roman шрифти, 12-кегль, 1,5 интервал менен d.akjol@patent.kg электрондук дарегине жөнөтүү керек.
Толук маалыматты www.patent.kg/ же htt://patent .kg/ fund/ сайтынан алууга болот.
Байланыш телефондор (0321) 52-12-47, (0777) 98-98-93, (0553) 18-81-93
Внимание!
Государственный фонд интеллектуальной собственности при государственной службе Интеллектальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
Объявляет конкурс ээсе по традиционным знаниям
Приглашаем всех талантливых, креативных молодых людей вашего ВУЗа, желаюших принять участие, в конкурсе эссе “Творчество: традиции и современность”, посвященный году Нравственности, воспитания и культуры.
В конкурсе могут участвовать студенты высших и средных учебных заведений, студенческие коллективы, представители молодёжных организаций, а также молодежь Кыргызской Республики, интересующаяся традиционными знаниями.
Победителям конкурса эссе вручаются денежные премии и грамоты Кыргызпатента.
Работы принимаются до 21 октября 2017 года по адресу 720049, город Бишкек, 11-й микрорайон, дом 10/1 или можете отправить на электронную почту d.akjol@patent.kg (MicrosoftOffice 2007, шрифт Taimes New Roman, кегль 12, интервал 1,5).
Всю необходимую информацию о конкурсе эссе можете получить на сайтеwww.patent.kg/ или htt://patent .kg/ fund/
по телефонам (0321) 52-12-47,
(0312) 52-08-07, (0777) 98-98-93, (0553) 18-81-93
Салттуу билимдер боюнча республикалык эссе сынагын өткөзөт
Адеп, ыйман жана маданият жылына карата “Чыгармачылык: салт жана учур” деген аталыштагы эссе сынакка бардык таланттуу, креативдүү жаштарды катышууга чакырабыз.
Сынакка орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери, студенттик жамаат, жаштар уюмунун өкүлдөрү, ошондой эле салттуу билимдерге кызыккан Кыргыз Республикасынын жаштары катыша алат.
Эссе сынактын жеңүүчүлөрүнө Кыргызпатенттин Ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктары ыйгарылат.
Иштер 2017-жылдын 21-октябрына чейин төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат: 720049, Бишкек шаары, 11-кичи район, 10/1 үй же MicrosoftOffice 2007, Taimes New Roman шрифти, 12-кегль, 1,5 интервал менен d.akjol@patent.kg электрондук дарегине жөнөтүү керек.
Толук маалыматты www.patent.kg/ же htt://patent .kg/ fund/ сайтынан алууга болот.
Байланыш телефондор (0321) 52-12-47, (0777) 98-98-93, (0553) 18-81-93
Внимание!
Государственный фонд интеллектуальной собственности при государственной службе Интеллектальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент)
Объявляет конкурс ээсе по традиционным знаниям
Приглашаем всех талантливых, креативных молодых людей вашего ВУЗа, желаюших принять участие, в конкурсе эссе “Творчество: традиции и современность”, посвященный году Нравственности, воспитания и культуры.
В конкурсе могут участвовать студенты высших и средных учебных заведений, студенческие коллективы, представители молодёжных организаций, а также молодежь Кыргызской Республики, интересующаяся традиционными знаниями.
Победителям конкурса эссе вручаются денежные премии и грамоты Кыргызпатента.
Работы принимаются до 21 октября 2017 года по адресу 720049, город Бишкек, 11-й микрорайон, дом 10/1 или можете отправить на электронную почту d.akjol@patent.kg (MicrosoftOffice 2007, шрифт Taimes New Roman, кегль 12, интервал 1,5).
Всю необходимую информацию о конкурсе эссе можете получить на сайтеwww.patent.kg/ или htt://patent .kg/ fund/
по телефонам (0321) 52-12-47,
(0312) 52-08-07, (0777) 98-98-93, (0553) 18-81-93
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