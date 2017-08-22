Курс НБ на 22.08.2017 $68,7368 €80,7039
Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики объявляет повторный конкурс
на замещение следующих вакантных административных государственных должностей:
- Старший судебный пристав ССП Чуйской области – 1 ед.
- Старший судебный пристав ССП Баткенской области – 1 ед.
- Старший судебный пристав ССП Таласской области – 1 ед.
Всего: 3 единиц
- Старший судебный пристав по Бишкекскому городскому территориальному округу- 1 ед.
- Старший судебный пристав по Ленинскому и Первомайскому районным судам- 1 ед.
Всего: 2 единиц
- Судебные приставы- 13 ед.
- Судебные приставы- 16 ед.
- Судебные приставы: 18 ед.
- Судебные приставы: 16 ед.
Службы судебных приставов Чуйской, Таласской и Баткенской областей
(главная должность, категория Г-Б,- 3 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Старший судебный пристав районной (городской территориальной) Службы судебных приставов
(старшая должность, категория С-А)- 2 ед.
- Старший судебный пристав по Бишкекскому городскому территориальному округу- 1 ед.
- Старший судебный пристав по Ленинскому и Первомайскому районным судам- 1 ед.
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Судебный пристав районной (городской территориальной)
Службы судебных приставов
(старшая должность, категория С-Б- 63 ед.)
1. Подразделение службы судебных приставов (ПССП) по высшим судам Кыргызской Республики Судебные приставы- 13 ед.;
2. Бишкекское городское территориальное ПССП судебные приставы- 16 ед.;
3. Подразделение службы Судебных приставов (ПССП) по Ленинскому и Первомайскому району г.Бишкек Судебные приставы: 18 ед.;
4. Подразделение службы судебных приставов (ПССП) по Октябрьскому и Свердловскому районам г.Бишкек Судебные приставы: 16 ед.
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:
личное заявление с указанием вакансии;
копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытию на конкурс);
копию трудовой книжки;
копию диплома об образовании (копии трудовой книжки и диплома об образовании должны быть заверены нотариально либо по месту работы);
личный листок по учету кадров с фотографией (3х4);
автобиография;
резюме;
заверенную копию военного билета либо копии других документов о прохождении военной подготовки (для военнообязанных), альтернативной (вневойсковой) службы (данные требования не распространяются на женщин);
справку с Центра психического здоровья;
справку с Центра наркологии;
заключение военно- врачебной комиссии (ВВК) (после третьего этапа конкурса).
ВВК проходят претенденты на долность судебного пристава, успешно прошедшие этапы тестирования и практического задания.
Претенденты, представившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным квалификационным требованиям к конкурсу не допускаются.
Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе в течение 10 рабочих дней с момента публикации данного объявления в газете «Эркин Тоо» в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Султана Ибраимова, 64, 4 этаж, кабинет №7, тел. 48-61-14.
Более подробную информацию о конкурсе Вы можете получить на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.
О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.
Старший судебный пристав
Служб судебных приставов (ССП) области
Служб судебных приставов (ССП) области
- Старший судебный пристав ССП Чуйской области – 1 ед.
- Старший судебный пристав ССП Баткенской области – 1 ед.
- Старший судебный пристав ССП Таласской области – 1 ед.
Всего: 3 единиц
Служба судебных приставов (ССП) города Бишкек
- Старший судебный пристав по Бишкекскому городскому территориальному округу- 1 ед.
- Старший судебный пристав по Ленинскому и Первомайскому районным судам- 1 ед.
Всего: 2 единиц
Подразделение службы судебных приставов (ПССП)
по высшим судам Кыргызской Республики
по высшим судам Кыргызской Республики
- Судебные приставы- 13 ед.
Бишкекское городское территориальное ПССП
- Судебные приставы- 16 ед.
Подразделение службы судебных приставов (ПССП)
по Ленинскому и Первомайскому району
по Ленинскому и Первомайскому району
- Судебные приставы: 18 ед.
Подразделение службы судебных приставов (ПССП)
по Октябрьскому и Свердловскому районам
по Октябрьскому и Свердловскому районам
- Судебные приставы: 16 ед.
Квалификационные требования:Старший судебный пристав
Службы судебных приставов Чуйской, Таласской и Баткенской областей
(главная должность, категория Г-Б,- 3 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Старший судебный пристав районной (городской территориальной) Службы судебных приставов
(старшая должность, категория С-А)- 2 ед.
- Старший судебный пристав по Бишкекскому городскому территориальному округу- 1 ед.
- Старший судебный пристав по Ленинскому и Первомайскому районным судам- 1 ед.
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Судебный пристав районной (городской территориальной)
Службы судебных приставов
(старшая должность, категория С-Б- 63 ед.)
1. Подразделение службы судебных приставов (ПССП) по высшим судам Кыргызской Республики Судебные приставы- 13 ед.;
2. Бишкекское городское территориальное ПССП судебные приставы- 16 ед.;
3. Подразделение службы Судебных приставов (ПССП) по Ленинскому и Первомайскому району г.Бишкек Судебные приставы: 18 ед.;
4. Подразделение службы судебных приставов (ПССП) по Октябрьскому и Свердловскому районам г.Бишкек Судебные приставы: 16 ед.
1. Уровень профессионального образования:
- высшее юридическое образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе претенденты на должности должны предоставить:
личное заявление с указанием вакансии;
копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытию на конкурс);
копию трудовой книжки;
копию диплома об образовании (копии трудовой книжки и диплома об образовании должны быть заверены нотариально либо по месту работы);
личный листок по учету кадров с фотографией (3х4);
автобиография;
резюме;
заверенную копию военного билета либо копии других документов о прохождении военной подготовки (для военнообязанных), альтернативной (вневойсковой) службы (данные требования не распространяются на женщин);
справку с Центра психического здоровья;
справку с Центра наркологии;
заключение военно- врачебной комиссии (ВВК) (после третьего этапа конкурса).
ВВК проходят претенденты на долность судебного пристава, успешно прошедшие этапы тестирования и практического задания.
Претенденты, представившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным квалификационным требованиям к конкурсу не допускаются.
Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе в течение 10 рабочих дней с момента публикации данного объявления в газете «Эркин Тоо» в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики с 8.30 до 17.30 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Султана Ибраимова, 64, 4 этаж, кабинет №7, тел. 48-61-14.
Более подробную информацию о конкурсе Вы можете получить на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской Республики www.mkk.gov.kg.
О месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек