Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики объявляет повторный конкурс

Старший судебный пристав

Служб судебных приставов (ССП) области

Служба судебных приставов (ССП) города Бишкек

Подразделение службы судебных приставов (ПССП)

по высшим судам Кыргызской Республики

Бишкекское городское территориальное ПССП

Подразделение службы судебных приставов (ПССП)

по Ленинскому и Первомайскому району

Подразделение службы судебных приставов (ПССП)

по Октябрьскому и Свердловскому районам

Квалификационные требования:

на замещение следующих вакантных административных государственных должностей:- Старший судебный пристав ССП Чуйской области – 1 ед.- Старший судебный пристав ССП Баткенской области – 1 ед.- Старший судебный пристав ССП Таласской области – 1 ед.- Старший судебный пристав по Бишкекскому городскому территориальному округу- 1 ед.- Старший судебный пристав по Ленинскому и Первомайскому районным судам- 1 ед.- Судебные приставы- 13 ед.- Судебные приставы- 16 ед.- Судебные приставы: 18 ед.- Судебные приставы: 16 ед.- высшее юридическое образование.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.- Старший судебный пристав по Бишкекскому городскому территориальному округу- 1 ед.- Старший судебный пристав по Ленинскому и Первомайскому районным судам- 1 ед.- высшее юридическое образование.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.Подразделение службы судебных приставов (ПССП) по высшим судам Кыргызской Республики Судебные приставы- 13 ед.;Бишкекское городское территориальное ПССП судебные приставы- 16 ед.;Подразделение службы Судебных приставов (ПССП) по Ленинскому и Первомайскому району г.Бишкек Судебные приставы: 18 ед.;Подразделение службы судебных приставов (ПССП) по Октябрьскому и Свердловскому районам г.Бишкек Судебные приставы: 16 ед.- высшее юридическое образование.- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.личное заявление с указанием вакансии;копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытию на конкурс);копию трудовой книжки;копию диплома об образовании (копии трудовой книжки и диплома об образовании должны быть заверены нотариально либо по месту работы);личный листок по учету кадров с фотографией (3х4);автобиография;резюме;заверенную копию военного билета либо копии других документов о прохождении военной подготовки (для военнообязанных), альтернативной (вневойсковой) службы (данные требования не распространяются на женщин);справку с Центра психического здоровья;справку с Центра наркологии;заключение военно- врачебной комиссии (ВВК) (после третьего этапа конкурса).ВВК проходят претенденты на долность судебного пристава, успешно прошедшие этапы тестирования и практического задания.Претенденты, представившие не полный пакет документов, а также не соответствующие предъявленным квалификационным требованиям к конкурсу не допускаются.Документы должны быть предоставлены подшитыми в скоросшивателе в течениес момента публикации данного объявления в газете «Эркин Тоо» в Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республикипо адресу:Более подробную информацию о конкурсе Вы можете получить на сайте Государственной кадровой службы Кыргызской РеспубликиО месте и времени проведения конкурса допущенным к нему лицам будет сообщено дополнительно.