Подведены итоги XXIII Сурдлимпийских игр

Сегодня, 2 августа, в пресс-центре Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта (г. Бишкек) подвели итоги XXIII Сурдлимпийских игр, которые прошли с 18 по 30 июля в городе Самсун (Турция).

На встрече приняли участие заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев, тренер по греко-римской борьбе Фархад Ушуров, а также призеры и участники XXIII Сурдлимпийских игр.

«Наши спортсмены успешно выступили на XXIII Сурдлимпийских играх, в Турции. Это большое достижение для нашей страны. Данные игры имеют такой же высокий уровень, как и Олимпийские и Паралимпийские игры. По решению Правительства было принято наградить победителей и призеров Сурдлимпийских игр денежными призами в размере: за первое место 100 тысяч сомов, второе – 70 тысяч сомов, третье – 50 тысяч сомов. Кроме этого, главным и личным тренерам предусмотрено 25 % от выданных премий спортсменов», - сказал К. Арпачиев.

Как отметил, тренер по греко-римской борьбе Ф. Ушуров, кыргызстанские спортсмены отличались невероятной сплоченностью и организованностью, что в итоге повлияло на успешные результаты ребят. «Помимо бронзовых призеров, у нас два пятых места и спортсмены были очень близки к победе. У наших ребят большой потенциал», - добавил Ф. Ушуров.

Бронзовый призер по дзюдо Ильгиз Каналбек уулу поделился, о том, что, несмотря на травму плеча, сумел выступить на соревнованиях и завоевать бронзовую медаль.

Также для бронзового призера по таэквондо WTF Азамата Мавлонова его выступление стало первым крупным соревнованием. В дальнейших планах спортсмена усердные тренировки.

Напомним, что на XXIII Сурдлимпийских играх кыргызстанские спортсмены завоевали четыре бронзовых медалей: Ильгиз Каналбек уулу - дзюдо (свыше 100 кг), Габит Айдарбеков - греко-римская борьба (до 85 кг), Миляс Марков - вольная борьба (до 125 кг), Азамат Мавлонов - таэквондо WTF (до 68 кг).

Пресс-служба Госагентства