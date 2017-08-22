Парламентская оппозиция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (фракция «Ата-Мекен»)

Парламентская оппозиция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (фракция «Ата-Мекен»), руководствуясь частью 3 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О Совете по отбору судей Кыргызской Республики», объявляет о приеме письменных предложений от гражданского общества руководствуясь частью 3 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О Совете по отбору судей Кыргызской Республики»,

объявляет о приеме письменных предложений от гражданского общества (учебных, научных учреждений, общественных объединений и других организаций) о выдвижении 1 кандидата в состав Совета по отбору судей Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О Совете по отбору судей Кыргызской Республики» лицо, рекомендуемое в Состав Совета, должно:

— быть гражданином Кыргызской Республики;

— не иметь гражданства иностранного государства;

— не состоять в какой-либо партии;

— обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе;

— не иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.

Членом Coвeтa от гражданского общества может быть лицо, достигшее 30 летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, и не состоящее на государственной или муниципальной службе.

Членами Совета не могут быть лица:

— ранее освобожденные от должности судьи Кыргызской Республики в связи с небезупречным поведением:

— уволенные из правоохранительных органов в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным абзацами восьмым и девятым статьи 10 Закона Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности»;

— недееспособные или ограниченно дееспособные;

— в отношении которых производство уголовных дел было прекращено или приостановлено по не реабилитирующим основаниям;

— работающие в opганax управления opганизаций, где доля государства или органа местного самоуправления составляет пятьдесят и более процентов:

— состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в их распоряжении кадров;

— состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Членом Совета также не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по не реабилитирующим основаниям.

Кроме того, одно и то же лицо не может быть членом Совета более двух сроков подряд, члены Совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.

Предложения от гражданского общества (учебных, научных учреждений, общественных объединений и других организаций) и документы кандидатов, свидетельствующие о соответствии требованиям Закона, принимаются не позднее 8 сентября 2017 года по адресу:

Секретариат парламентской фракции «Ата-Мекен»

г.Бишкек, пр. Чуй, 205.

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, кабинет,

тел.: 63-89-04, 63-91-99.