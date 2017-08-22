ОсОО «Империал Групп Компани» объявляет открытый тендер

УЧАСТОК РАСКРОЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1 Система предварительной раскладки COMELZ NT/XXL 1

2 Раскройный комплекс с 2 головами Comelz CZ/L (ширина рабочей зоны 2000 мм) 2

3 Траверсный вырубочный пресс Taiwei TW 588/3 с рулонодержателем и механизмом подачи материала 1

4 Машина Sagitta 443 A для выравнивания материала по толщине (двоения) 1

5 Дублировочный пресс с поворотным столом SABAL M107P 1

6 Машина Simac 801А для спуска края деталей верха обуви

Машина оборудована столом, мотором и вытяжкой - пылесборником. 2

УЧАСТОК СБОРКИ ЗАГОТОВКИ

7 Колонковая одноигольная швейная машина Durkopp Adler 888-160122 E2 в комплекте со столом, интегрированным электронным двигателем Efka, позиционированием иглы, автоматическим подъемом лапки, закрепкой, обрезкой нити 1

8 Колонковая двухигольная швейная машина Durkopp Adler 888-260122 E10 в комплекте со столом, интегрированным электронным двигателем Efka, позиционированием иглы, автоматическим подъемом лапки, закрепкой, обрезкой нити 2

9 Швейная машина зиг-заг Durkopp Adler 527i 847 с электронным мотором Efka, обрезкой нити, подъемом лапки, позиционером иглы, закрепкой 1

10 Свободнопрограммируемый автомат для шитья в большом поле PFAFF 3590-5/5040 со следующими опциями:

+ 95-778 026-90 + 95-778 395-91

"Плавающая лапка" для закрытых шаблонов с эксцентриком для позиционирования.

+ 95-296 866-90

Система оптимизации стежков для высокого качества декоративных строчек при

мультинаправленном шитье включающая устройство вращения иглы и устройство

оттяжки нижней нитки.

+ 95-295 919-91

Дополнительная рамка для кассеты для поля шитья 500х400 мм. Рекомендуется для

работы с перекрытием по времени.

+ 91-292 745-91

Кнопочный выключатель с кабелем и разъемом для ручного включения автомата.

+71-250 003-96

LED - освещение под иглой, 1 Вт 3

11 Автоматическая машина вставки блочек SVIT 01337P1 1

12 Машина вставки термопластичного подноска 2-х позиционная STEMA PP02 1

13 Машина Comelz SPT4 для разгладки шва с нанесением тесьмы, с автоматической обрезкой 1

ЗАТЯЖНОЙ УЧАСТОК

14 Машина MATIC 919CG/2RP для формования пяточной части четырех-позиционная (2 горячих станции с силиконовыми подушками и 2 холодных станции с универсальными надувными подушками), со световыми прицелами на холодные станции, с одним комплектом оснастки по колодке заказчика 1

15 Машина MATIC 50/2R для формования носочной части 2 горячие и 2 холодные станции с одним комплектом оснастки по колодке заказчика 1

16 Машина для увлажнения заготовки STEMA UT12 2

17 Машина Cerim X78 (с блоком safety shoes – для защитной рабочей обуви) для затяжки носочной части на термоклей с 9 клещами с 1 комплектом оснастки по колодке заказчика 1

18 Программируемая машина CERIM K 58 TP для затяжки пяточно-геленочной части на термоклей, с трейсерами 1

19 Машина для вшивания стельки обуви из тяжелого текстиля и кожи Strobel 141-23 с мотором efka dc 1550 2

20 Холодильная камера проходного типа Stema TR 25 1

21 Машина для надевания обуви на колодку Silpar CT 1

22 Машина для обрезки подкладки и облоев Colli GP7 1

Гарантия на оборудование: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Продавец обязуется инспектировать поставленное оборудование не реже 1 раза в 3 месяца в течение гарантийного срока.

По окончании гарантийного срока Продавец продолжает консультировать Покупателя по всем вопросам, связанным с эксплуатацией поставленного оборудования. Запасные части, расходные материалы, техоснастка поставляется по договору поставки.

Срок поставки: от 90 до 180 дней в зависимости от типа оборудования.

Условия поставки: DAP Bishkek Incoterms

Условия оплаты: 30% предоплата, 70% аккредитив.

УЧАСТОК ЛИТЬЯ

23 Автоматическая карусельная машина STEMMA модель MAXIMA 18T TPU-PU для прямого приливания подошв из полиуретана к следу обувных заготовок, в комплектации:

- литьевой блок для TПУ (термопластического полиуретана)

- блок впрыскивания для ПУ (полиуретана) с двумя контурами подачи материала (1POL + 1ISO), двумя герметичными резервуарами и блоком окраски для 2 цветов.

Машина пригодна для производства следующей продукции:

- однослойных подошв из ПУ высокой плотности, приливаемых непосредственно

на верх обуви;

- двухслойных подошв из TПУ-ПУ, с наружной подошвой из TПУ, приливаемой на

открытую форму и средней подошвой из ПУ, непосредственно впрыскиваемую на

верх обуви;

- наружной подошвы из резины/ТПУ вставленной в форму и средней подошвы из

ПУ непосредственно впрыскиваемой на верх обуви.

Автоматический поворотный блок стола формодержателя Mod. MAXIMA 18T – на 18 позиций

Для прямого впрыскивания подошвы из TПУ-ПУ на верх обуви со следующими

основными элементами:

Автоматический поворотный стол

- Система вращения Geneva приводимая в движение от электродвигателя;

- Система многофункциональных станций на рабочих позициях, их движение управляется с помощью PLC, которое допускает процесс смешанного производства изделий из ТПУ-ПУ и моно-ПУ во время вращения стола.

Формодержатель типа MAXIMA T с выдвижными ящиками для накопления

остатков материала ПУ.

- Полностью автоматическая система закрытия и контроля;

- Высота колодки 333 - 433 mm (опционально 533 mm);

- Ход колодки с рычагом (190 mm);

- Автоматический поворот колодки с механической блокировкой;

- Двухходовой пневматический нижний поршень подошв 20+20 мм «типа T - 250 mm»;

- Горизонтальное перемещение полуформ с двойным рычагом (140 mm);

- Высокий держатель полуформ позволяющий использование форм с высокой

защитой пальцев;

- Система обогрева форм с использованием диатермической жидкости (нижняя

плита и боковая полуформа);

- Каждая позиция оснащена системой контроля движения формодержателя с

контролем безопасности для обеих рук;

- Размер форм 200 x 400/430 мм;

- Центральные точки дымоулавливания установленные на позициях

формодержателей (наиболее эффективная система дымоулавливания);

- Поворотная головка колодки с алюминиевым стержнем (без электрообогрева);

- Выдвижные ящики для накопления остатков материала ПУ под прессформами, предотвращающие его стекание на пол.

Блок впрыскивания ПУ, модель STEALTH 213 (1 POL+ 1 ISO) – самоочищающаяся система, состоящая из следующего:

- Блок дозировки на основе высокоточного шестереночного насоса и бесщеточных электродвигателей;

- Высокоточный манометр для контроля давления;

- Система рециркуляции материала между головкой впрыскивания и резервуарами;

- Смесительный шнек, приводимый в действие от электрошпинделя, установленного в одной линией со шнеком (низкий шум при работе – избираемая скорость вращения смесительного шнека);

- Установка смесительного шнека при помощи ручной регулировки;

- Пневматический винт (пневматическая фиксация);

- Головка впрыскивания с охлаждающей рубашкой;

- клапаны впрыскивания с микротермическим контролем и гидродинамическим

сервоприводом;

- Конический, самоочищающийся, смешивающий шнек D 25 мм – 15/60 см3/сек;

- Очищающая форсунка с вращающейся щеткой и пистолетом подачи реагента

системы разбрызгивания, резервуар, установленный на блоке впрыскивания.

Электрошкаф с ПЛК и программным обеспечением фирмы STEMMA, укомплектованный следующим:

- Стойка с интерфейсом в виде сенсорного дисплея – на 3 языках;

- Запись файла с параметрами настройки для пресс-форм/изделий;

- Программное обеспечение И.M.Ф.: обеспечивающее распределение

впрыскиваемого материала по всей длине пресс-формы;

- Параметры настройки для дистанционного контроля и телесервиса (Аппаратное

обеспечение на электрощите);

- Параметры настройки электрощита для источника бесперебойного питания.

Резервуары подачи ISO / POL (Изоцианата/Полиола)

- Резервуары с терморегуляционным кожухом и с односкоростным смесителем;

- Контроль уровня с тензодатчиком и с постоянным указанием уровня на цифровом дисплее; 1

- Фильтр самоочистки с нагревом, установленный на баке.

Нагреваемый блок для полуавтоматической загрузки и разгрузки (установлен на резервуаре)

Блок дозировки цветов CROMAX CX02F – с пастами 2 цветов на головке впрыскивания:

- Блок дозировки в комплекте с высокоточными дозировочными насосами

- Клапаны для цветовых паст с системой контроля их отсутствия

- Металлическая перемещающаяся каретка

- Блоки перемешивания со смесителями и системой контроля уровня MIN

Гидроблок для прилива наружных подошв из ТПУ – при приливании ТПУ с открытой колодкой, основные характеристики:

- Шнек – инжектора (диам. 65 мм – 700 см3) в комплекте с гидромотором

- Carriage fast movement and positioning by electric motor and screw ball

- Энергосберегающая система инверторного и электрического двигателя,

контролирующая объемный насос.

- Система вентиляторов для винтов/стволов охлаждения винтов

- Гидравлическая группа

Автоматическая загрузка и сушка гранул ТПУ с магнитом для обнаружения металла.

Система обогрева колодок и блок контроля температуры.

Блок системы охлаждения.

Блок осушки охлажденного сжатого воздуха для резервуаров POL/ISO.

Ручная система разбрызгивания отлитой продукции - включает 2

разбрызгивающих пистолета и резервуар.

Лампа для реактивации подошв из ТПУ - модель X12 (12 кВт).

Набор запчастей в том числе и н. 1 запасных электрошпиндель.

24 Прессформы (комплект 18 пар) 1

25 Станция для шершевания края верха обуви непосредственно на

инжекторном станке – mod. ABB IRB 2600 с пылесосом

Станция для шершевания края верха обуви непосредственно на инжекторном

станке – mod. ABB IRB 2600 - робот с 6 осями состоящий из следующего:

- Подвесной пульт управления и проводка

- Головка фрезеровочного инструмента для шершевания

- Подвесной многоязычный интерфейс

- Устройство обнаружения верха обуви

- Набор предохранительных ограждений

- ROUG-SOF (Программное обеспечение процесса шершевания),

a) Функция масштабирования

b) Функция получения зеркальной траектории

c) Система корректировки смещения инструмента

d) Регулировка траектории шершевания

e) Наладка (Аппаратное обеспечение не включено) Дистанционной Помощи

- Параметры шершевания:

a) Два уровня регулировки давления инструмента на верх обуви

b) Фиксированная скорость шершевания

- Автоматическое определение номера позиции 1

26 Печь для предварительного подогрева POL/ISO с 4 металлическими тележками 1

27 Смеситель для подготовки материала из ПУ 1

28 Оборудование для тестирования ПУ материалов; Пенетрометр –

прецизионная шкала – цилиндр для контроля плотности –

инфракрасный термометр – оборудование для тестирования твердости 1

29 Блок очистки смесительного шнека 1

30 Источник бесперебойного питания (UPS) включая системы охлаждения

для электрической панели 1