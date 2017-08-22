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ОсОО «Империал Групп Компани» объявляет открытый тендер
Окончательное время предоставления документов для участия 13:00 13/09/2017
Квалификация участников тендера:
Иметь успешный опыт строительно-монтажных работ / международных поставок оборудования.
Список необходимых документов от поставщика:
1. Заявка участника должна сопровождаться письмом на фирменном бланке за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации, с указанием принятия всех условий тендера:
• Краткое описание деятельности и соответствующего опыта.
• Финансовое предложение с обоснованием. При этом цена с учетом всех транспортных затрат, таможенных расходов и соответствующих страховых затрат.
2. Сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности.
3. Сканированную копию оригинала справки с социального фонда об отсутствии задолженности.
4. Документ определяющий юридический статус и место регистрации (Сканированная копия оригинала свидетельства о регистрации).
Ваше тендерное предложение должно быть подготовлено в электронном варианте и направлено по электронной почте на следующие адреса: imperial.kgz@gmail.com
eamanturov@rkdf.org
Бумажный вариант тендерной заявки необходимо предоставить по адресу: Кыргызстан, Чуйская область, с. Новопавловка, ул. Лавровых №115.
Документы для участия в тендере должны быть предоставлены не позднее 13:00 13/09/2017г.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +996708489006 не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока подачи тендерных предложений на участие в открытом тендере.
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
«LOT-1»
1.
Строительство 2-х этажного Административно-офисного помещения площадью 699,7 м2.
2. Строительство производственно-складского помещения площадью 2097 м2.
В стоимость включая НДС также должно входить:
Проектирование, сопровождение конструктивного проекта, согласование в государственной экспертизе, авторский надзор над строительством, сопровождение работ с ГИЭТБ, сопровождение при Акте ввода в эксплуатацию, мобилизационные расходы.
Сроки строительства: 4-5 месяцев
Условия оплаты: 40% предоплата, 30% во время строительства, 30% после подписания акта приемки.
Гарантия на материалы и строительно-монтажные работы должна предоставляется сроком на 3 года после подписания акта приемки.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБУВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«LOT-2»
Квалификация участников тендера:
Иметь успешный опыт строительно-монтажных работ / международных поставок оборудования.
Список необходимых документов от поставщика:
1. Заявка участника должна сопровождаться письмом на фирменном бланке за подписью руководителя организации, заверенная печатью организации, с указанием принятия всех условий тендера:
• Краткое описание деятельности и соответствующего опыта.
• Финансовое предложение с обоснованием. При этом цена с учетом всех транспортных затрат, таможенных расходов и соответствующих страховых затрат.
2. Сканированную копию оригинала справки с налоговой об отсутствии задолженности.
3. Сканированную копию оригинала справки с социального фонда об отсутствии задолженности.
4. Документ определяющий юридический статус и место регистрации (Сканированная копия оригинала свидетельства о регистрации).
Ваше тендерное предложение должно быть подготовлено в электронном варианте и направлено по электронной почте на следующие адреса: imperial.kgz@gmail.com
eamanturov@rkdf.org
Бумажный вариант тендерной заявки необходимо предоставить по адресу: Кыргызстан, Чуйская область, с. Новопавловка, ул. Лавровых №115.
Документы для участия в тендере должны быть предоставлены не позднее 13:00 13/09/2017г.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +996708489006 не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения срока подачи тендерных предложений на участие в открытом тендере.
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
«LOT-1»
1.
Строительство 2-х этажного Административно-офисного помещения площадью 699,7 м2.
2. Строительство производственно-складского помещения площадью 2097 м2.
В стоимость включая НДС также должно входить:
Проектирование, сопровождение конструктивного проекта, согласование в государственной экспертизе, авторский надзор над строительством, сопровождение работ с ГИЭТБ, сопровождение при Акте ввода в эксплуатацию, мобилизационные расходы.
Сроки строительства: 4-5 месяцев
Условия оплаты: 40% предоплата, 30% во время строительства, 30% после подписания акта приемки.
Гарантия на материалы и строительно-монтажные работы должна предоставляется сроком на 3 года после подписания акта приемки.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБУВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«LOT-2»
|УЧАСТОК РАСКРОЯ И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
|1
|Система предварительной раскладки COMELZ NT/XXL
|1
|2
|Раскройный комплекс с 2 головами Comelz CZ/L (ширина рабочей зоны 2000 мм)
|2
|3
|Траверсный вырубочный пресс Taiwei TW 588/3 с рулонодержателем и механизмом подачи материала
|1
|4
|Машина Sagitta 443 A для выравнивания материала по толщине (двоения)
|1
|5
|Дублировочный пресс с поворотным столом SABAL M107P
|1
|6
|Машина Simac 801А для спуска края деталей верха обуви
Машина оборудована столом, мотором и вытяжкой - пылесборником.
|2
|УЧАСТОК СБОРКИ ЗАГОТОВКИ
|7
|Колонковая одноигольная швейная машина Durkopp Adler 888-160122 E2 в комплекте со столом, интегрированным электронным двигателем Efka, позиционированием иглы, автоматическим подъемом лапки, закрепкой, обрезкой нити
|1
|8
|Колонковая двухигольная швейная машина Durkopp Adler 888-260122 E10 в комплекте со столом, интегрированным электронным двигателем Efka, позиционированием иглы, автоматическим подъемом лапки, закрепкой, обрезкой нити
|2
|9
|Швейная машина зиг-заг Durkopp Adler 527i 847 с электронным мотором Efka, обрезкой нити, подъемом лапки, позиционером иглы, закрепкой
|1
|10
|Свободнопрограммируемый автомат для шитья в большом поле PFAFF 3590-5/5040 со следующими опциями:
+ 95-778 026-90 + 95-778 395-91
"Плавающая лапка" для закрытых шаблонов с эксцентриком для позиционирования.
+ 95-296 866-90
Система оптимизации стежков для высокого качества декоративных строчек при
мультинаправленном шитье включающая устройство вращения иглы и устройство
оттяжки нижней нитки.
+ 95-295 919-91
Дополнительная рамка для кассеты для поля шитья 500х400 мм. Рекомендуется для
работы с перекрытием по времени.
+ 91-292 745-91
Кнопочный выключатель с кабелем и разъемом для ручного включения автомата.
+71-250 003-96
LED - освещение под иглой, 1 Вт
|3
|11
|Автоматическая машина вставки блочек SVIT 01337P1
|1
|12
|Машина вставки термопластичного подноска 2-х позиционная STEMA PP02
|1
|13
|Машина Comelz SPT4 для разгладки шва с нанесением тесьмы, с автоматической обрезкой
|1
|ЗАТЯЖНОЙ УЧАСТОК
|14
|Машина MATIC 919CG/2RP для формования пяточной части четырех-позиционная (2 горячих станции с силиконовыми подушками и 2 холодных станции с универсальными надувными подушками), со световыми прицелами на холодные станции, с одним комплектом оснастки по колодке заказчика
|1
|15
|Машина MATIC 50/2R для формования носочной части 2 горячие и 2 холодные станции с одним комплектом оснастки по колодке заказчика
|1
|16
|Машина для увлажнения заготовки STEMA UT12
|2
|17
|Машина Cerim X78 (с блоком safety shoes – для защитной рабочей обуви) для затяжки носочной части на термоклей с 9 клещами с 1 комплектом оснастки по колодке заказчика
|1
|18
|Программируемая машина CERIM K 58 TP для затяжки пяточно-геленочной части на термоклей, с трейсерами
|1
|19
|Машина для вшивания стельки обуви из тяжелого текстиля и кожи Strobel 141-23 с мотором efka dc 1550
|2
|20
|Холодильная камера проходного типа Stema TR 25
|1
|21
|Машина для надевания обуви на колодку Silpar CT
|1
|22
|Машина для обрезки подкладки и облоев Colli GP7
|1
|Гарантия на оборудование: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Продавец обязуется инспектировать поставленное оборудование не реже 1 раза в 3 месяца в течение гарантийного срока.
По окончании гарантийного срока Продавец продолжает консультировать Покупателя по всем вопросам, связанным с эксплуатацией поставленного оборудования. Запасные части, расходные материалы, техоснастка поставляется по договору поставки.
Срок поставки: от 90 до 180 дней в зависимости от типа оборудования.
Условия поставки: DAP Bishkek Incoterms
Условия оплаты: 30% предоплата, 70% аккредитив.
|УЧАСТОК ЛИТЬЯ
|23
|Автоматическая карусельная машина STEMMA модель MAXIMA 18T TPU-PU для прямого приливания подошв из полиуретана к следу обувных заготовок, в комплектации:
- литьевой блок для TПУ (термопластического полиуретана)
- блок впрыскивания для ПУ (полиуретана) с двумя контурами подачи материала (1POL + 1ISO), двумя герметичными резервуарами и блоком окраски для 2 цветов.
Машина пригодна для производства следующей продукции:
- однослойных подошв из ПУ высокой плотности, приливаемых непосредственно
на верх обуви;
- двухслойных подошв из TПУ-ПУ, с наружной подошвой из TПУ, приливаемой на
открытую форму и средней подошвой из ПУ, непосредственно впрыскиваемую на
верх обуви;
- наружной подошвы из резины/ТПУ вставленной в форму и средней подошвы из
ПУ непосредственно впрыскиваемой на верх обуви.
Автоматический поворотный блок стола формодержателя Mod. MAXIMA 18T – на 18 позиций
Для прямого впрыскивания подошвы из TПУ-ПУ на верх обуви со следующими
основными элементами:
Автоматический поворотный стол
- Система вращения Geneva приводимая в движение от электродвигателя;
- Система многофункциональных станций на рабочих позициях, их движение управляется с помощью PLC, которое допускает процесс смешанного производства изделий из ТПУ-ПУ и моно-ПУ во время вращения стола.
Формодержатель типа MAXIMA T с выдвижными ящиками для накопления
остатков материала ПУ.
- Полностью автоматическая система закрытия и контроля;
- Высота колодки 333 - 433 mm (опционально 533 mm);
- Ход колодки с рычагом (190 mm);
- Автоматический поворот колодки с механической блокировкой;
- Двухходовой пневматический нижний поршень подошв 20+20 мм «типа T - 250 mm»;
- Горизонтальное перемещение полуформ с двойным рычагом (140 mm);
- Высокий держатель полуформ позволяющий использование форм с высокой
защитой пальцев;
- Система обогрева форм с использованием диатермической жидкости (нижняя
плита и боковая полуформа);
- Каждая позиция оснащена системой контроля движения формодержателя с
контролем безопасности для обеих рук;
- Размер форм 200 x 400/430 мм;
- Центральные точки дымоулавливания установленные на позициях
формодержателей (наиболее эффективная система дымоулавливания);
- Поворотная головка колодки с алюминиевым стержнем (без электрообогрева);
- Выдвижные ящики для накопления остатков материала ПУ под прессформами, предотвращающие его стекание на пол.
Блок впрыскивания ПУ, модель STEALTH 213 (1 POL+ 1 ISO) – самоочищающаяся система, состоящая из следующего:
- Блок дозировки на основе высокоточного шестереночного насоса и бесщеточных электродвигателей;
- Высокоточный манометр для контроля давления;
- Система рециркуляции материала между головкой впрыскивания и резервуарами;
- Смесительный шнек, приводимый в действие от электрошпинделя, установленного в одной линией со шнеком (низкий шум при работе – избираемая скорость вращения смесительного шнека);
- Установка смесительного шнека при помощи ручной регулировки;
- Пневматический винт (пневматическая фиксация);
- Головка впрыскивания с охлаждающей рубашкой;
- клапаны впрыскивания с микротермическим контролем и гидродинамическим
сервоприводом;
- Конический, самоочищающийся, смешивающий шнек D 25 мм – 15/60 см3/сек;
- Очищающая форсунка с вращающейся щеткой и пистолетом подачи реагента
системы разбрызгивания, резервуар, установленный на блоке впрыскивания.
Электрошкаф с ПЛК и программным обеспечением фирмы STEMMA, укомплектованный следующим:
- Стойка с интерфейсом в виде сенсорного дисплея – на 3 языках;
- Запись файла с параметрами настройки для пресс-форм/изделий;
- Программное обеспечение И.M.Ф.: обеспечивающее распределение
впрыскиваемого материала по всей длине пресс-формы;
- Параметры настройки для дистанционного контроля и телесервиса (Аппаратное
обеспечение на электрощите);
- Параметры настройки электрощита для источника бесперебойного питания.
Резервуары подачи ISO / POL (Изоцианата/Полиола)
- Резервуары с терморегуляционным кожухом и с односкоростным смесителем;
- Контроль уровня с тензодатчиком и с постоянным указанием уровня на цифровом дисплее;
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|- Фильтр самоочистки с нагревом, установленный на баке.
Нагреваемый блок для полуавтоматической загрузки и разгрузки (установлен на резервуаре)
Блок дозировки цветов CROMAX CX02F – с пастами 2 цветов на головке впрыскивания:
- Блок дозировки в комплекте с высокоточными дозировочными насосами
- Клапаны для цветовых паст с системой контроля их отсутствия
- Металлическая перемещающаяся каретка
- Блоки перемешивания со смесителями и системой контроля уровня MIN
Гидроблок для прилива наружных подошв из ТПУ – при приливании ТПУ с открытой колодкой, основные характеристики:
- Шнек – инжектора (диам. 65 мм – 700 см3) в комплекте с гидромотором
- Carriage fast movement and positioning by electric motor and screw ball
- Энергосберегающая система инверторного и электрического двигателя,
контролирующая объемный насос.
- Система вентиляторов для винтов/стволов охлаждения винтов
- Гидравлическая группа
Автоматическая загрузка и сушка гранул ТПУ с магнитом для обнаружения металла.
Система обогрева колодок и блок контроля температуры.
Блок системы охлаждения.
Блок осушки охлажденного сжатого воздуха для резервуаров POL/ISO.
Ручная система разбрызгивания отлитой продукции - включает 2
разбрызгивающих пистолета и резервуар.
Лампа для реактивации подошв из ТПУ - модель X12 (12 кВт).
Набор запчастей в том числе и н. 1 запасных электрошпиндель.
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|Прессформы (комплект 18 пар)
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|Станция для шершевания края верха обуви непосредственно на
инжекторном станке – mod. ABB IRB 2600 с пылесосом
Станция для шершевания края верха обуви непосредственно на инжекторном
станке – mod. ABB IRB 2600 - робот с 6 осями состоящий из следующего:
- Подвесной пульт управления и проводка
- Головка фрезеровочного инструмента для шершевания
- Подвесной многоязычный интерфейс
- Устройство обнаружения верха обуви
- Набор предохранительных ограждений
- ROUG-SOF (Программное обеспечение процесса шершевания),
a) Функция масштабирования
b) Функция получения зеркальной траектории
c) Система корректировки смещения инструмента
d) Регулировка траектории шершевания
e) Наладка (Аппаратное обеспечение не включено) Дистанционной Помощи
- Параметры шершевания:
a) Два уровня регулировки давления инструмента на верх обуви
b) Фиксированная скорость шершевания
- Автоматическое определение номера позиции
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|Печь для предварительного подогрева POL/ISO с 4 металлическими тележками
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|Смеситель для подготовки материала из ПУ
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|Оборудование для тестирования ПУ материалов; Пенетрометр –
прецизионная шкала – цилиндр для контроля плотности –
инфракрасный термометр – оборудование для тестирования твердости
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|Блок очистки смесительного шнека
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|Источник бесперебойного питания (UPS) включая системы охлаждения
для электрической панели
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|Гарантия на оборудование: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Продавец обязуется инспектировать поставленное оборудование не реже 1 раза в 3 месяца в течение гарантийного срока.
По окончании гарантийного срока Продавец продолжает консультировать Покупателя по всем вопросам, связанным с эксплуатацией поставленного оборудования. Запасные части, расходные материалы, техоснастка поставляется по договору поставки.
Гарантия на оборудование: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки: - 8 мес (240 дней).
Условия поставки: DAP Bishkek Incoterms
Условия оплаты: 30% предоплата, 70% аккредитив.
Комментарийлер
Эч бир пикир жарыялана элек