ОсОО «Империал Групп Компани» объявляет открытый тендер

- Фильтр самоочистки с нагревом, установленный на баке.

Нагреваемый блок для полуавтоматической загрузки и разгрузки (установлен на резервуаре)

Блок дозировки цветов CROMAX CX02F – с пастами 2 цветов на головке впрыскивания:

- Блок дозировки в комплекте с высокоточными дозировочными насосами

- Клапаны для цветовых паст с системой контроля их отсутствия

- Металлическая перемещающаяся каретка

- Блоки перемешивания со смесителями и системой контроля уровня MIN

Гидроблок для прилива наружных подошв из ТПУ – при приливании ТПУ с открытой колодкой, основные характеристики:

- Шнек – инжектора (диам. 65 мм – 700 см3) в комплекте с гидромотором

- Carriage fast movement and positioning by electric motor and screw ball

- Энергосберегающая система инверторного и электрического двигателя,

контролирующая объемный насос.

- Система вентиляторов для винтов/стволов охлаждения винтов

- Гидравлическая группа

Автоматическая загрузка и сушка гранул ТПУ с магнитом для обнаружения металла.

Система обогрева колодок и блок контроля температуры.

Блок системы охлаждения.

Блок осушки охлажденного сжатого воздуха для резервуаров POL/ISO.

Ручная система разбрызгивания отлитой продукции - включает 2

разбрызгивающих пистолета и резервуар.

Лампа для реактивации подошв из ТПУ - модель X12 (12 кВт).

Набор запчастей в том числе и н. 1 запасных электрошпиндель.