ОАО «Кыргызалтын» проводит открытый аукцион

Тел. для справок и получение дополнительной

на право заключения договоров аренды (временного пользования) жилых помещений расположенного в филиале ОАО «Кыргызалтын» санаторий «Кыргызское взморье»:- ОАО «Кыргызалтын».Иссык-Кульский район, с. Бостери, санаторий «Кыргызское взморье», административный корпус.22 сентября 2017 года.– 14:00 час.- право заключения договора аренды объектов, расположенных в филиале ОАО «Кыргызалтын» санатории «Кыргызское взморье»:- размещение отдыхающих, организация пункта общепита.- вносится в кассу санатория наличными или переводится на р/счет 1031020000000148 Чолпон- Атинский филиал АКБ «Кыргызстан», БИК 103010 в сомах до подачи заявки на участие в аукционе.на участие в аукционе начинается с момента официального объявления о проведении аукциона и прекращается за три рабочих дня до даты проведения аукциона в филиале ОАО «Кыргызалтын» санаторий «Кыргызское взморье». Прием заявок осуществляется секретарём аукционной комиссии.физические лица представляют аукционной комиссии заявку на участие в аукционе, копию платежного документа подтверждающего внесение гарантийного взноса, копию паспорта.Юридические лица представляют заявку, доверенность, заверенные копии учредительных документов, справки ГНС, Социального фонда КР об отсутствии задолженностей, копию платежного документа подтверждающего внесение гарантийного взноса.- на участие в аукционе не имеют право физические и юридические лица имеющие задолженности перед ОАО «Кыргызалтын» и его филиалами.- 10 лет.Цена аренды объекта, установившаяся по итогам аукциона, являетсяВ арендную плату не входят суммы коммунальных платежей (электроэнергия, водоснабжение).- национальная валюта - сом.На аукцион выставляется следующий лот:ЛОТ №1 - право заключения договора аренды:Незавершенные два коттеджа. Общая площадь зданий - 1512 кв.м., каждый по 756 кв.м.(два миллиона восемьсот девяноста пядь тысяч двести шестьдесят девять)составляет 289 527 (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) сом. т.е. 10% от стартовой цены.ЛОТ №2 - право заключения договора аренды:Незавершенные три коттеджа. Общая площадь зданий - 900 кв.м., каждый по 300 кв.м.(один миллион девятьсот девяноста четыре тысяч семьдесят восемь)составляет 199 408 (сто девяноста девять тысяч четыреста восемь) сом. т.е. 10% от стартовой цены.- 5 % от стартовой цены.