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ОАО «Кыргызалтын» проводит открытый аукцион
на право заключения договоров аренды (временного пользования) жилых помещений расположенного в филиале ОАО «Кыргызалтын» санаторий «Кыргызское взморье»:
Организатор аукциона - ОАО «Кыргызалтын».
Место проведения аукциона: Иссык-Кульский район, с. Бостери, санаторий «Кыргызское взморье», административный корпус.
Дата проведения аукциона и подведения итогов: 22 сентября 2017 года.
Начало аукциона – 14:00 час.
Предмет аукциона - право заключения договора аренды объектов, расположенных в филиале ОАО «Кыргызалтын» санатории «Кыргызское взморье»:
Наименование Вид использования - размещение отдыхающих, организация пункта общепита.
Гарантийный взнос (Задаток) - вносится в кассу санатория наличными или переводится на р/счет 1031020000000148 Чолпон- Атинский филиал АКБ «Кыргызстан», БИК 103010 в сомах до подачи заявки на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента официального объявления о проведении аукциона и прекращается за три рабочих дня до даты проведения аукциона в филиале ОАО «Кыргызалтын» санаторий «Кыргызское взморье». Прием заявок осуществляется секретарём аукционной комиссии.
Для участия в аукционе физические лица представляют аукционной комиссии заявку на участие в аукционе, копию платежного документа подтверждающего внесение гарантийного взноса, копию паспорта.
Юридические лица представляют заявку, доверенность, заверенные копии учредительных документов, справки ГНС, Социального фонда КР об отсутствии задолженностей, копию платежного документа подтверждающего внесение гарантийного взноса.
Ограничения для претендентов - на участие в аукционе не имеют право физические и юридические лица имеющие задолженности перед ОАО «Кыргызалтын» и его филиалами.
Срок аренды - 10 лет.
Цена аренды объекта, установившаяся по итогам аукциона, является арендной платой за один год аренды. В арендную плату не входят суммы коммунальных платежей (электроэнергия, водоснабжение).
Средство платежа - национальная валюта - сом.
ОАО «Кыргызалтын» вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до объявленной даты его проведения, надлежащим образом уведомив об этом претендентов на участие в аукционе.
На аукцион выставляется следующий лот:
ЛОТ №1 - право заключения договора аренды:
Незавершенные два коттеджа. Общая площадь зданий - 1512 кв.м., каждый по 756 кв.м.
Стартовая цена –2 895 268,80 (два миллиона восемьсот девяноста пядь тысяч двести шестьдесят девять) сомов в год.
Сумма гарантийного взноса составляет 289 527 (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) сом. т.е. 10% от стартовой цены.
ЛОТ №2 - право заключения договора аренды:
Незавершенные три коттеджа. Общая площадь зданий - 900 кв.м., каждый по 300 кв.м.
Стартовая цена 1 994 077,20 (один миллион девятьсот девяноста четыре тысяч семьдесят восемь) сомов в год.
Сумма гарантийного взноса составляет 199 408 (сто девяноста девять тысяч четыреста восемь) сом. т.е. 10% от стартовой цены.
Шаг аукциона - 5 % от стартовой цены.
Организатор аукциона - ОАО «Кыргызалтын».
Место проведения аукциона: Иссык-Кульский район, с. Бостери, санаторий «Кыргызское взморье», административный корпус.
Дата проведения аукциона и подведения итогов: 22 сентября 2017 года.
Начало аукциона – 14:00 час.
Предмет аукциона - право заключения договора аренды объектов, расположенных в филиале ОАО «Кыргызалтын» санатории «Кыргызское взморье»:
Наименование Вид использования - размещение отдыхающих, организация пункта общепита.
Гарантийный взнос (Задаток) - вносится в кассу санатория наличными или переводится на р/счет 1031020000000148 Чолпон- Атинский филиал АКБ «Кыргызстан», БИК 103010 в сомах до подачи заявки на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента официального объявления о проведении аукциона и прекращается за три рабочих дня до даты проведения аукциона в филиале ОАО «Кыргызалтын» санаторий «Кыргызское взморье». Прием заявок осуществляется секретарём аукционной комиссии.
Для участия в аукционе физические лица представляют аукционной комиссии заявку на участие в аукционе, копию платежного документа подтверждающего внесение гарантийного взноса, копию паспорта.
Юридические лица представляют заявку, доверенность, заверенные копии учредительных документов, справки ГНС, Социального фонда КР об отсутствии задолженностей, копию платежного документа подтверждающего внесение гарантийного взноса.
Ограничения для претендентов - на участие в аукционе не имеют право физические и юридические лица имеющие задолженности перед ОАО «Кыргызалтын» и его филиалами.
Срок аренды - 10 лет.
Цена аренды объекта, установившаяся по итогам аукциона, является арендной платой за один год аренды. В арендную плату не входят суммы коммунальных платежей (электроэнергия, водоснабжение).
Средство платежа - национальная валюта - сом.
ОАО «Кыргызалтын» вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до объявленной даты его проведения, надлежащим образом уведомив об этом претендентов на участие в аукционе.
На аукцион выставляется следующий лот:
ЛОТ №1 - право заключения договора аренды:
Незавершенные два коттеджа. Общая площадь зданий - 1512 кв.м., каждый по 756 кв.м.
Стартовая цена –2 895 268,80 (два миллиона восемьсот девяноста пядь тысяч двести шестьдесят девять) сомов в год.
Сумма гарантийного взноса составляет 289 527 (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать семь) сом. т.е. 10% от стартовой цены.
ЛОТ №2 - право заключения договора аренды:
Незавершенные три коттеджа. Общая площадь зданий - 900 кв.м., каждый по 300 кв.м.
Стартовая цена 1 994 077,20 (один миллион девятьсот девяноста четыре тысяч семьдесят восемь) сомов в год.
Сумма гарантийного взноса составляет 199 408 (сто девяноста девять тысяч четыреста восемь) сом. т.е. 10% от стартовой цены.
Шаг аукциона - 5 % от стартовой цены.
Тел. для справок и получение дополнительнойинформации: (0770) 81-18-62.
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