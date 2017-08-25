Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики информирует

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики информирует,

что на складе временного хранения «БизнесТрансСервис», расположенного по адресу: г.Бишкек, ул.Кожевенная, 74, находятся следующие товары, не прошедшие таможенное оформление:

1. ч/л Жумаканов Анарбек Т. - медицинские иголки (5 кор., 88 кг.), дата помещения на СВХ 28.05.2013 г.

2. ч/л Аширалиев И. - носки, обрезки тканей (270 мест, 10408 кг), дата помещения на СВХ 26.06.2013 г.

3. ч/л Таалайбек уулу Жанадил - конфеты карамель (23 кор., 121 кг.), дата помещения на СВХ 20.01.2014 г.

4. ОсОО «Авто Стайл Транс» - А/М «Фольгс-Ваген Джетта» и «Лексус ES 300Н», дата помещения на СВХ 30.12.2014 г.

5. ч/л Сыдыков Т.О. - каталог (рекламные материалы) (40 мест, 1116 кг.), дата помещения на СВХ 02.04.2015 г.

6. ч/л Жумабаев А.Ж. - ацетон (жидкость для снятия лака) (3 кор., 54 кг.), дата помещения на СВХ 23.11.2015 г.

7. ОсОО «Датка Компани» - сырье (3 места, 2640 кг.), дата помещения на СВХ 13.03.2016 г.

8. ОсОО «Эклипс Фуд Групп» - продукты питания (836 кг.), дата помещения на СВХ 03.08.2016 г.

9. ОсОО «Назар Транс» - инжир сушенный (21819 кг.), дата помещения на СВХ декабрь 2016 г.



Владельцам вышеуказанных товаров необходимо обратиться в Центральную таможню, отдел таможенного контроля, по адресу: с. Нижняя Ала-Арча, пер. Д. Курманалиева, 1а, для проведения таможенного оформления. Тел.: 90-74-08

Согласно статьи 265 Гражданского кодекса Кыргызской Республики право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.

Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им (брошенные вещи) с целью отказа от права собственности, могут быть обращены в собственность другого лица в порядке, установленном пунктом 2 статьи 258 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, согласно которому, брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, в случае признания их бесхозяйными судом по заявлению этого лица.