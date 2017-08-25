Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР объявляет открытый конкурс

на замещение вакантных административных государственных гражданских должностей:

1. Начальник отдела летной эксплуатации (C-А).

2. Старший инспектор Управления надзора за безопасностью полётов(М-А) 2 ед.

Подробная информация о квалификационных требованиях и функциональных обязанностях административных государственных гражданских должностей размещена на сайтах: www.mkk.gov.kg, www.mtd.gov.kg, www.caa.kg

Для участия в конкурсе необходимо представить

следующие документы:

- личное заявление (с точным указанием вакансии);

- личный листок по учету кадров с фотографией;

- резюме, автобиографию (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

- копии диплома об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, копию трудовой книжки, копию паспорта, (копии трудовой книжки и дипломов должны быть заверены нотариально или в отделе кадров по месту работы).



Документы должны быть направлены в скоросшивателе с пометкой «На конкурс» в срок с 25 августа по 11 сентября 2017 года по адресу: 720044, г.Бишкек, ул.Ажыбек-Баатыра, 1. Телефон для справок: 25-19-53.

Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в открытом конкурсе не допускаются.

