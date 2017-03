Шигето Танака Кыргызстанда завод курсам дейт

4-мартта Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков «Tokyo Rope MFG Co., Ltd» компаниясынын төрагасы Шигето Танака жетектеген топту кабыл алды.

Жолугушууда Кыргызстан Япония менен эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө зор маани берерин баса белгилеген Өкмөт башчысы: “Биз Япониядан инвестициялардын келишине кызыкдарбыз. Кыргызстанда чет элдик капиталдар менен тышкы инвесторлордун иштешине жакшы шарт түзүлгөн», – деди.

Ал эми Шигето Танака Кыргызстанда курулуш компаниясын ачып, келечекте темир буюмдарды чыгарган завод курууга кызыкдар экенин билдирди жана «Tokyo Rope MFG Co., Ltd» компаниясы Россияда, Сауд Арабиясында, Казакстанда, Грузияда жана башка өлкөлөрдө коопсуз инфраструктуралык объекттерди куруу иш жүргүзүп жаткандыгын кошумчалады.

Кошумчаласак, «Tokyo Rope MFG Co., Ltd» жогорку технологиялуу темир жабдууларын чыгаруучу дүйнөдөгү алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат.

Атай АЛТЫМЫШЕВ