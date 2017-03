Биздин Урмат «Сен мыктысың!» телесынагынын кийинки туруна өттү

12 жаштагы кыргызстандык Урмат Мырсаканов Россиянын «Сен мыктысың!» («Ты супер!») телесынагынын кийинки туруна өттү. Маалым болгондой, бул сынакта Урмат Welcome to the show чыгармасын аткарып, өзүнүн актёрлук чеберчилиги жана мукам үнү менен калыстардын купулуна толгон. Учурда Урмат Мырсаканов иниси жана карындашы менен бирге балдар үйүндө жашайт. Ал мектептин иш-чараларына активдүү катышып, концерттерде ырдап чыгат. Ошондой эле, жаш ырчы сууда сүзүү, футбол жана теннис менен алектенет. Музыканы жана тасма көрүүнү жакшы көрөт. Келечекте ырчы болууну кыялданат.

У.Мырсаканов Кыргызстандын атынан аталган телесынактын жалгыз катышуучусу. Азыркы тапта сынакта биринчи орун үчүн 14 мамлекеттен келген 100 бала ат салышууда.

Нур БАЛБАК