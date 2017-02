Трампка карата жаңы кемчиликтери табылды

Нарциссизм – адамдын кулк-мүнөз белгилеринин бири. Психологияда ашкере нарциссизм адамдын мүнөзүндөгү олуттуу четтөө катары саналат. Мындай мүнөздөмө өзүн-өзү ашкере жакшы көргөн, бой көтөрмө, өзүмчүл адамдарга берилет. Өзүн элита эсептеген мындай кулк-мүнөздүүлөр башкаларга ырайым кылышы арсар. Зигмунд Фрейд бул терминди психологияда биринчи болуп колдонгон жана нарциссизм ар бир адамда аз болсо да байкаларын айткан. Кыялы бузулган адамдар өзүлөрүн уникалдуубуз, башкалардан өйдө турабыз, таланттуубуз жана ар убак жолдуубуз деп ойлошот.

1980-жылдыры Trump Organization компаниясын вице президенти болуп иштеген Барбара Рес New York Daily News таблоидине берген интервьюсунда “Мен 1982-жылы нарциссизм тууралуу The New York Times гезитине жарыяланган бир макаланы окуган элем. Андагы аныктамалар Дональд Трампка ушунчалык дал келет. Эмнеси болсо да Американы кудай сактаса экен”, - деп айтты. Ал эми психотерапевт Джон Гартнер АКШнын жаңы президентин “өтө кооптуу психикалык оорукчан” деп атады жана анын өлкөнү башкарып кетеринен шек санап жатканын билдирди.

Атай АЛТЫМЫШЕВ