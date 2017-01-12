Айкидо: Клуб “Сейсэнкай” и Сайдалиев

8 января, в штаб-квартире Айкидо, Айкикай Хомбу Додзё (Всемирный Центр Айкидо) прошла ежегодная церемония Кагами Бираки, на которой присваиваются высшие, мастерские степени по Айкидо c 5 по 8 Дан.Решением Дошу, Моритеру Уесибы (внук основателя Айкидо Морихея Уесибы) в 2017 году, 8 человек удостоены степени 8 Дан, 56 человек получили степень 7 Дан, 214 человек степень 6 Дан, 438 человек степень 5 Дан.Следует отметить, что высшие степени присваиваются за существенный вклад в дело развития Айкидо в своей стране и за её пределами, а также признанием уровня мастерства и морально-этических качеств номинанта.В 2017 году степень 5 Дан присвоена нашему соотечественнику региональному директору филиала Всемирного Центра Айкидо «Оосинкан-Додзё» в Кыргызской Республике, руководителю и шеф-инструктору клуба Айкидо «Сэйсэнкай» Сайдалиеву Шерзоду Маликжановичу.Также 5 Дан присвоен заместителю главы администрации президента России Сергею Владиленовичу Кириенко руководителю Национального Совета Айкидо России.(鏡開き, Кагами-бираки) - это традиционный японский праздник, что проводится в первые дни наступившего Нового Года во многих додзё (залах воинских искусств) и официальных правительственных и коммерческих организациях сразу после завершения новогодних каникул. Обычно эта торжественная церемония проводится 11 января (в японской культуре нечётные числа ассоциируются с удачей и благоденствием, а здесь аж три единицы!).Название "Кагами-бираки" переводится какилиОдин из лучших учеников Основателя Айкидо, ОСАВА Кисабуро так трактует образ зеркала: «Быть ясным, чистым и прозрачным, подобно зеркалу, отражающему все аспекты мира, не стараясь удержать и присвоить их. Чем чище зеркало, тем меньше привязанностей. Когда зеркало не абсолютно прозрачно, оно искажает реальность.Точно так же обстоит дело и с человеческим духом – малейшие следы нашего Эго привязываются к миру, стараясь овладеть им, присвоить, заключить в рамки, лишить подвижности и текучести. Я ищу в практике Айкидо освобождение от привязанностей, чтобы стать похожим на зеркало.Привязанность порождает дух борьбы; тогда как Айкидо – это поиск истиной свободы. Поиск, который формирует, а не разрушает нас. В Айкидо заключена свобода зеркала.Разумеется, чтобы ощутить это, мы нуждаемся в тренировках Айкидо, как зеркало в полировке. А это невозможно без помощи партнёров».Бишкек (Кыргызстан))Начал самостоятельно заниматься айкидо в 1991 году. С 1995 года под руководством Сейталиевой Г.А. и Качана А.Б.Принимал активное участие в создании и становлении ФАКР и регионального отделения Оосинкан-Додзё в Кыргызской Республике. С июля 1995 года по сентябрь 2001 года был первым вице-президентом ФАКР.В октябре 2001г. организовал и в 2005 году официально зарегистрировал в министерстве юстиции Кыргызской Республики клуб айкидо «Сэйсэнкай».Участвовал в организации семинаров в Бишкеке Курибаяси-сэнсэя, Яссуно-сэнсэя, Ёкота-сэнсэя, Канадзавы-сэнсэя, Мори-сэнсэя, Сакураи-сэнсэя, Качан-сэнсэя.Принимал участие в мероприятиях организованных Федерацией Айкидо КР, Посольством Японии в Кыргызстане, Национальным Советом Айкидо России.С 2011 г. возглавляет зарубежный филиал «Ooshinkan-Dojo» в Кыргызской Республике.Активно популяризует Айкидо в Кыргызстане путём преподавания Айкидо, проведения показательных выступлений, статей в СМИ и участия в телевизионных передачах.В клубе им подготовлено 36 черных поясов из них: 5 Дан – 1 чел, 4 дан – 2 чел., 3 Дан – 5, 2 дан – 8 чел., 1 дан – 19 чел.1 ноября 2015 года клуб айкидо «Сэйсэнкай» получил официальное признание Всемирного Центра Айкидо, что говорит о преподавании Айкидо, согласно международного регламента Всемирного Центра Айкидо.В ноябре 2016 года клубом «Сэйсэнкай» в Бишкеке проведён международный аттестационный семинар с участием инструктора ВЦА Намба Хироюки Сихана, 6 Дан, Качана А.Б., 6 Дан.