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Футбол: Азиянын мыкты оюнчулары кимдер?
«Outside of the Boot» басылмасы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Азиядагы 2016-жылдын мыкты 10 оюнчуларын аныктады:
1. Омар Абдулрахмон (Аль Айн) – Бириккен Араб Эмирликтери
2. Ву Лей (Шанхай СИПГ) - Кытай
3. Али Мабхут (Аль Джазира) – Бириккен Араб Эмирликтери
4. Сердар Азмун (Ростов) - Иран
5. Хаммади Ахмад (Аль Жавия) - Ирак
6. Шинжи Оказаки (Лестер Сити) - Япония
7. Сон Хин Мин (Тоттенхэм) - Түштүк Корея
8. Игорь Сергеев (Пахтакор - Бэйжин Гоан) - Өзбекстан
9. Алиризо Жахонбахш (АЗ Алкмар) - Иран
10. Али Аднан (Удинезе) – Ирак
Асан Жунусов
1. Омар Абдулрахмон (Аль Айн) – Бириккен Араб Эмирликтери
2. Ву Лей (Шанхай СИПГ) - Кытай
3. Али Мабхут (Аль Джазира) – Бириккен Араб Эмирликтери
4. Сердар Азмун (Ростов) - Иран
5. Хаммади Ахмад (Аль Жавия) - Ирак
6. Шинжи Оказаки (Лестер Сити) - Япония
7. Сон Хин Мин (Тоттенхэм) - Түштүк Корея
8. Игорь Сергеев (Пахтакор - Бэйжин Гоан) - Өзбекстан
9. Алиризо Жахонбахш (АЗ Алкмар) - Иран
10. Али Аднан (Удинезе) – Ирак
Асан Жунусов
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