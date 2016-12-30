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Футбол: Азиянын мыкты оюнчулары кимдер?

Спорт
30 - Декабрь 2016
www.erkintoo.kg
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«Outside of the Boot» басылмасы добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Азиядагы 2016-жылдын мыкты 10 оюнчуларын аныктады:

1. Омар Абдулрахмон (Аль Айн) – Бириккен Араб Эмирликтери

2. Ву Лей (Шанхай СИПГ) - Кытай

3. Али Мабхут (Аль Джазира) – Бириккен Араб Эмирликтери

4. Сердар Азмун (Ростов) - Иран

5. Хаммади Ахмад (Аль Жавия) - Ирак

6. Шинжи Оказаки (Лестер Сити) - Япония

7. Сон Хин Мин (Тоттенхэм) - Түштүк Корея

8. Игорь Сергеев (Пахтакор - Бэйжин Гоан) - Өзбекстан

9. Алиризо Жахонбахш (АЗ Алкмар) - Иран

10. Али Аднан (Удинезе) – Ирак
Асан Жунусов

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